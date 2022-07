Liz Truss promet de s’attaquer à la crise du coût de la vie dès le premier jour si elle est nommée PM

LIZ Truss a promis de s’attaquer à la crise du coût de la vie dès le premier jour si elle était nommée Premier ministre.

Elle dit qu’elle est la meilleure personne pour aider les familles à ressentir la pression.

L’espoir du Premier ministre Liz Truss s’est engagé à s’attaquer à la crise du coût de la vie dès le premier jour Crédit : La Méga Agence

Le candidat à la direction inverserait la hausse de l’assurance nationale et mettrait fin aux taxes vertes sur les factures d’énergie, redonnant plus de 150 £ aux consommateurs.

Mme Truss a déclaré au Sun dimanche: «Les gens à travers la Grande-Bretagne sont aux prises avec la hausse des prix et je suis absolument déterminé en tant que Premier ministre à les aider en réduisant les impôts et en apportant les changements difficiles dont nous avons besoin pour l’économie.

“J’ai l’expérience, le plan et la détermination de livrer cela dès le premier jour au 10 Downing Street.”

Elle a également présenté un ensemble de réformes économiques difficiles pour soutenir les entreprises – y compris la révision des tarifs des entreprises – et des incitations pour encourager davantage d’entreprises à investir.

Pour garder le contrôle de la dette et des dépenses, Truss procédera à un examen des dépenses publiques et contrôlera la taille de l’État.

D’autres mesures comprendront le remboursement de la dette Covid de 311 milliards de livres sterling de la Grande-Bretagne sur une décennie ou plus pour laisser plus de place aux réductions d’impôts.

Elle souhaite que la dette de Covid soit traitée comme la dette britannique de la Seconde Guerre mondiale, qui n’a été entièrement remboursée qu’en 2006.

Une source senior de la campagne Truss a déclaré: “Liz est la seule candidate au poste de Premier ministre avec un plan clair pour faire bouger l’économie et aider les familles qui travaillent dur, et la seule personne avec l’expérience et les antécédents pour se lancer immédiatement. .

“Ce n’est pas le moment pour quelqu’un qui n’a pas été testé de recevoir les clés du numéro 10.”