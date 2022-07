Liz Truss présentera sa candidature à la direction en s’engageant à “monter de niveau de manière conservatrice” et à réduire les impôts

Liz Truss présentera son argumentaire pour devenir Premier ministre en s’engageant à « monter de niveau de manière conservatrice » et à réduire les impôts.

Le ministre des Affaires étrangères a le soutien des fidèles restants de Boris Johnson dans la course à la direction des conservateurs qui choisira son successeur.

Elle a assuré sa place au prochain tour du concours en obtenant le troisième plus grand nombre de voix lors du premier tour de scrutin des députés conservateurs mercredi, derrière ses rivaux Rishi Sunak et Penny Mordaunt.

Les partisans de Mme Truss ont été accusés d’avoir mené une campagne pour nuire aux chances de M. Sunak dans le concours, critiquant les politiques «économiquement préjudiciables» de l’ancien chancelier.

Dans un discours de campagne jeudi, Mme Truss détaillera son plan économique, qui comprend l’annulation de la hausse des taux d’assurance nationale d’avril, la réduction de l’impôt sur les sociétés et la mise en œuvre de réformes du côté de l’offre.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss doit présenter son plan économique pour le pays (PENNSYLVANIE)

On s’attend à ce qu’elle dise : « Ma mission est de faire de notre pays une nation d’aspiration, où chaque enfant, chaque personne a les meilleures chances de réussir.

“J’ai un plan pour faire de la Grande-Bretagne une économie à forte croissance grâce à une réforme audacieuse de l’offre.”

La députée du sud-ouest de Norfolk fera également référence à son éducation dans une école polyvalente du nord, où elle a vu des enfants qui «échouaient» en raison de «faibles attentes».

«Ils ne seront plus jamais déçus sous ma surveillance.

“Tout le monde dans notre grand pays devrait naître avec les mêmes opportunités et pouvoir savoir que la ville dans laquelle il est né a des opportunités”.

“Ma mission en politique est de donner à chaque enfant, à chaque personne, la meilleure opportunité de réussir, et que leur succès dans la vie dépende uniquement de leur travail acharné et de leurs talents, et non de leurs antécédents ou de leur origine.”

Les six derniers – rangée du haut de gauche à droite, Mme Truss, Tom Tugendhat, Kemi Badenoch, Suella Braverman, Rishi Sunak et Penny Mordaunt (Parlement britannique/AP) (Médias PA)

Bien qu’elle soit une loyaliste de Johnson, Mme Truss a gardé sa poudre au sec alors que les hauts gradés conservateurs se sont retournés contre le Premier ministre mortellement blessé la semaine dernière, bien qu’elle ait écourté un voyage à l’étranger en Indonésie pour retourner à Westminster alors qu’il annonçait sa démission.

Elle a confirmé les attentes de longue date selon lesquelles elle jetterait son chapeau dans le ring déjà bondé dimanche.

La femme de 46 ans n’a pas caché ses ambitions de leadership, avec une série d’interventions très médiatisées et de séances de photos dans lesquelles elle semblait canaliser la défunte Première ministre Margaret Thatcher.

La ligne dure de l’ancien Brexit devenu ardent contre l’Ukraine, insistant sur le fait que les forces russes doivent être chassées du pays, et les menaces de déchirer des parties du protocole d’Irlande du Nord avec l’UE jouent bien avec des sections du parti.

Après le vote de mercredi, une porte-parole de Mme Truss a déclaré qu’elle “a l’expérience nécessaire pour offrir les avantages du Brexit dès le premier jour, développer notre économie et soutenir les familles de travailleurs”.

Le secrétaire en chef du Trésor, Simon Clarke, a exhorté ses collègues députés conservateurs à s’unir derrière sa « vision du marché libre ».

Dans son discours, Mme Truss mettra en lumière son expérience, ayant travaillé dans de nombreux départements de Whitehall, et son objectif d’unir le parti.

“Je suis prêt à être premier ministre dès le premier jour. Je peux diriger, prendre des décisions difficiles et être à la hauteur », devrait-elle dire.

“Le peuple britannique réclame un gouvernement conservateur uni et moderne, prêt avec le courage de ses convictions à tenir ses promesses.”