Liz Truss ordonne à la police de réduire les meurtres de 20% dans une politique qualifiée d ‘”incohérente”

Liz Truss veut imposer des objectifs à la police pour réduire les meurtres d’un cinquième si elle devient Premier ministre dans le cadre d’une politique qualifiée d ‘”incohérente”.

La candidate à la direction des conservateurs a déclaré aux forces qu’elle s’attendrait à ce qu’elles réduisent de 20% les homicides, les violences graves et les «crimes de quartier» avant les prochaines élections générales.

Mme Truss a déclaré que son gouvernement publierait des «tableaux de classement» pour montrer comment chacune des 43 forces en Angleterre et au Pays de Galles se comporte par rapport aux tendances nationales, et que les chefs de police de ceux qui sont jugés sous-performants devraient s’expliquer aux ministres.

Son équipe de campagne a également attaqué les chefs de police, envoyant aux journalistes une citation affirmant qu’ils “ne sévissaient pas aussi fort qu’ils le devraient”, menaçant d’approfondir une fracture qui s’est creusée pendant le mandat de Priti Patel en tant que secrétaire à l’intérieur.

Des sources policières ont déclaré que les officiers en avaient assez d’être utilisés comme un “football politique” à un moment où la criminalité enregistrée atteint un niveau record et les poursuites à un niveau record.

Simon Foster, la police et commissaire au crime des West Midlands, a déclaré L’indépendant: “Au lieu d’attaquer les chefs de police, ils devraient recevoir les ressources dont ils ont besoin.”

Il a déclaré que la décennie des conservateurs au gouvernement a eu des «conséquences catastrophiques et dévastatrices», ajoutant: «Le gouvernement central a imprudemment financé notre police, nos services publics de prévention et notre système de justice pénale. Cela a sans aucun doute contribué à l’augmentation de la criminalité.

Plusieurs sources policières de haut rang se sont demandé comment les meurtres et les violences graves, qui ont des causes complexes et de grande envergure, pourraient être réduits de 20 % d’ici les élections de 2024.

Un officier supérieur de longue date a noté que Mme Truss n’avait fait aucune mention de la manière dont son gouvernement financerait un travail dédié pour résoudre les problèmes sous-jacents, tels que la violence domestique et la culture des gangs.

“Si vous fixez un objectif pour le maintien de l’ordre, vous courez le risque de fausser le comportement, que ce soit dans la pratique ou dans l’enregistrement”, a-t-il averti, affirmant qu’un examen officiel avait déjà “brisé en morceaux” l’idée que les objectifs préviennent le crime ou améliorent l’expérience des victimes.

Truss “ravi” du résultat de la direction des conservateurs tandis que Sunak dit qu’il est l’homme pour diriger le parti

Une autre source policière de haut niveau a déclaré que les cibles passées avaient amené la police à négliger des domaines vitaux de la criminalité, tels que la maltraitance des enfants et les délits sexuels.

“Les cibles peuvent vraiment envoyer les choses dans le mauvais sens”, a-t-il averti. “C’est un retour à l’ignorance incohérente des anciens politiciens.”

Un rapport de 2015 a révélé que les cibles criminelles précédentes créaient des «incitations perverses à mal enregistrer les crimes» et poussaient la police à répondre à certaines infractions de manière sélective, «au détriment d’autres appels».

Le rapport a été commandé par la secrétaire d’État à l’Intérieur de l’époque, Theresa May, qui a déclaré à l’époque que “la poursuite d’objectifs étroits et la bureaucratie” avaient gêné la police.

« Les cibles ne combattent pas le crime, elles entravent la lutte contre le crime », a-t-elle ajouté. “Ils déforment la réalité opérationnelle et réduisent le pouvoir discrétionnaire des policiers, tandis qu’une concentration excessive sur une cible peut conduire à négliger complètement d’autres crimes.”

Mme Truss souhaite également que les chefs de police jugés sous-performants par le biais des tableaux de classement proposés assistent à une «réunion spéciale» du Conseil national de la police pour expliquer leurs plans aux ministres et aux officiers supérieurs.

L’ancienne première ministre Theresa May a été cinglante dans sa critique des cibles lorsque le ministre de l’Intérieur (fil de sonorisation)

Mais le conseil, présidé par le ministre de l’Intérieur, est chargé d’aborder la stratégie à long terme et les engagements du gouvernement, tandis que les forces individuelles sont examinées par un groupe distinct dirigé par HM Inspectorate of Constabulary.

“On dirait que Truss et son équipe n’ont aucune idée”, a déclaré une source policière de haut niveau.

D’autres propositions incluent d’encourager les forces à s’assurer que les agents répondent en personne à chaque cambriolage domestique, à réprimer l’enregistrement des incidents de haine non criminels et à essayer de «mettre son veto à une formation axée sur la politique identitaire».

Il n’était pas clair à quelle formation il était fait référence, au milieu d’une série d’enquêtes sur la misogynie et le racisme de la police.

“Les gens de tout le pays veulent que les criminels soient enfermés et que le crime soit évité, afin qu’ils se sentent en sécurité dans leurs rues”, a déclaré Mme Truss.

«Il est temps pour la police de revenir à l’essentiel et de passer son temps à enquêter sur de vrais crimes, et non sur Twitter et des sentiments blessés. Les gens peuvent me faire confiance pour livrer et ces classements aideront à demander des comptes à la police – rendant nos rues plus sûres et notre pays plus prospère.

Poussé par une forte augmentation des infractions, notamment la fraude, le viol et les attaques violentes, un total record de 6,3 millions de crimes ont été enregistrés au cours de l’année qui s’est terminée en mars.

Au cours de la même période, le nombre de crimes enregistrés et poursuivis est tombé à un niveau record de 5,6 %, le chiffre ne représentant que 1,3 % de viols.

Les victimes attendent également des temps records pour que leurs affaires soient entendues devant les tribunaux, après une grève des avocats et Covid a exacerbé un arriéré que le gouvernement a causé en réduisant les jours de séance.

Le porte-parole libéral démocrate pour les affaires intérieures, Alistair Carmichael, a déclaré : « La réponse à l’échec épouvantable des conservateurs en matière de criminalité ne peut pas être une ingérence supplémentaire de la part des ministres conservateurs.

« Les chefs de police locaux et les agents sur le terrain savent mieux faire leur travail que Liz Truss. Faire en sorte que les policiers poursuivent des cibles arbitraires de Whitehall ne rendra pas nos communautés plus sûres ni ne mettra fin au scandale de 5 000 crimes non résolus chaque jour. Tout cela ne fait que faire perdre du temps à la police et saper la confiance du public. »