Liz Truss prend les devants avec 34 points d’avance sur Rishi Sunak dans les sondages alors que la course au PM s’intensifie

Selon un nouveau sondage, LIZ Truss est toujours la grande favorite pour être le prochain Premier ministre et leader conservateur.

L’enquête de YouGov place le ministre des Affaires étrangères à 34 points d’avance sur son rival Rishi Sunak.

Un nouveau sondage a placé la candidate à la direction des conservateurs Liz Truss 34 points devant son rival Rishi Sunak Crédit : Getty

Penny Mordaunt, qui a terminé troisième de la course à la direction des conservateurs, a approuvé Liz Truss pour être PM Crédit : Reuters

69% des membres conservateurs veulent que Mme Truss remporte la course à la direction, tandis que seulement 31% soutiennent M. Sunak.

Le score décevant de l’ex-chancelier montre qu’il perd du terrain dans la compétition, avec une baisse de 7% par rapport au dernier sondage YouGov.

La course au PM s’est réchauffée cette semaine avec les deux équipes intensifiant les attaques contre leurs adversaires.

Lundi, M. Sunak a accusé Mme Truss d’avoir montré les «vraies couleurs restantes» lorsqu’elle s’est engagée à laisser entrer davantage de cueilleurs de fruits européens en Grande-Bretagne.

La ministre des Affaires étrangères a frappé l’ex-chancelière pour n’avoir promis de réduire les impôts que dans sept ans par rapport à sa promesse de sept semaines.

Pendant ce temps, l’envoi des bulletins de vote aux membres conservateurs a été retardé hier soir en raison de problèmes de sécurité.

L’agence d’espionnage britannique GCHQ a déclaré au parti qu’elle était préoccupée par les menaces de piratage de son système de vote en ligne.

Auparavant, les membres conservateurs avaient été informés qu’ils pouvaient choisir leur candidat préféré en ligne et modifier leur vote à une date ultérieure.

Selon les nouvelles règles, les membres ne pourront désormais voter qu’une seule fois, soit en ligne, soit par courrier.

Ils ont jusqu’au 4 septembre pour voter et le gagnant du concours sera annoncé le lendemain.

Les bulletins de vote doivent arriver sur le pas des portes le 11 août au plus tard.

Un porte-parole du National Cyber ​​​​Security Center a déclaré: «La défense des processus démocratiques et électoraux du Royaume-Uni est une priorité pour le NCSC, et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partis politiques parlementaires, les autorités locales et les députés pour fournir des conseils et un soutien en matière de cybersécurité.

“Comme on peut s’y attendre de la part de l’autorité nationale de cybersécurité du Royaume-Uni, nous avons fourni des conseils au Parti conservateur sur les considérations de sécurité pour le vote en ligne à la direction.”

Ce soir, Mme Truss et M. Sunak se croiseront à nouveau pour la troisième des 16 courses à la direction.

L’événement à Cardiff se concentrera sur des questions telles que la décentralisation et la mise à niveau.

M. Sunak est susceptible d’avoir un avis sur Mme Truss au sujet de ses anciens plans visant à remplacer les accords salariaux nationaux par des commissions salariales régionales.

L’idée a été qualifiée d ‘”horrible” par les députés conservateurs, qui ont également déclaré qu’elle était anti-nivellement.

Le ministre des Affaires étrangères a rapidement renoncé à l’engagement de campagne après qu’il ait reçu un énorme contrecoup.