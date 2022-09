Liz Truss prévient qu’elle prendra des décisions impopulaires en tant que Premier ministre et défend les réductions d’impôts pour les riches

Liz Truss a averti qu’elle prendrait des décisions impopulaires en tant que Premier ministre et a défendu les réductions d’impôts qui profitent aux riches comme étant “équitables”, malgré les appels croissants à les abandonner.

Elle a promis que des mesures immédiates seraient prises contre la flambée des factures des ménages si, comme prévu, elle gagnait les clés du n ° 10 lundi, avec la promesse d’un plan au cours de sa première semaine.

Mais malgré les nuages ​​​​d’orage qui s’accumulent et les avertissements, sa réponse à la crise pourrait devoir atteindre des dizaines de milliards de livres, a-t-elle déclaré: “La Grande-Bretagne a vécu pire, franchement.”

Liz Truss n’a pas encore partagé les détails de son plan pour lutter contre la crise du coût de la vie (BBC/Reuters)

Et elle a averti le public, qui n’a pas eu son mot à dire sur qui deviendrait le nouveau Premier ministre, qu’il y aurait des décisions difficiles à prendre et que “toutes ces décisions ne seront pas populaires”.

Les réductions d’impôts qui pourraient remettre près de 2 000 £ aux hauts revenus étaient justes, a-t-elle déclaré, car ils payaient globalement plus.

Mais l’ancien chancelier Lord Hammond a averti que les coupes s’ajouteraient à une inflation déjà galopante et que la «réputation de gouvernement compétent» des conservateurs était en jeu.

David Davis, à la droite du parti, a averti Mme Truss qu’elle était confrontée à un exercice d’équilibre difficile et l’a mise en garde de ne pas “donner une mauvaise réputation à un faible taux d’imposition, en empruntant une voie qui entraîne une augmentation des coûts d’intérêt, des augmentations massives du revenu des personnes les hypothèques ou une baisse de la livre ».

L’ancien chancelier Lord Hammond affirme que les réductions d’impôts ne feraient qu’aggraver l’inflation (Archives PA)

Sur les réductions d’impôts, David Gauke, ancien secrétaire en chef du Trésor, a déclaré L’indépendant: “Je pense qu’ils sont la mauvaise priorité en ce moment, affaiblissant les finances publiques, augmentant nos factures d’intérêts sur la dette et ne sont pas bien dirigés vers ceux qui ont le plus besoin de soutien.”

De nombreux députés conservateurs admettent en privé qu’ils craignent que les plans fiscaux de Mme Truss n’exacerbent l’inflation à un moment où les experts prédisent déjà qu’elle pourrait atteindre 22 %.

Mme Truss a également subi une pression croissante en raison de son refus de donner plus de détails sur ses plans pour atténuer la crise des factures d’énergie.

La députée travailliste Emily Thornberry a qualifié la position de Mme Truss de “” Je ne peux pas vous le dire, je peux vous le dire dans une semaine “. Je veux dire, pourquoi pas [tell us now]?” dit-elle.

On s’attend à ce que Mme Truss devienne le prochain chef conservateur lundi (via Reuters)

Si et quand elle entre dans Downing Street, Mme Truss sera confrontée aux circonstances les plus difficiles de tous les nouveaux Premiers ministres de ces dernières années. Les experts prédisent que des millions de personnes auront du mal à payer des factures énergétiques exorbitantes, en partie à cause de la guerre en cours en Ukraine.

Il y a des avertissements selon lesquels des services publics vitaux comme les écoles et les hôpitaux pourraient céder sous les charges croissantes auxquelles ils sont confrontés. Et les forces de police se préparent à une augmentation de la criminalité et des troubles cet hiver alors qu’elles élaborent des plans pour faire face à la crise du coût de la vie.

En plus d’une annonce sur les factures d’énergie, Mme Truss s’est engagée à présenter un budget d’urgence d’ici un mois, qui définirait des plans de réduction des impôts.

Les chiffres montrés suggérant que ses plans pour supprimer la récente augmentation des cotisations d’assurance nationale bénéficieraient aux plus hauts revenus d’environ 1 800 £, tandis que d’autres pourraient recevoir seulement 7 £, a-t-elle déclaré à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg programme les plans étaient « équitables ».

Mme Truss et Rishi Sunak ont ​​toutes deux accordé des interviews dimanche, avec des heures avant d’apprendre qui a gagné (BBC/AFP/Getty)

“Regarder tout à travers le prisme de la redistribution, je crois, est une erreur”, a-t-elle déclaré. “Parce que ce que je veux, c’est faire croître l’économie et la croissance de l’économie profite à tout le monde.”

Mme Truss affirme que la réduction des impôts augmentera les revenus à long terme, en partie en encourageant davantage d’entreprises à investir au Royaume-Uni.

Lord Hammond a déclaré que si le Parti conservateur soutenait la baisse des impôts, “nous devons être pragmatiques et réduire les impôts à un moment où nous avons un énorme déficit… alors que l’inflation est le problème majeur auquel nous devons nous attaquer, ce n’est tout simplement pas la solution”. .

“Les réductions d’impôts maintenant, toutes choses étant égales par ailleurs, donneraient une impulsion inflationniste”, a-t-il déclaré. Sophy Ridge dimanche.

Au milieu des critiques, Mme Truss a semblé revenir sur les suggestions selon lesquelles elle pourrait revoir les pouvoirs de fixation des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre, affirmant qu’elle était une “grande croyante” en son indépendance.

Le nouveau Premier ministre sera annoncé demain juste après 12h15 au centre de conférence Queen Elizabeth II à Westminster. Le gagnant sera informé de sa victoire seulement 10 minutes à l’avance.

Boris Johnson quittera ses fonctions dans quelques jours (fil de sonorisation)

Cependant, Boris Johnson restera encore Premier ministre pendant près de 24 heures. Lui et le nouveau chef conservateur se rendront tous les deux mardi à Balmoral pour voir la reine. Le nouveau chef conservateur sera invité à former un gouvernement, déclenchant le coup d’envoi de ce qui devrait être un remaniement rapide.

L’allié de Mme Truss, Kwasi Kwarteng, devrait devenir le nouveau chancelier, Ben Wallace restant en charge de la défense.

Une autre loyaliste convaincue, Thérèse Coffey, est pressentie pour devenir secrétaire à la santé, considérée comme un poste clé cet hiver, avec Jacob Rees-Mogg, qui devrait se lancer dans les affaires.

Mais Mme Truss peut encore faire face au type de troubles du parti qui a finalement fait tomber ses prédécesseurs. Les rapports de ce week-end suggèrent que jusqu’à 12 députés envisagent déjà de lui soumettre des lettres de censure et souhaitent un autre vote à la direction d’ici la fin de l’année.

Avant le résultat, le secrétaire fantôme au Commerce international, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que le Parti travailliste était sur une “base électorale” et souhaitait que le gouvernement de Mme Truss ” soit balayé dès que possible “.

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a prédit que si la ministre des Affaires étrangères gouvernait comme elle l’a fait lors de la course à la direction, elle serait un «désastre».

Le rival de Mme Truss, Rishi Sunak, qui devrait largement perdre la course à la direction, a également confirmé qu’il resterait député quel que soit le résultat.