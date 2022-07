Liz Truss prévoit des réductions d’impôts non “thatchériennes”, selon les membres du cabinet de l’ancien Premier ministre

Trois hauts responsables du gouvernement de Margaret Thatcher ont déclaré que l’ancien Premier ministre n’aurait pas approuvé les projets de Liz Truss de réduire les impôts si elle atteignait le 10 Downing Street.

Les commentaires sont intervenus alors que Mme Truss et son rival Rishi Sunak ont ​​évoqué la mémoire de Lady Thatcher dans leurs offres de soutien aux 160 000 membres conservateurs qui choisiront le nouveau chef du parti et Premier ministre.

Sunak a profité samedi d’une visite dans la ville natale de l’ancien Premier ministre, Grantham, pour dénoncer les projets de Mme Truss de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts immédiates financées par des emprunts comme “immoraux”, et pour insister sur le fait que Thatcher retarderait une telle décision jusqu’à ce que l’inflation soit sous contrôle.

Mais Mme Truss a déclaré que la chose la plus importante pour elle à propos du “fantastique” Thatcher était sa volonté de “défier la pensée de groupe” sur l’économie.

“Il y avait 364 économistes qui se sont opposés au plan de Mme Thatcher, et ce que nous faisons en ce moment, la politique économique en ce moment ne produit pas la croissance économique dont nous avons besoin”, a-t-elle déclaré au Courrier le dimanche.

Cependant, trois membres du dernier cabinet de Lady Thatcher se sont maintenant prononcés pour dire que la «Dame de fer» – qui était Premier ministre de 1979 à 1990 et reste un totem pour les membres conservateurs d’aujourd’hui – aurait vu d’un mauvais œil les plans de Truss.

Norman Lamont, qui était secrétaire en chef du Trésor sous Thatcher et a ensuite occupé le poste de chancelier, a déclaré L’observateur: “Mme Thatcher croyait fermement que la réduction du déficit passait avant la réduction des impôts. Elle croyait également que les déficits étaient simplement des impôts différés.”

Sir Malcolm Rifkind, secrétaire écossais du cabinet Thatcher et plus tard ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu’il était aussi “certain que possible qu’elle serait très peu impressionnée par le financement des réductions d’impôts par le biais d’emprunts accrus, même si ce n’était pas à une époque de forte inflation”. – mais certainement quand ça l’est”.

Il a ajouté: “Elle croyait que les réductions d’impôts devraient être financées soit par la croissance économique qui produisait déjà plus de revenus, soit par des réductions des dépenses publiques. C’est ce que signifie le thatchérisme. Je pense que chaque conservateur, ainsi que beaucoup d’autres personnes, croient dans l’opportunité des réductions d’impôts. Mais aucun conservateur n’y verrait jamais un impératif idéologique.

Et Chris Patten, qui était secrétaire à l’environnement sous Thatcher avant d’être nommé président du parti par son successeur John Major, a déclaré au journal : “Margaret Thatcher était une conservatrice budgétaire qui n’a pas réduit les impôts tant que nous n’avons pas réduit l’inflation. Elle était honnête et ne croyait pas dans un non-sens.”

Mme Truss a déclaré que si elle était élue à la tête des conservateurs le 5 septembre, elle annulerait la hausse de 1,25% des cotisations à l’assurance nationale de M. Sunak, supprimerait une augmentation prévue de 19 à 25% de l’impôt sur les sociétés et suspendrait les prélèvements verts sur les factures d’énergie.

M. Sunak a averti hier que des réductions d’impôts immédiates risquaient d’alimenter l’inflation et de faire monter les taux d’intérêt hypothécaires à un moment où la dette du Royaume-Uni atteint un niveau historique.

“Non seulement je pense que c’est une mauvaise chose pour l’économie, mais je pense aussi que c’est immoral parce qu’il n’y a rien de noble ou de bon à accumuler des factures sur la carte de crédit du pays que nous transmettons à nos enfants et petits-enfants”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Truss a déclaré: “Les projets de réduction d’impôts de Liz récompenseront les gens pour leur travail acharné et leurs efforts, leur permettant de conserver une plus grande partie de leur argent durement gagné. Vous ne pouvez pas taxer votre chemin vers la croissance.”