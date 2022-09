Liz Truss poursuit “l’économie par ruissellement” malgré le mépris de Biden

La Première ministre britannique Liz Truss et le président américain Joe Biden se sont rencontrés officiellement pour la première fois à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, à la suite d’affrontements de politique économique entre les deux dirigeants.

Cela s’est produit un jour avant que le couple ne se rencontre officiellement pour la première fois à New York mercredi, après quoi Truss a tweeté que “le Royaume-Uni et les États-Unis sont des alliés inébranlables”.

Biden, dans un tweet mardi, a déclaré qu’il était « malade et fatigué des retombées économiques », ajoutant que « cela n’a jamais fonctionné ».

Mais l’approche, qui intervient alors que la Grande-Bretagne fait face à sa pire crise du coût de la vie depuis des décennies, a attiré les critiques des opposants politiques britanniques et de l’allié international le plus proche de Downing Street, le président américain.

Truss – dont la position politique “Trussonomics” a été comparée à celle de ses idoles politiques Ronald Reagan et Margaret Thatcher – a déclaré qu’elle était prête à réduire les impôts à l’extrémité supérieure du spectre économique dans le but de stimuler la croissance britannique, dans une stratégie généralement qualifiée d’économie “de ruissellement”.

LONDRES – Le gouvernement britannique s’apprête à annoncer vendredi des réductions d’impôts radicales pour les entreprises et les riches, dans un mini-budget controversé montrant jusqu’où le nouveau Premier ministre Liz Truss est prêt à aller pour réviser la politique économique du Royaume-Uni alors même qu’il suscite la colère politique .

Le mini-budget britannique axé sur la croissance, qui sera annoncé vendredi par le nouveau ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, devrait inclure des plans visant à supprimer les hausses prévues de l’impôt sur les sociétés, la fin du plafonnement des bonus des banquiers et une éventuelle réduction du timbre. duty, la taxe payée sur les achats de maisons.

Les critiques, y compris le parti travailliste d’opposition britannique, ont fait valoir que de telles mesures profitaient de manière disproportionnée aux riches. Par exemple, les personnes à revenu élevé bénéficieront d’économies relatives plus importantes grâce à la taxe NI progressive que les personnes à faible revenu, tandis que les retraités et les bénéficiaires de prestations seront exonérés de l’épargne.

Pourtant, Truss a déclaré mardi qu’elle était prête à être impopulaire si nécessaire pour relancer l’économie britannique.

“Je n’accepte pas cet argument selon lequel réduire les impôts est en quelque sorte injuste”, a-t-elle déclaré. Nouvelles du ciel.

“Ce que nous savons, c’est que les personnes aux revenus plus élevés paient généralement plus d’impôts, donc lorsque vous réduisez les impôts, il y a souvent un avantage disproportionné parce que ces personnes paient plus d’impôts en premier lieu”, a-t-elle ajouté.

Plus de détails sont également attendus sur un plafond annoncé précédemment sur les factures d’énergie des ménages et des entreprises, qui ont été poussés plus haut à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine.