Liz Truss, nouvelle PM : nous devons être préparés à ce que signifiera Trussonomics

De toute évidence, elle ne partage pas tous les détails avec nous (du moins pas pour l’instant), mais l’un des fondements est la conviction que la réduction des impôts pour tous – en inversant l’augmentation de l’assurance nationale – s’autofinancera car elle déclenchera une vague d’entreprises. et les recettes fiscales augmenteront ainsi. Elle est contre les « aumônes », c’est-à-dire une aide plus ciblée pour les pauvres avec leurs factures d’énergie, et elle est contre le prélèvement d’une taxe exceptionnelle sur les grands producteurs d’énergie.

Essentiellement, cela équivaut à un énorme coup de pouce budgétaire à l’économie à une époque de pénurie de main-d’œuvre et d’inflation en hausse rapide. L’objectif est d’éviter la récession – « pas inévitable », dit-elle. Il y a quelques autres détails insignifiants, comme la réduction de la TVA sur le carburant et la suspension de l’écoprélèvement (une somme insignifiante), mais c’est à peu près la taille de celui-ci – un élan pour la croissance via des réductions d’impôts non financées et certaines augmentations spécifiques des dépenses publiques, telles que sur la défense.

Toute cette “Trussonomics” a très bien plu aux membres du parti conservateur dont elle avait besoin de voix, mais elle semblait sincère dans sa foi assez dogmatique dans la puissance de la courbe de Laffer (la relation entre les taux d’imposition et les niveaux de recettes fiscales qui en résultent) , la sagesse de Patrick Minford (qui a inutilement ajouté que cela pourrait signifier des taux d’intérêt de 7 pour cent) et la doctrine persistante du gâteauisme johnsonien. Mais elle a été ridiculisée pour cela. Son rival battu, l’ancien chancelier et homme du Trésor Rishi Sunak l’a qualifié d’économie de «conte de fées». Michael Gove l’a qualifié de “vacances loin de la réalité”. Charles Bean, ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre et très respecté, a souligné que les réformes du « côté de l’offre » pour promouvoir la croissance prennent beaucoup de temps à se concrétiser.

Des organismes tels que l’Institute for Fiscal Studies (IFS) ont averti à l’époque qu’un tel plan Truss ferait exploser un trou énorme dans les finances publiques. Quand il a été annoncé que Truss pourrait réduire la TVA de 5 ou 10 %, les mordus de l’IFS ont dû s’évanouir. Les banques municipales ont revu à la hausse leurs prévisions d’inflation et la livre sterling s’est affaiblie alors que le monde se tourne vers le prétendu refuge sûr qu’est le dollar américain. De plus, on parle de guerre commerciale avec l’Europe et “ami ou ennemi” d’Emmanuel Macron. Vous avez l’impression que Truss est non seulement impétueux et déterminé, mais insensible à la raison.

Ainsi, Truss, malgré un diplôme d’Oxford en philosophie, politique et économie et une aptitude très développée pour les mathématiques, ne comprend pas l’économie (du moins en passant par ce qui précède). Est-ce que ça importe? Sommes-nous condamnés à une hausse des prix de 25 % par an ou plus, la plus forte inflation depuis 1975 ? Ou depuis la fin de la Première Guerre mondiale ? Ou l’apogée des guerres napoléoniennes ? Ou jamais ? Avec des salaires en baisse loin, loin derrière ?

Habituellement, ce qui se passerait lorsqu’un Premier ministre aurait un projet insensé tel que le plan Truss (il est vrai qu’il s’agit d’une description excessivement digne d’hypothèses et d’un ensemble d’espoirs aveugles), c’est que le Trésor, la Banque d’Angleterre, le Fonds monétaire international (FMI ), les think tanks, les banques de la City et le « blob » économique le critiqueraient, le modéreraient, le dégonfleraient et généralement le remettraient en forme. Il en serait de même pour les comités d’arrière-ban et les collègues du Cabinet – surtout si des dommages politiques étaient menacés. Mais à Trussland, cela est beaucoup moins susceptible de se produire, pour trois raisons.

Tout d’abord, Truss est volontaire et n’écoute pas. Qu’elle soit “Dim Lizzie” – comme certains wags de Twitter l’ont postulé – ou aussi brillante que son dossier scolaire le suggère (et son école très décriée à Leeds ne l’a peut-être pas laissée tomber aussi mal qu’elle le laisse), c’est inutile si elle ne peut pas digérer les arguments et modérer sa politique – des traits que Margaret Thatcher avait, du moins dans sa phase antérieure, plus réussie et moins impériale au pouvoir.

Deuxièmement, Truss veut démanteler le pouvoir des institutions susceptibles d’essayer d’opposer une résistance. Le n° 10 – ne riez pas – doit être transformé en un « centre névralgique économique », sans aucun doute avec des gens comme Minford et John Redwood nourrissant le cerveau avec de la nourriture thatchérienne. Un allié se porte garant : « Liz est une penseuse politique sérieuse en matière d’économie. Elle verrait la direction et la philosophie claires sur l’économie que le gouvernement devrait suivre.

