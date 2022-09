Liz Truss ou Rishi Sunak seront annoncés comme Premier ministre britannique, chef conservateur

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Elle n’était pas le premier choix des législateurs du Parti conservateur, et une majorité de Britanniques disent aux sondeurs qu’elle serait un Premier ministre “pauvre” ou “terrible”, mais les sondages d’opinion suggèrent que Liz Truss est de loin la préférée des conservateurs des militants qui choisissent le chef de leur parti et le prochain chef de la Grande-Bretagne dans les résultats des votes qui seront annoncés lundi.

Truss, la secrétaire britannique aux Affaires étrangères, a obtenu le soutien de la base de son parti avec des promesses de réductions d’impôts et avec sa loyauté envers le Premier ministre Boris Johnson – qui a été expulsé de Downing Street par les législateurs conservateurs mais qui manque déjà aux membres de base du parti .

Le challenger Rishi Sunak – bien que le choix préféré des députés conservateurs – semble avoir du mal à convaincre les électeurs de son parti que la lutte contre l’inflation devrait passer avant les réductions d’impôts. Et le rôle principal de Sunak dans l’éviction de Johnson – les conservateurs en colère l’appelaient un “Brutus” – semblait le blesser avec la base.

Qui est Liz Truss, une métamorphe appelée à devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni ?

C’est le départ fougueux de Sunak en tant que chancelier de l’Échiquier, ou secrétaire au Trésor, en juillet qui a déclenché la révolte contre Johnson. Une avalanche de démissions a suivi. Les législateurs du Parti conservateur ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus faire confiance à un Premier ministre qui tergiversait scandale après scandale (et qu’on ne pouvait plus compter sur lui pour gagner les élections).

Parce qu’il ne s’agissait pas d’élections générales, la majeure partie de la Grande-Bretagne est restée à l’écart tandis qu’un «électorat» de 150 000 à 200 000 membres cotisants du Parti conservateur – environ 0,3% de la population – détermine l’avenir politique du pays.

Selon un sondage YouGov, 12% du grand public disent que Truss sera un bon ou un grand Premier ministre, contre 52% qui disent qu’elle sera mauvaise ou terrible.

Il est difficile de savoir à quoi s’attendre car Truss, 47 ans, est un politicien métamorphe. Elle était une démocrate libérale centriste dans sa jeunesse avant de rejoindre le Parti conservateur, elle a plaidé pour l’abolition de la monarchie avant d’affirmer son soutien à celle-ci, et elle a voté pour que la Grande-Bretagne reste dans l’Union européenne avant de devenir une Brexiteer inconditionnelle.

En tant que ministre des Affaires étrangères, elle était une alliée fiable de l’OTAN et une partisane de l’Ukraine, parlant durement à la Russie et à son président, Vladimir Poutine. Elle a mené la charge sur la sanction des oligarques – dont beaucoup avaient vécu la grande vie à Londres.

Mais les dirigeants européens la voient comme une agitatrice, une opportuniste anti-européenne qui pourrait aggraver les choses dans les relations difficiles après le divorce entre la Grande-Bretagne et le bloc des 27 nations.

Outre la guerre en Ukraine et les retombées du Brexit, le nouveau Premier ministre héritera d’une vaste gamme de problèmes économiques et politiques, notamment des prix élevés de l’énergie, une inflation galopante et une récession imminente.

L’annonce du chef du Parti conservateur sera suivie de la version britannique du jour de l’investiture mardi.

Johnson et son successeur se rendront au château de Balmoral en Écosse, où séjourne la reine Elizabeth II.

La première rencontre de la reine avec le Premier ministre britannique aura lieu en Écosse, pas au palais de Buckingham

Lors d’une audience privée, Johnson s’inclinera devant la reine et présentera sa démission. Peu de temps après, lors d’une cérémonie connue sous le nom de “baiser les mains”, son successeur s’inclinera ou fera la révérence et demandera à la reine la permission de former un nouveau gouvernement.

Le nouveau Premier ministre devrait s’adresser au public britannique à Londres plus tard dans la journée.

Ce sera le 15e Premier ministre de la reine, âgée de 96 ans.

Les membres du Parti conservateur britannique éliront un nouveau Premier ministre pour remplacer Boris Johnson le 5 septembre. Voici les deux finalistes. (Vidéo : Le Washington Post)

Si Truss sortait victorieuse, elle serait la troisième femme Premier ministre britannique, après Margaret Thatcher et Theresa May. Et le Royaume-Uni rejoindrait un petit club de pays qui a eu au moins trois femmes chefs de gouvernement.

Dans le cas de la Grande-Bretagne, toutes ses femmes dirigeantes sont issues du Parti conservateur, même si les conservateurs ont moins de législatrices que les autres principaux partis politiques.

Truss et Sunak ont ​​tous deux exclu de convoquer des élections générales pour cimenter leur mandat auprès du public britannique – par opposition aux seuls militants du parti conservateur, qui représentent une infime partie de la population.

Johnson a remporté une large majorité aux élections générales de décembre 2019, six mois après avoir été nommé chef du parti. Son prédécesseur, May, a également convoqué des élections anticipées, ce qui lui a fait perdre une majorité parlementaire.

Dans l’un de ses derniers actes en tant que Premier ministre, Johnson a volé dans un avion de chasse Typhoon et a proclamé qu’après “trois années heureuses dans le cockpit”, il était heureux de remettre les “contrôles de manière transparente à quelqu’un d’autre”.

Beaucoup disent que Johnson tentera un retour.