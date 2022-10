Liz Truss peut réclamer 115 000 £ chaque année au contribuable bien qu’elle n’ait servi que six semaines

Liz Truss pourra réclamer jusqu’à 115 000 £ au contribuable par an malgré le mandat le plus court de tous les premiers ministres britanniques de l’histoire.

Le chef conservateur sortant peut réclamer l’argent de l’indemnité pour frais de service public (PDCA), qui a été introduite pour aider les anciens premiers ministres encore actifs dans la vie publique. Selon les directives du gouvernement, les paiements ne sont effectués que “pour couvrir le coût réel de la poursuite de l’exercice des fonctions publiques”.

L’allocation a été organisée à la suite de la démission de Margaret Thatcher en 1990 et annoncée par son prédécesseur, John Major, en mars de l’année suivante.

Les anciens premiers ministres ont réclamé des millions depuis la genèse du régime des frais de bureau et de secrétariat en raison de « leur position particulière dans la vie publique ».

Suite à sa démission plus tôt dans la journée, Mme Truss rejoindra les six autres anciens PM vivants habilités à réclamer de l’argent par le biais du régime d’allocations – un coût combiné potentiel de plus de 800 000 £ pour le contribuable.

Voulez-vous des élections générales ?

En plus de cette somme déjà importante, les demandeurs peuvent également prétendre à une allocation de retraite pour contribuer aux charges de retraite de leur personnel plafonnée à 10 pour cent du PCDA.

Dans l’état actuel des choses, la limite PCDA, initialement fixée pour s’aligner sur l’allocation de personnel pour les bureaux des députés, est fixée à 115 000 £ et est restée telle quelle depuis 2011. La limite est cependant revue chaque année par le Premier ministre sortant.

Mme Truss n’a survécu que 45 jours au n ° 10, s’inscrivant dans les livres d’histoire en tant que Premier ministre le plus court du pays.

Annonçant sa décision lors de la conférence de Downing Street jeudi après-midi, Mme Truss a confirmé qu’il y aura une autre élection à la direction qui se déroulera la semaine prochaine.

Sir Graham Brady, président du Comité de 1922, a rendu visite au Premier ministre jeudi matin, avant qu’elle ne remette sa démission au roi Charles III.

Les rapports suggèrent que les lignes directrices sur la façon dont les députés conservateurs éliront la semaine prochaine le troisième Premier ministre de l’année seront annoncées plus tard cet après-midi.

Le rival à la direction de Mme Truss, Rishi Sunak, l’ancien Premier ministre Boris Johnson et le chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt font partie de ceux qui sont censés remplacer le chef sortant du parti conservateur.

L’indépendant a fait campagne pour des élections générales cette semaine, car il est devenu évident que Mme Truss ne pouvait plus conserver la confiance de son parti.

Notre appel a été repris aujourd’hui par le leader travailliste Sir Keir Starmer, qui a appelé à un scrutin national immédiat, affirmant que le Parti conservateur avait montré qu’il n’avait plus de mandat pour gouverner le pays.