Liz Truss procède à l’élimination des partisans de Sunak alors qu’elle construit un «cabinet de copains»

Liz Truss a procédé à une élimination brutale des partisans de son rival à la direction Rishi Sunak alors qu’elle entamait le processus de nomination d’un cabinet d’alliés politiques proches.

Moins de 40 minutes après son arrivée en cortège à Downing Street après son audience avec la reine à Balmoral, le nouveau Premier ministre a limogé un trio d’éminents partisans de l’ancien chancelier.

L’ancien vice-Premier ministre de Boris Johnson, Dominic Raab, le secrétaire à la Santé Steve Barclay et le secrétaire aux Transports Grant Shapps ont tous annoncé qu’ils revenaient à l’arrière-ban, à la suite de la secrétaire à l’Intérieur Priti Patel et de la secrétaire à la Culture Nadine Dorries, qui sont parties volontairement la nuit dernière.

On pensait que M. Shapps espérait conserver un poste ministériel après le transfert de pouvoir.

Mais un ancien conseiller spécial d’un ministre de l’ancien cabinet de Boris Johnson a déclaré à The Independent qu’il craignait que le nouveau Premier ministre ne crée un “cabinet de copains”.

Le ministre des Anciens combattants, Johnny Mercer, a également été limogé et n’a laissé aucun doute sur sa conviction que c’était parce qu’il n’avait pas soutenu Mme Truss lors de la campagne à la direction.

Dans une lettre se déclarant « déçu » d’être « relevé de mes fonctions », il a ajouté : « Tout Premier ministre a le droit de récompenser ses partisans et j’accepte sa décision ».

Le départ de Greg Clark en tant que secrétaire de mise à niveau n’a pas été une surprise, car il a effectivement été nommé remplaçant pour combler un vide au sein du gouvernement après la démission massive de ministres pour protester contre le comportement de M. Johnson en juillet.

Mme Truss a permis aux ministres limogés de préserver leur dignité en leur donnant leurs ordres de marche dans l’intimité de son bureau à la Chambre des communes.

Mais elle devrait plus tard retourner au 10 Downing Street pour prendre des rendez-vous dans son nouveau cabinet, pressenti pour être le plus à droite depuis de nombreuses années, avec Jacob Rees-Mogg qui devrait être nommé secrétaire aux affaires et Suella Braverman secrétaire à l’intérieur.

Kwasi Kwarteng, qui a travaillé avec Truss sur le livre controversé sur le marché libre Britannia Unchained, devrait être nommé chancelier, tandis qu’une amie proche et alliée, Therese Coffey, devrait prendre la relève au ministère de la Santé et peut-être obtenir le titre de vice-Premier ministre. .

Si Mme Truss dépouille son cabinet de tous les partisans de son rival à la direction, elle ira même plus loin que M. Johnson lorsqu’il est entré en fonction en 2019.

Malgré la conduite de l’abattage le plus sauvage des ministres du Cabinet de l’histoire moderne, Johnson a trouvé une place à la table pour Amber Rudd, qui avait soutenu Jeremy Hunt pour le chef et a un jour décrit Johnson comme “pas l’homme que vous voulez vous ramener à la maison à la fin du soir », ainsi que trois ministres qui n’avaient pas soutenu de candidat.