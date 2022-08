Liz Truss promet un mini-budget de réduction d’impôts quelques jours après sa prise de fonction en tant que Premier ministre

Hier soir, LIZ Truss a promis de tenir un mini-budget de réduction d’impôts dans les jours suivant sa prise de fonction si elle remportait la course aux conservateurs.

Mais Rishi Sunak l’a critiquée en disant qu’elle avait édulcoré les plans d’un budget d’urgence complet – avec un examen indépendant complet de ses plans de dépenses.

Liz Truss a promis de tenir un mini-budget de réduction d’impôts dans les jours suivant sa prise de fonction si elle devenait Premier ministre Crédit : PA

Le patron du Comité du Trésor des Communes, Mel Stride – qui soutient Sunak – a accusé la ministre des Affaires étrangères de “voler à l’aveuglette” alors qu’elle prévoyait d’imposer des réductions d’impôts sans nouvelles prévisions économiques.

Mais les partisans de Truss disent qu’une prévision économique prendrait dix semaines à produire et qu’il n’y avait pas de temps à attendre pour aider les gens cet hiver, alors elle organisera plutôt un «événement fiscal» plus petit.

Une source a déclaré: “Liz veut réduire les impôts dès qu’elle le peut, ce dont Rishi n’a aucune expérience.”

Mais l’équipe Rishi a riposté: “Liz revient maintenant sur son engagement à tenir un budget d’urgence – quelque chose qu’elle a confirmé qu’elle ferait plus de sept fois pendant la campagne.”

Mme Truss s’était précédemment engagée à tenir un nouveau budget le “premier jour” de l’obtention des clés du numéro 10 le 6 septembre.

Son «événement fiscal» nouvellement baptisé devrait maintenant avoir lieu au milieu du mois et est déjà en cours de planification.

Elle annulera la hausse de 1,25% des NIC de Rishi Sunak et effacera les taxes vertes des factures d’énergie pendant deux ans.

Et malgré les protestations précédentes contre les « aumônes », Mme Truss annoncera un soutien ciblé aux familles et aux retraités les plus pauvres.

Hier soir, elle a déclaré aux dernières rafles conservatrices à Birmingham: “En tout état de cause, la chancelière doit s’occuper des personnes à revenu fixe.”