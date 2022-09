Liz Truss : Que peut-on attendre du nouveau PM ?

UNs Liz Truss entre dans Downing Street après une course à la direction meurtrière pour les conservateurs, elle fait face à un bac d’arrivée rempli de problèmes urgents.

La course à la direction a été parsemée d’annonces politiques vagues et d’au moins un demi-tour de la part du nouveau premier ministre.

Maintenant, le travail acharné commence, les ménages et les entreprises étant tous confrontés à des factures d’énergie croissantes et à de sombres prévisions concernant le taux d’inflation.

Crise du coût de la vie

Mme Truss hérite d’un gouvernement en pleine crise. Au cours des prochaines années, les ministres sont confrontés à la perspective de présider à une baisse « terrifiante » du niveau de vie. La pression est là. En quelques semaines, Mme Truss doit présenter un budget d’urgence qui apaisera les ménages et les entreprises frénétiques.

Les experts ont déjà averti qu’avec la montée en flèche de l’inflation, les ministres doivent offrir deux fois plus de soutien qu’ils ne l’ont fait en mai simplement pour rester immobiles. Après avoir été critiquée au début de la campagne à la direction pour avoir exprimé ce qui semblait être un dégoût pour les « aumônes », Mme Truss a déclaré qu’elle veillerait à ce que le « soutien » soit en route. Mais sera-ce suffisant ?

Des réductions d’impôt

Le nouveau Premier ministre s’est engagé à supprimer les hausses de l’assurance nationale et de l’impôt sur les sociétés et à supprimer les taxes sur l’énergie verte des factures. Mais elle a également déclaré qu’elle souhaitait revoir une grande partie du système fiscal actuel, y compris les taux des entreprises, les impôts pour les travailleurs indépendants, les droits de succession et des questions telles que la taxation des soignants. Son accent sur les réductions d’impôts est extrêmement controversé au sein de son propre parti, de nombreux députés craignant que cela ne fasse grimper l’inflation, et fait partie de ce qui a conduit Michael Gove à affirmer qu’elle prenait des «vacances loin de la réalité».

Cependant, les coupes ne sont pas seulement un plan pour traverser la crise actuelle, mais un élément clé de ce qui a été surnommé “Trussonomics”. L’ancien secrétaire en chef du Trésor affirme que non seulement les réductions d’impôts ne feront pas augmenter l’inflation, mais qu’elles stimuleront également la croissance de l’économie. Les députés qui la soutiennent pensent également que Rishi Sunak était considérée comme indécise par les membres conservateurs pour avoir promis des réductions d’impôts qui étaient loin dans l’avenir.

Dépenses

Lors de la course à la direction, Mme Truss a suggéré que ses plans n’incluaient pas de réductions généralisées des dépenses publiques, contrairement à l’ère David Cameron. Bien qu’elle veuille supprimer la hausse de l’assurance nationale, elle a déclaré qu’elle souhaitait augmenter les dépenses du NHS en termes réels, à partir de la fiscalité générale, et s’attaquer à la crise du secteur des soins sociaux sous-financé. Dans le même temps, elle souhaite augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB. Bien qu’il y ait des choses qu’elle a suggéré de supprimer, y compris des emplois dans la fonction publique à Whitehall, certains de ses plans semblent dépendre de la croissance économique – à un moment où le Royaume-Uni devrait entrer en récession.

Affaires étrangères

Le nouveau Premier ministre a adopté une position optimiste sur les affaires étrangères, soulignant son temps à la tête du portefeuille et ce qu’elle a décrit comme son attitude dure envers Vladimir Poutine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle a également doublé certaines des décisions de politique étrangère controversées de Boris Johnson, suggérant qu’elle voulait étendre la politique d’envoi de demandeurs d’asile au Rwanda. Elle a également parlé avec fermeté du Brexit, affirmant de manière mémorable que le jury était toujours “découvert” pour savoir si le président français Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Les députés conservateurs pensent que le choix de qui elle mettra dans son cabinet indiquera si oui ou non elle pense qu’un accord avec l’UE sur l’Irlande du Nord est possible et donc si un conflit se profile.

Gestion du parti et victoire aux prochaines élections générales

En parlant de remaniement, les députés conservateurs nerveux surveilleront avec anxiété la nomination des postes ministériels subalternes. À seulement 18 mois des prochaines élections générales, beaucoup réalisent que c’est leur dernière chance – et qu’il n’y a pas assez d’emplois pour tout le monde. Ceux qui sont arrivés au parlement avant la rentrée 2019 seront particulièrement lésés. Plus inquiétant pour Mme Truss, ils pourraient avoir l’impression qu’ils n’ont plus rien à perdre à l’approche d’une élection, même les députés conservateurs avec des majorités de 25 000 personnes admettent se sentir nerveux, à la suite d’une série de pertes électorales partielles contre les libéraux démocrates plus tôt. cette année. M. Johnson a constaté qu’une majorité nominale de 80 à la Chambre des communes n’était pas tout ce qu’elle était censée être, mais au départ, il avait au moins l’avantage du temps et l’indice d’un futur favoritisme. Le nouveau Premier ministre n’aura pas grand-chose de l’un ou de l’autre.

S’est-elle rendue la vie plus difficile ?

Presque d’après les sondages parmi les membres conservateurs, Mme Truss a été clairement la favorite pour devenir le prochain Premier ministre. Et pourtant, elle semblait parfois agir comme l’outsider décousu, désireuse de jeter de la viande rouge aux fidèles du parti pour augmenter ses chances de succès.

Même lors des dernières rafles à Londres, elle a semblé signer un certain nombre d’otages de fortune, y compris aucun rationnement énergétique cet hiver pendant une crise qui affecte l’approvisionnement dans toute l’Europe. Mais Chris Hopkins, directeur des sondeurs Savanta ComRes, a déclaré qu’il pensait que la grande majorité du public ne se soucierait que de la hausse du coût de la vie et qu’une grande partie de ce dont elle a parlé dans la campagne à la direction pourrait être reléguée au «bac à poubelles».

Là où elle peut rencontrer des difficultés, cependant, c’est lorsqu’elle se rend compte que son plan pour faire face à la hausse du coût de la vie “ne suffira tout simplement pas”, a déclaré M. Hopkins. “Son chemin” conservateur “- des réductions d’impôts, principalement, mais très peu de soutien de l’État, comme Sunak est devenu connu pour – pourrait lui faire gagner une élection à la direction, mais je ne vois pas que cela se passe bien avec le public quand il fait un différence négligeable sur leurs factures et leur coût de la vie, en particulier en octobre. Je pense qu’elle hérite d’une sorte de cadeau empoisonné et, bien que je ne pense pas qu’elle se soit aggravée pendant la campagne, je pense qu’elle aura du mal à s’en tenir aux principes sur lesquels elle a gagné la course, car le pays est va simplement avoir besoin d’elle et lui demander de faire plus pour aider.