Liz Truss nommée Premier ministre britannique, mais Boris Johnson ne s’en va pas

LONDRES, ROYAUME-UNI –

Un deux trois quatre. C’est le nombre de premiers ministres britanniques qui sont venus et repartis au cours des quelques années dont j’ai fait le reportage à Londres, tous conservateurs. Ce doit être un record quelconque, réalisé à travers des crises d’erreur de jugement, de trahison, de connivence, de vanité et de scandale au plus haut niveau.

Vous vous souvenez de David Cameron ? Il a été le premier à partir, honteux de démissionner suite à son humiliation lors du référendum sur le Brexit. La seconde était Theresa May, chassée de Downing Street par Boris Johnson, complotant et complotant avec ses alliés. Il était le numéro trois, à son tour éjecté par un parti fatigué de ses scandales auto-infligés, de son relâchement avec la vérité et du chaos à la Donald Trump qu’il semblait promouvoir.

Donc, au numéro quatre, Liz Truss, la nouvelle première ministre. Si son nom est nouveau pour de nombreux Britanniques, c’est tout à fait compréhensible.

Elle est entrée à l’Université d’Oxford en tant que libérale démocrate issue d’une famille active de centre gauche. Elle a même fait campagne pour un référendum visant à abolir la monarchie – pour essentiellement larguer la même reine qui l’a officiellement invitée à nommer un nouveau gouvernement.

Sa plus grande renaissance a été en rejoignant le Parti conservateur, qui s’est certainement exposé aux attaques en tant que leader qui a fait passer l’opportunité avant le principe.

Même alors, sa transformation n’était pas complète. Elle a soutenu le maintien dans l’Union européenne, c’est-à-dire jusqu’à ce que le pays vote en faveur du Brexit. Puis, elle a changé de camp.

“J’avais tort”, a-t-elle dit plus tard. “Je suis prêt à admettre que j’avais tort.” Cela, en soi, est un écart par rapport à la confiance provocante de Johnson en lui-même.

En tant que Premier ministre, Truss est confronté à des défis monumentaux, notamment une inflation à deux chiffres, une récession imminente et une augmentation des coûts de l’énergie qui pourraient obliger les familles à choisir entre acheter de la nourriture et chauffer leur maison.

Un automne et un hiver de mécontentement pourraient être sur le point de s’abattre sur le pays, et ses premiers jours au pouvoir pourraient bien déterminer si elle deviendra la prochaine victime conservatrice.

Johnson ne semble pas s’en aller non plus. Lors de ses adieux à la nation, il s’est engagé à soutenir Truss, mais il possède une vaste expérience dans la rupture des promesses.

“Je suis une fusée d’appoint qui a rempli sa fonction”, a-t-il déclaré lors de son dernier discours à Downing Street. Dans ce discours, il s’est décrit comme Cincinnatus, le grand chef militaire romain qui a sauvé l’État, s’est retiré dans sa ferme, pour revenir quand Rome avait de nouveau besoin de lui.

Il devient maintenant Backbencher Boris, nourrissant le ressentiment lors d’une fête qui l’a expulsé, faisant allusion à sa volonté de revenir s’il recevait l’appel comme Cincinnatus l’a fait.