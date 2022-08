Liz Truss promet de “fournir un soutien immédiat pour s’assurer que les gens ne sont pas confrontés à des factures de carburant inabordables” cet hiver

LIZ Truss fait aujourd’hui sa promesse la plus claire à ce jour d’une aide en espèces pour les plus vulnérables touchés par des coûts énergétiques paralysants.

Écrivant dans The Sun, le favori pour être le prochain Premier ministre s’est engagé à “fournir un soutien immédiat pour s’assurer que les gens ne sont pas confrontés à des factures de carburant inabordables” cet hiver.

Liz Truss fait sa promesse la plus claire à ce jour d’une aide en espèces pour les plus vulnérables touchés par des coûts énergétiques paralysants Crédit : stimulateur cardiaque

Elle avait été critiquée plus tôt cet été pour avoir affirmé que les dons n’étaient pas sur la table.

Mais aujourd’hui, elle déclare : “Permettez-moi de rassurer les lecteurs de Sun sur qui je peux compter pour relever le défi.”

Elle promet également de déchirer les règles habituelles en matière de fiscalité et de dépenses, annonçant: “Je crois fermement qu’en ces temps graves, nous devons être radicaux.”

Mme Truss semble susceptible d’être déclarée vainqueur de l’élection à la direction des conservateurs lundi – mais héritera du pire bac de réception de tous les Premiers ministres depuis les années 1980.

Alors que l’inflation monte en flèche et que la Grande-Bretagne est au bord de la récession, elle promet aujourd’hui d’être “robuste et radicale” avec des mesures budgétaires d’urgence en quelques jours.

Elle ajoute : « Je prendrai des mesures décisives pour apporter de l’aide et faire en sorte que nous ne soyons plus jamais confrontés à une telle crise énergétique.

“Je suis prêt à mettre mon argent dans ma bouche en réduisant les impôts.”

Et elle dit qu’elle est “du côté de tous ceux qui font la grandeur de notre pays, des navetteurs dévoués qui se rendent au travail tous les jours, des travailleurs indépendants et des propriétaires de petites entreprises, des familles et de tous ceux qui font la bonne chose. ”

Le Premier ministre sortant Boris Johnson a insisté hier soir sur le fait que la Grande-Bretagne avait la “force financière” pour traverser la crise actuelle.

Hier soir, Mme Truss et Rishi Sunak se sont affrontés à la Wembley Arena lors de la dernière campagne électorale des conservateurs avant la fermeture des bureaux de vote demain soir.

Mme Truss a fait une promesse audacieuse de ne pas avoir de nouvelles taxes.

Elle s’est également engagée à abandonner les projets de nouvelles autoroutes intelligentes, affirmant que l’idée n’a pas fonctionné et a déclaré qu’elle serait prête à envisager d’abolir les limites de vitesse de 70 mph sur les autoroutes.

10% de réduction des revenus

Les MÉNAGES seront confrontés à une chute « terrifiante » de 10 % de leur revenu disponible au cours des deux prochaines années, ont prévenu les ministres.

La chute est “probablement la pire depuis au moins un siècle” et équivaut à 3 000 £ pour une maison typique, selon la Resolution Foundation.

Ceux qui sont entraînés dans la pauvreté absolue pourraient augmenter de trois millions pour atteindre 14 millions d’ici 2024, à moins que le prochain Premier ministre ne dépense des milliards.

Lalitha Try, de la Resolution Foundation, a déclaré : « Les perspectives du niveau de vie sont franchement terrifiantes.

“Une action politique radicale est nécessaire pour y remédier.”