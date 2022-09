Liz Truss ‘pour supprimer les interdictions proposées sur les importations de fourrure et de foie gras’

Liz Truss est sur le point de supprimer les interdictions proposées sur l’importation de fourrure et de foie gras au Royaume-Uni, selon un initié conservateur, suscitant l’indignation des amoureux des animaux.

Le nouveau Premier ministre aurait également abandonné l’interdiction des exportations d’animaux vivants au cours de ses premières semaines de mandat.

Les décisions seront un coup dur pour les militants qui ont passé des décennies à faire pression pour que les réformes évitent aux animaux de souffrir.

La production de fourrure et de foie gras est considérée comme si cruelle qu’elle est déjà interdite au Royaume-Uni.

Les quatre mesures ont été promises dans le plan d’action du parti pour le bien-être des animaux, annoncé l’année dernière avec un large succès.

Et des restrictions sur les exportations vivantes ont été promises dans le manifeste électoral des conservateurs, ainsi que la fin des importations de trophées de chasse.

Mais un haut responsable conservateur a dit politique: « Interdire des choses semble très socialiste. Informer les gens est la voie à suivre.

En février de cette année, des membres du cabinet de droite, dont Jacob Rees-Mogg, sont intervenus pour bloquer le projet de loi sur les animaux à l’étranger, qui contenait des restrictions sur la fourrure, le foie gras, les trophées de chasse et les publicités pour les parcs à thème étrangers qui causent des souffrances aux animaux.

Le projet de loi sur les animaux gardés, qui interdisait les exportations vivantes et la garde de primates comme animaux de compagnie et luttait contre la contrebande de chiots, pourrait également être abandonné. Il devait être débattu lundi, qui est devenu le jour des funérailles de la reine, et aucune nouvelle date n’a été donnée.

L’interdiction des exportations cruelles d’animaux vivants destinés à l’abattage et à l’engraissement avait été saluée comme un avantage du Brexit.





Ce serait une énorme déception, non seulement pour ceux qui travaillent quotidiennement pour ces campagnes, mais aussi pour des millions d’animaux. Lorraine Platt

Le gouvernement dit qu’il envisage toujours les interdictions de la fourrure et du foie gras, mais la source a déclaré que les mesures n’iraient pas de l’avant sous Mme Truss, qui a nommé M. Rees-Mogg au poste de secrétaire aux affaires et promu Mark Spencer, qui aurait été un autre de ceux bloquer le projet de loi sur les animaux à l’étranger.

Cependant, le député Scott Mann, qui s’est prononcé en faveur d’une interdiction des exportations d’animaux vivants, a été promu ministre de l’environnement.

La semaine dernière, Mme Truss a limogé Zac Goldsmith en tant que ministre du bien-être animal après avoir introduit des réformes, notamment une interdiction de vente d’ivoire et des peines de prison plus lourdes pour cruauté. Il voulait également réprimer l’abattage religieux sans étourdir.

“Beaucoup de ses causes étaient très valables, mais vous pouvez être digne quand vous êtes le fils d’un milliardaire”, a déclaré le député dans un commentaire bizarre. Le père de Lord Goldsmith était le financier James Goldsmith.

Lorraine Platt, co-fondatrice de la Conservative Animal Welfare Foundation, a déclaré L’indépendant elle a été amèrement déçue par la nouvelle que les interdictions seraient levées.

Le foie gras est considéré comme trop cruel pour être produit légalement au Royaume-Uni (Getty Images)

“Ce serait une énorme déception, non seulement pour ceux qui travaillent quotidiennement pour ces campagnes, mais aussi pour les millions d’animaux impliqués”, a-t-elle déclaré.

“Interdire les exportations d’animaux vivants et les trophées de chasse étaient des engagements du manifeste, et certaines personnes votent sur les engagements du manifeste lors des élections.”

Elle a déclaré que la fondation avait souvent entendu des informations selon lesquelles les mesures pourraient être supprimées ou édulcorées.

Sir Roger Gale, patron de la fondation, a condamné l’argument “laissez-les choisir” comme étant “un peu faux” et pervers alors que le Royaume-Uni interdit la production de fourrure et de foie gras.

Il a déclaré à Times Radio qu’il était préoccupé par la direction prise par le bien-être animal sous le nouveau gouvernement, et que des millions de votes, y compris dans des sièges à mur rouge, seraient perdus pour les conservateurs s’ils renonçaient au bien-être animal.

La production de foie gras consiste à gaver les canards et les oies avec des tuyaux enfoncés dans la gorge pour engraisser leur foie.

Les fermes à fourrure ont été exposées comme laissant des animaux souffrant de blessures infectées et sanglantes, propageant des maladies et rendant littéralement les animaux fous de confinement.

Claire Bass, directrice exécutive de Humane Society International / UK, a déclaré qu’il était surprenant et déconcertant que les hauts conservateurs veuillent revenir sur les mesures populaires du plan d’action pour le bien-être animal de l’année dernière.

“Les animaux sont importants pour les électeurs, et les gens ne se contenteront pas d’une rhétorique souvent recyclée sur le fait d’être un” leader mondial du bien-être animal “si elle n’est pas accompagnée d’actions significatives”, a-t-elle déclaré.

“Interdire les importations de fourrure n’est pas anti-conservateur, c’est simplement la bonne chose à faire conformément à la boussole morale du public britannique.”

Environ 6 400 animaux vivants ont été exportés pour l’abattage depuis le Royaume-Uni en 2018 (Getty)

Sous Boris Johnson, le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait envisager l’étiquetage obligatoire du bien-être animal sur les aliments et a promis de consulter sur des propositions l’année prochaine.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a organisé l’année dernière une consultation de 12 semaines sur de nouvelles normes d’étiquetage pour les produits maintenant que la réglementation de l’UE ne s’applique plus.

Il a également mené une consultation sur l’interdiction des importations de fourrure, mais n’a pas publié les résultats.

Les ministres avaient à un moment donné déclaré qu’ils poursuivraient l’interdiction des importations de trophées de chasse, mais cet engagement semble également avoir été abandonné.

Au lieu de cela, ils soutiennent un projet de loi d’initiative parlementaire du député d’arrière-ban Henry Smith qui interdit les importations de trophées de chasse – des parties du corps d’animaux sauvages tués par des chasseurs payants. M. Smith a qualifié cette chasse de barbare.

Concernant le foie gras, le Defra a déclaré qu’il envisageait toute autre mesure qui pourrait être prise, “en s’appuyant sur les opportunités présentées” par le Brexit, et qu’il continuait à recueillir des informations.

“Le gouvernement a clairement indiqué que la production de foie gras gavé soulève de graves problèmes de bien-être”, a ajouté un porte-parole.

À propos de la fourrure, le ministère a déclaré: “Nous continuons à constituer notre base de données sur le secteur de la fourrure, qui sera utilisée pour éclairer toute action future sur le commerce de la fourrure.”

Il a également déclaré que le projet de loi sur les animaux gardés continuerait son passage au Parlement.

L’indépendant a également demandé au bureau du nouveau secrétaire du Defra, Ranil Jayawardena, de confirmer si les propositions iront de l’avant.