“Cela ne veut pas dire que Liz veut neutraliser le pouvoir de n’importe quel chancelier – loin de là – mais elle veut que le n ° 10 soit le centre névralgique économique, travaillant en étroite collaboration avec le chancelier et son Trésor.”

Ainsi, Truss aurait renoncé à l’idée de Dominic Cummings de transformer le Trésor en un département du n ° 10. Elle a également abandonné pour le moment l’idée de le scinder en un département de croissance économique, sous son contrôle, et un autre, étroitement ciblé. , département des finances publiques avare. Ce serait à peu près ce qu’ils font en Allemagne, et l’idée fait le tour de Whitehall depuis les années 1960, lorsque le gouvernement Wilson a tenté en vain d’apprivoiser le Trésor par le biais de l’éphémère ministère des Affaires économiques. Michael Heseltine a essayé la même chose dans les années 1990 et a également perdu la bataille.

Contrairement à l’Allemagne d’après-guerre, cependant, Truss veut contrôler la Banque d’Angleterre et « revoir » son mandat. Le gouverneur, Andrew Bailey, a été un bouc émissaire utile pour la récente poussée d’inflation, qui en réalité a plus à voir avec le Brexit et le Kremlin qu’avec Threadneedle Street. Il s’est dit heureux de revoir le rôle de la Banque, mais bien sûr, il n’a pas vraiment le choix en la matière. L’indépendance opérationnelle donnée à la Banque par Tony Blair et Gordon Brown en 1998, avec une inflation faible et stable sur l’ensemble de sa mission, va être fortement érodée. Le contrôle politique va être rétabli et les taux d’intérêt fixés en fonction de l’élan de croissance et du cycle électoral. (Ceci, bien sûr, a également été facilité par l’abolition de la loi sur les parlements à durée déterminée, qui a rendu au Premier ministre un pouvoir discrétionnaire absolu sur le moment de la prochaine élection. Truss est aussi cynique et aussi susceptible que quiconque de concevoir un boom pré-électoral grâce à des réductions d’impôts et à des taux d’emprunt hypothécaires. C’est peut-être bien dans son esprit.)

Enfin, nous avons son nouveau chancelier Kwasi Kwarteng. C’est un homme très intelligent et un excellent historien, et il y a quelques années, il a écrit un assez bon livre intitulé Le procès de Thatcher. Il y relate les luttes économiques et politiques cruciales des deux premières années après l’arrivée au pouvoir de Thatcher en 1979. C’était une période d’épreuves, comme il le dit, et d’inflation et de taux d’intérêt élevés. Il y avait des troubles industriels, un chômage croissant et une énorme résistance aux politiques de Thatcher – réductions d’impôts directs et réformes du côté de l’offre – de la part du « blob économique ». L’establishment, du gouverneur de la Banque d’Angleterre de l’époque au TUC en passant par la CBI, a âprement riposté. Célèbre, 364 économistes éminents ont écrit à Les temps soulignant la folie de sa démarche. Les «mouillés» du cabinet ont essayé de se liguer contre elle. Mais bien qu’elle ait viré de bord de temps en temps, elle a gardé son sang-froid, stabilisée par le soutien constant de son chancelier, son collègue alors proche Geoffrey Howe.

Vous devez vous demander si l’admiration évidente de Kwarteng pour Thatcher et Howe l’a conduit à supposer que Truss et lui sont leurs équivalents contemporains. Si tel est le cas, alors il a précisément tiré la mauvaise leçon des traumatismes de 1979-1981. Il y a eu de fortes réductions de l’impôt sur le revenu, certes, mais contrebalancées par un quasi-doublement de la TVA, et les taux d’intérêt ont été poussés jusqu’à 17 % pour éliminer l’inflation du système ; la crise qui en a résulté a été accueillie avec sérénité. “Il n’y a pas d’alternative” était le mantra.

Donc, ce que nous sommes sur le point d’obtenir est l’exact opposé du thatchérisme : un boom inflationniste où nous essayons de vivre au-dessus de nos moyens, mais livré avec une détermination thatchérienne.

La révolution Truss sera également agrémentée du genre d’optimisme désinvolte avec lequel Truss sort maintenant et que Thatcher utilisait à son époque. Vous pouvez imaginer que Truss se moque de Keir Starmer avec les répliques de Thatcher tirées de ses rassemblements électoraux de 1983 – « là où les travaillistes sont pessimistes, nous sommes pleins d’espoir. Là où ils sont amers, nous sommes déterminés à réussir. Là où ils craignent l’avenir, nous relevons le défi, l’excitation et l’aventure ». Elle aimait aussi citer des passages édifiants de Kipling, qui n’a rien à voir avec l’économie, mais tout à voir avec l’humeur. Je ne serais pas surpris si Truss commençait assez tôt à débiter de la poésie impérialiste.