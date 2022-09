Le plan britannique pourrait coûter jusqu’à 150 milliards de livres sterling (172 milliards de dollars), selon les analystes. Ajoutez cela aux récentes annonces similaires de l’Allemagne, de l’Autriche et d’autres gouvernements de l’UE, et la facture de la région pour attirer l’aiguillon de la hausse des prix s’élève déjà à plus de 500 milliards d’euros (500 milliards de dollars).

À partir d’octobre, le ménage britannique typique ne paiera pas plus de 2 500 £ (2 880 $) pour son énergie au cours des deux prochaines années. Le gouvernement soutiendra également les entreprises, les organismes de bienfaisance et les organisations du secteur public avec leurs coûts énergétiques pour les six prochains mois, et peut-être plus longtemps.

“Parce que le programme ne cible pas spécifiquement les plus nécessiteux mais est plutôt large, il sera relativement coûteux”, a déclaré Salomon Fiedler, analyste à la banque Berenberg.

“Le programme de soutien aux ménages pourrait coûter environ 100 milliards de livres sterling (plus de 4% du PIB britannique). D’autres mesures pour les entreprises pourraient porter le prix total à environ 150 milliards de livres sterling”, a-t-il ajouté.