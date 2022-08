Liz Truss qualifie Rishi Sunak de catastrophique alors qu’ils s’affrontent sur la crise du coût de la vie

Hier, LIZ Truss a qualifié Rishi Sunak de catastrophiste alors qu’ils s’affrontaient sur la crise du coût de la vie.

La ministre des Affaires étrangères a prédit que les meilleurs jours du Royaume-Uni étaient à venir en rejetant les « discours déclinistes ».

Liz Truss a qualifié son rival Rishi Sunak de catastrophique Crédit : Getty

M. Sunak a promis hier de donner aux Britanniques pressés “quelques centaines de livres de plus” cet hiver Crédit : Reuters

Mme Truss a de nouveau souligné qu’elle réduirait les impôts – une politique que l’ancien partisan de l’ancien chancelier Sunak, Dominic Raab, a qualifiée de “note de suicide électorale”.

S’exprimant avant les rafles à Darlington, dans le comté de Durham, Mme Truss, favorite pour être le prochain Premier ministre, a jeté un nouveau coup d’œil sur le bilan de son adversaire en matière de fiscalité.

Elle a déclaré: «Ce à quoi je ne crois pas, c’est de taxer les gens au plus haut niveau depuis 70 ans, puis de leur rendre leur propre argent.

« Nous sommes conservateurs. Nous croyons en des impôts bas.

“Ce qui m’importe, c’est que la Grande-Bretagne réussisse.

« Je ne suis pas d’accord avec ces présages de malheur. Je ne suis pas d’accord avec ce discours décliniste.

« Je crois que les meilleurs jours de notre pays sont devant nous. Et ce que je vais faire, si je suis choisi comme Premier ministre, c’est maintenir les impôts bas, faire croître l’économie, libérer le potentiel dans toute la Grande-Bretagne.

M. Sunak a promis hier de donner aux Britanniques pressés “quelques centaines de livres de plus” cet hiver pour les aider à faire face à l’augmentation de la facture énergétique qui devrait atteindre 4 266 £ par an d’ici janvier.

Il a déclaré que les plans fiscaux de Mme Truss, qui vise également à abandonner les taxes vertes et de santé et de protection sociale, n’aideraient pas les OAP et les plus pauvres.

Son équipe de campagne a affirmé qu’elle était “divorcée de la réalité”.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui soutient Mme Truss, les a exhortés à mettre fin à leurs “attaques inutiles”.

Il a déclaré: “Blue-on-blue n’aidera pas le Parti conservateur à remporter les prochaines élections.”