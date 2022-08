Liz Truss provoquera une spirale inflationniste avec des réductions d’impôts “dangereuses”, prévient Rishi Sunak

Liz Truss plongera l’économie dans une “spirale inflationniste” si elle poursuit sa politique économique “dangereuse”, a prévenu l’équipe de campagne de Rishi Sunak.

La rivale à la direction de Mme Truss a déclaré que le favori devait choisir entre réduire les impôts et offrir de l’aide aux familles en difficulté pendant l’hiver, ou risquer de détruire l’économie.

Aller de l’avant sur les deux fronts signifierait “augmenter les emprunts à des niveaux historiques et dangereux, mettre gravement en péril les finances publiques et plonger l’économie dans une spirale inflationniste”, a déclaré le camp de l’ancienne chancelière.

L’intervention frappante intervient après que Mme Truss a assoupli sa position sur l’aide aux familles pendant l’hiver, affirmant qu’elle fournirait un soutien “à tous les niveaux”.

La ministre des Affaires étrangères avait précédemment insisté sur le fait qu’elle se concentrait sur les réductions d’impôts plutôt que sur ce qu’elle appelait «l’aumône».

Les sondages suggèrent que Mme Truss est sur la bonne voie pour battre M. Sunak par une marge significative, la dernière enquête YouGov cette semaine lui donnant une avance de 32 points. Mais M. Sunak a continué à marteler les plans de Mme Truss et à faire des annonces politiques.

Dans un communiqué publié dimanche soir, sa campagne a déclaré: «Après des semaines de rejet des paiements de soutien direct en tant que« dons », les partisans de Truss se sont lentement réveillés à la réalité de ce que l’hiver apporte. Ils disent maintenant qu’ils fourniront de l’aide aux gens – mais quelle aide, pour qui, quand et comment elle sera payée reste un mystère.

«La réalité est que Truss ne peut pas fournir un programme de soutien ni obtenir 50 milliards de livres sterling de réductions d’impôts permanentes et non financées en une seule fois. Cela signifierait augmenter les emprunts à des niveaux historiques et dangereux, mettre les finances publiques en grave danger et plonger l’économie dans une spirale inflationniste.

L’équipe de l’ex-chancelier a également saisi des informations selon lesquelles Mme Truss ne soumettrait pas son budget d’urgence prévu pour septembre à l’examen du Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR).

“Il n’est pas étonnant qu’ils veuillent éviter un examen indépendant de l’OBR dans leur budget d’urgence – ils savent que vous ne pouvez pas faire les deux et il est temps qu’ils le disent maintenant”, a déclaré l’équipe de campagne de M. Sunak.

L’ancien ministre Michael Gove a mis en garde dans un article pour Les temps samedi que Mme Truss était en «vacances de la réalité» avec ses plans économiques.

La bataille entre les candidats à la direction des conservateurs a vu les cotes d’écoute du parti au pouvoir diminuer, les travaillistes étant désormais constamment en tête. Le principal parti d’opposition a proposé d’annuler la prochaine hausse du plafond des prix de l’énergie et de demander au gouvernement de payer la différence – une politique interventionniste qui mettra à l’épreuve les instincts de marché libre de Mme Truss.

Les travaillistes ont accusé ce week-end le gouvernement d’avoir “perdu le complot”, après Le soleil a rapporté que le Trésor prévoyait que les médecins généralistes prescrivent aux gens de l’argent pour payer leurs factures d’énergie et de chauffage. Les responsables du Trésor voudraient que les médecins de famille évaluent si les personnes malades ou âgées ont besoin d’aide pour payer le chauffage de leur maison.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a averti que le plan mettrait simplement plus de pression sur le NHS au cours de l’hiver.

“Les conservateurs ont perdu le fil de la crise du coût de la vie et n’ont aucune idée du niveau de pression sur le NHS”, a-t-il déclaré.

La British Medical Association (BMA) a quant à elle déclaré qu’elle rejetait “complètement” la politique élaborée par le Trésor et a qualifié l’approche du gouvernement en matière d’élaboration des politiques de “profondément non professionnelle”.

Le Dr David Wrigley, vice-président du comité des médecins généralistes de BMA Angleterre, a déclaré: «À une époque où les médecins généralistes sont déjà submergés par la plus grande crise de main-d’œuvre et les plus longues listes d’attente en mémoire, cet ajout à leur charge de travail est totalement inacceptable. Il est incroyable que les ministres du gouvernement pensent qu’il est approprié de suggérer aux médecins généralistes d’entreprendre ce travail.

Il a ajouté que les médecins généralistes “n’ont ni le temps ni les compétences pour faire le travail du système de protection sociale”.

Les dernières prévisions concernant le plafond des prix des factures d’énergie préviennent que les factures pourraient atteindre 6 000 £ d’ici avril. Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré dimanche que la hausse “ne peut pas être autorisée à se poursuivre” et a suggéré que la nationalisation des sociétés énergétiques soit “sur la table” dans le cadre de toute solution.

“Annuler l’augmentation du plafonnement des prix, faites-le d’abord, et puis oui, comment cela est-il ensuite financé ? Quelle est la contribution des compagnies énergétiques, du gouvernement britannique ? » a-t-elle dit, notant que la France avait pris EDF en propriété publique.

Le cabinet de conseil Auxilione indique que le plafond devrait atteindre 3 576 £ en octobre, passer à 4 799 £ en janvier et finalement atteindre 6 089 £ en avril.

Jusqu’en avril de cette année, le plafond était fixé à 1 277 £, mais les prix ont été poussés à la hausse par la guerre en Ukraine et une augmentation de la demande causée par la réouverture des économies après les fermetures de Covid.