Liz Truss promet un budget d’urgence alors que Sunak promet d’être le Premier ministre “thatchérien”

Liz Truss s’est engagée à présenter un budget d’urgence pour réduire les impôts, alors que le nouveau favori du favori de la direction conservatrice a critiqué le bilan de Rishi Sunak en tant que chancelier.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que M. Sunak avait poussé la Grande-Bretagne dans la “mauvaise direction” en matière de fiscalité, et qu’elle supprimerait rapidement sa hausse de l’assurance nationale si elle devenait Premier ministre.

M. Sunak a fait son propre argumentaire pour convaincre les membres qui couronneront le vainqueur en arguant qu’il était le “seul” qui pouvait battre le parti travailliste de Keir Starmer et gagner une élection.

Il a également insisté sur le fait qu’il “gouvernerait comme un thatchérien” après avoir été critiqué à plusieurs reprises par la droite conservatrice pour vouloir retarder les réductions d’impôts jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.

Les députés conservateurs ont choisi les deux derniers candidats pour entrer dans la phase de second tour décidée par les membres conservateurs, la ministre du Commerce Penny Mordaunt ayant été éliminée lorsqu’elle est arrivée troisième derrière Mme Truss par huit voix.

M. Sunak a remporté 137 voix contre 113 pour Mme Truss. Mais les bookmakers font de la ministre des Affaires étrangères la favorite, les premières indications suggérant qu’elle est plus populaire auprès des membres conservateurs.

Le couple tentera de gagner le soutien des politiciens locaux jeudi matin lorsqu’ils participeront à une campagne électorale privée pour l’Association des conseillers conservateurs.

Ils feront ensuite une tournée au Royaume-Uni pour participer à 12 hustings pour les membres conservateurs qui voteront pour leur prochain chef, le résultat étant annoncé le 5 septembre.

M. Sunak a affirmé que Mme Truss ne pourrait pas gagner d’élections générales. “Qui est la meilleure personne pour battre Keir Starmer et le Parti travailliste aux prochaines élections?” il a dit. “Je crois que je suis le seul candidat qui peut faire ça.”

Écrivant plus tard dans le Le télégraphe du jourM. Sunak a insisté sur le fait qu’il “gouvernerait en tant que Thatcherite”, mais a tenté de réduire les attaques amères qui ont pesé sur l’étape de Westminster du concours, affirmant que Mme Truss est quelqu’un “que j’aime et que je respecte”.

M. Sunak – qui a mis en garde contre les promesses de «conte de fées» – aurait présenté des plans de réduction des impôts à «moyen terme» après que l’inflation aura commencé à baisser.

Dans son propre pitch dans le Courrier quotidienMme Truss a promis de “prendre les devants en réduisant immédiatement les impôts, en développant notre économie et en libérant le potentiel de chacun”.

Et elle a attaqué le dossier fiscal du gouvernement, qui était supervisé par M. Sunak jusqu’à sa démission, déclenchant la chute ultime de M. Johnson.

“Nous sommes allés dans la mauvaise direction en matière de fiscalité, avec un fardeau fiscal à son plus haut niveau depuis 70 ans”, a-t-elle écrit. “Je vais proposer un budget d’urgence pour faire cela rapidement et annoncer un examen des dépenses pour trouver plus d’efficacité dans les dépenses du gouvernement.”

Le gourou des sondages conservateurs, Lord Hayward, a déclaré qu’il ne pouvait «vraiment» pas appeler la course. “Pour le moment, il ne fait aucun doute que Liz Truss est la favorite”, a-t-il déclaré à Sky News. “Mais ces sondages [of members] ont fluctué de façon assez spectaculaire.

Il a ajouté: “Cela signifie qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas décidé, qui n’ont pas d’opinions arrêtées d’une manière ou d’une autre.”

Boris Johnson n’a publiquement soutenu aucun des candidats pour le remplacer, mais ses alliés les plus fidèles se sont prononcés pour Mme Truss. Et dans ses derniers PMQ, il a balayé M. Sunak, son ancien chancelier.

M. Johnson a déclaré: “Réduisez les impôts et déréglementez partout où vous le pouvez et faites de cet endroit le meilleur endroit où vivre et investir, ce qu’il est.”

L’ancien stratège n ° 10 Dominic Cummings a affirmé que le Premier ministre avait discrètement soutenu la campagne de Truss parce qu’il “sait qu’elle est folle et pense qu’elle va exploser et qu’il peut faire un retour”.

Cummings a déclaré que la priorité immédiate de son ancien patron était d’arrêter Sunak. Mais il a ajouté: “Il sait que Truss est fou comme une boîte de serpents et pense:” Il y a une chance qu’elle souffle, il y a un autre concours et je peux revenir “.”