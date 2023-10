Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak est sous le feu des critiques d’un ancien Premier ministre conservateur pour la deuxième fois en un mois – à cause de sa décision controversée d’inviter la Chine à son sommet phare sur l’intelligence artificielle.

M. Sunak, provocateur, a rejeté les appels de son propre parti visant à exclure le pays de la conférence, qui se tiendra au domicile des décrypteurs britanniques de la Seconde Guerre mondiale.

M. Sunak a insisté sur le fait qu’il ne pourrait y avoir « aucune stratégie sérieuse » développée pour gérer les risques posés par l’IA sans la contribution de l’un des leaders mondiaux de la technologie.

Mais sa prédécesseure, Liz Truss, a critiqué cette décision, se disant « profondément perturbée » et a appelé le Premier ministre à annuler l’invitation.

Mme Truss a critiqué l’État chinois qui, selon elle, a « utilisé et abusé de la technologie pour l’aider à opprimer des millions de personnes et à attaquer la liberté et la démocratie ».

L’ancien Premier ministre a averti que Pékin considérait l’IA comme « un moyen de contrôle de l’État et un outil pour la sécurité nationale ».

Et elle a ajouté que les préoccupations qui ont conduit l’actuel vice-Premier ministre Oliver Dowden à décider de retirer à Huawei son rôle dans le réseau 5G du Royaume-Uni au cours des prochaines années « auraient dû éclairer les décisions concernant les invitations au sommet de Bletchley Park ».

Elle a ajouté qu’« aucune personne raisonnable ne s’attend à ce que la Chine respecte tout ce qui a été convenu lors de ce type de sommet, compte tenu de son attitude cavalière à l’égard du droit international ».

Liz Truss met en garde contre une invitation de la Chine (Archives PA)

Mme Truss et un autre ancien Premier ministre conservateur, David Cameron, se sont adressés à M. Sunak au début du mois après qu’il ait utilisé son discours à la conférence du parti pour abandonner le deuxième tronçon du réseau HS2 vers Manchester et annoncé son intention d’interdire à certains jeunes de pouvoir acheter des cigarettes. .

Cette dispute survient alors que M. Sunak fait face à d’intenses pressions concernant son attitude envers la Chine.

L’ancien leader conservateur Iain Duncan Smith, l’un des nombreux « faucons » chinois du parti, a accusé le gouvernement d’une position qui « sent l’apaisement ».

Cela survient alors que la Maison Blanche a révélé que la vice-présidente américaine Kamala Harris assisterait au sommet britannique à Bletchley Park.

Dans un discours important prononcé avant le rassemblement, M. Sunak a mis en garde contre les risques sérieux posés par l’IA – notamment celui de terroristes utilisant cette technologie pour fabriquer des armes biologiques, voire l’extinction de l’humanité.

Défendant sa décision d’inclure la Chine dans les négociations, le Premier ministre a déclaré : « Je sais que certains diront que (la Chine) aurait dû être exclue, mais il ne peut y avoir de stratégie sérieuse pour l’IA sans au moins essayer d’impliquer tous les principaux acteurs mondiaux de l’IA. pouvoirs.”

M. Sunak a ajouté : « Cela n’a peut-être pas été la chose facile à faire, mais c’était la bonne chose à faire. » Mais il a admis que même s’ils avaient accepté l’invitation : « Je ne peux pas dire avec certitude à 100 % que la Chine sera là. »

Si les responsables chinois participeront jeudi à la première journée de discussions, ils ne seront pas invités à la seconde, qui impliquera des pays partageant les mêmes idées. M. Sunak convoquera un petit groupe d’entreprises et d’experts, tandis que la secrétaire scientifique Michelle Donelan dirigera les réunions ministérielles le deuxième jour.

Malgré l’opinion de M. Duncan Smith selon laquelle la décision d’inviter la Chine était « étonnante » – arguant que « s’engager avec eux ne fait que nous faire paraître faibles » – certains faucons chinois ont accueilli favorablement l’idée de la présence de responsables de Pékin à Bletchley Park.

Le président chinois Xi Jinping et Rishi Sunak (Getty/PA)

Le député conservateur Bob Seeley, qui a poussé à une position plus dure à l’égard de Pékin, a déclaré L’indépendant: « C’est globalement une bonne nouvelle que [Mr Sunak] a invité la Chine.

Le membre du comité restreint des affaires étrangères a déclaré : « Cela pose le risque que la Chine voie ce que chacun fait et fasse ensuite ce qu’elle veut. Mais vous ne voulez pas qu’ils les excluent de la conversation avant que celle-ci ait commencé. Il y a toujours l’espoir que la Chine change. »

M. Seeley a ajouté : « Le pire scénario pour la société sera utilisé par de mauvais dirigeants pour analyser efficacement la dissidence avant qu’elle ne se produise et rendre impossible l’opposition aux régimes dictatoriaux – tout comme George Orwell l’avait prédit. Il y a donc un risque que la Chine en abuse.»

« Il y aura une approche de société ouverte, une société fermée – et la bataille se portera pour les pays du milieu, comme les pays de l’Inde, du Moyen-Orient et de l’Amérique du Sud. »

Avant que la vice-présidente américaine ne participe au sommet, elle prononcera un discours décrivant l’approche de son administration en matière d’IA mercredi prochain, la veille du coup d’envoi de l’événement.

A la question de savoir si l’administration Biden pourrait détourner l’attention de la conférence britannique, le porte-parole officiel de M. Sunak. “Il est vrai que nous travaillons en collaboration avec les États-Unis sur ce sujet… c’est tout à fait vrai.”

Plus tôt, l’adjoint de M. Sunak, Oliver Dowden, avait déclaré que les ministres attendraient de voir si des responsables chinois seraient effectivement venus au Royaume-Uni pour la réunion.

« Il faut attendre de voir qui se présentera réellement à ces événements », a-t-il déclaré, tout en ajoutant : « Nous nous attendons à ce qu’ils viennent. »

Depuis qu’il a pris la tête du groupe il y a un an, M. Sunak a adopté une approche plus douce à l’égard de la Chine que Mme Truss.

Elle s’était préparée à qualifier Pékin de « menace » pour le Royaume-Uni avant d’être évincée de ses fonctions. M. Sunak a plutôt décrit la Chine comme un « défi historique ».