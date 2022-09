Liz Truss nommée “large église” de tous les talents conservateurs, insiste le vice-Premier ministre

Liz Truss nomme une «large église» de ministres de tout le Parti conservateur, a affirmé la nouvelle vice-Première ministre Therese Coffey.

Le nouveau Premier ministre est accusé d’avoir nommé un “cabinet de copains” après avoir procédé à un vidage brutal des partisans de Rishi Sunak.

Mais l’allié le plus proche de Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle se concentrait sur les compétences alors qu’elle se prépare à pourvoir mercredi les postes ministériels subalternes.

“C’est, je pense, un gouvernement de tous les talents que nous avons dans ce parti”, a déclaré Mme Coffey à Sky News. “Liz a nommé un cabinet composé d’un mélange de personnes de ses partisans proactifs, de personnes qui ne l’ont pas soutenue également.”

Mme Coffey, la nouvelle secrétaire à la Santé, a affirmé que “les gens pourront voir que nous continuerons à nous concentrer sur la présence d’une large église de personnes dans notre gouvernement” à mesure que les ministres subalternes seront nommés.

Parmi les nominations au cabinet, seul le nouveau procureur général Michael Ellis a soutenu M. Sunak lors de la course à la direction. Les autres bailleurs de fonds de Sunak Dominic Raab, Grant Shapps, George Eustice et Steve Barclay ont tous été envoyés.

Un ancien ministre a déclaré à The Independent qu’il craignait que Mme Truss ne crée un «cabinet de copains», mettant la loyauté personnelle envers elle au-dessus de la compétence à une époque de crise pratiquement sans précédent.

Et l’ancien ministre des anciens combattants Johnny Mercer l’a accusée de favoriser des amis alors qu’il était limogé. Sa femme a qualifié Mme Truss d ‘«imbécile» dans un article sur les réseaux sociaux et l’a comparée à un personnage des Muppets.

Peter Kyle, du Labour, a déclaré que la décision de confier les gros frappeurs des administrations conservatrices antérieures aux banquettes d’arrière-plan montrait de profondes divisions. “Le parti conservateur est désormais ingouvernable et incapable de gouverner”, a déclaré le ministre du cabinet fantôme.

Les alliés de Truss ont insisté sur le fait que les changements “unifieraient” le parti conservateur – pointant vers des rôles supérieurs pour cinq rivaux à la direction, Penny Mordaunt, Tom Tugendhat, