Liz Truss promet de “libérer l’agriculture britannique” par la déréglementation

Liz Truss s’est engagée à « libérer l’alimentation et l’agriculture britanniques » afin d’améliorer la sécurité alimentaire du pays.

La candidate à la direction conservatrice a déclaré qu’elle “supprimerait les réglementations et les formalités administratives onéreuses de l’UE” si elle devenait Premier ministre, sans décrire en détail les lois qu’elle abolirait.

Elle a également promis de s’attaquer aux pénuries de main-d’œuvre dans l’agriculture, en grande partie causées par les restrictions à la liberté de mouvement post-Brexit, avec une extension à court terme du programme des travailleurs saisonniers.

Le programme, lancé pour la première fois en 2019, permet à 40 000 travailleurs étrangers d’entrer au Royaume-Uni pour des postes saisonniers dans les secteurs de l’horticulture et de la volaille.

Un récent rapport du gouvernement a averti que les pénuries de main-d’œuvre étaient “causées par le Brexit et accentuées par la pandémie” (PENNSYLVANIE)

Un récent rapport du gouvernement a averti que les pénuries de main-d’œuvre “causées par le Brexit et accentuées par la pandémie” affectaient gravement le secteur alimentaire et agricole, obligeant souvent les agriculteurs à laisser pourrir les fruits dans les champs et à abattre des porcs sains.

Mme Truss a déclaré qu’elle s’efforcerait également de remédier aux pénuries de compétences à long terme et aux obstacles à l’adoption de technologies économes en main-d’œuvre. L’ancien secrétaire à l’environnement s’est engagé à remplacer la législation européenne qui restreint le développement des infrastructures et des technologies agricoles, y compris l’utilisation de drones agricoles et les technologies d’élevage de précision.

Mme Truss, qui doit rencontrer des agriculteurs lors d’une étape de campagne dans le sud-ouest de l’Angleterre, a déclaré: «La pandémie et la crise du coût de la vie ont montré qu’il est plus vital que jamais pour nous de nous assurer d’avoir une haute qualité et un approvisionnement abordable en nourriture britannique.

“En tant qu’ancien Defra [Department for Environment, Food and Rural Affairs] secrétaire d’État, je comprends les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs, et ils peuvent me faire confiance pour apporter les changements dont ils ont besoin.

“Je vais couper la bureaucratie qui les retient et les frappe dans leur poche.”

Meurig Raymond, ancienne présidente de l’Union nationale des agriculteurs, a déclaré : « Je partage sa vision d’un secteur agricole compétitif, rentable et durable soutenu par des investissements dans les dernières technologies et innovations, et une approche proportionnée et flexible de la réglementation.

Une vidéo de Mme Truss alors qu’elle était secrétaire à l’environnement est devenue virale lorsqu’elle a prononcé un discours enthousiaste sur l’ouverture des marchés du porc lors de la conférence du parti conservateur de 2014.

Liz Truss a obtenu le soutien du député conservateur principal Tom Tugendhat (PENNSYLVANIE)

Mme Truss a pris de l’ampleur dans la course au n ° 10 la semaine dernière avec les approbations de Ben Wallace, Brandon Lewis et de l’ancien espoir de leadership Tom Tugendhat.

M. Tugendhat a écrit que Mme Truss était la seule candidate prête à devenir Premier ministre et à unir le parti. « Ces débats ont montré une autre facette des deux candidats. Une seule m’a convaincu qu’elle est prête… Je soutiens Liz”, a-t-il écrit.

Il a ajouté: “Le plan de Liz pour l’économie est fondé sur de vrais principes conservateurs de faible taux d’imposition, d’un État maigre et d’une réforme audacieuse du côté de l’offre.”

Rishi Sunak a reconnu qu’il “jouait au rattrapage” de Liz Truss alors qu’il revendiquait apparemment le statut d’outsider dans la course à la direction des conservateurs.

Mme Truss a minimisé les affirmations selon lesquelles elle avait une nette avance sur M. Sunak, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une “course très, très serrée”, tout en claironnant son “soutien de toutes les composantes du Parti conservateur”.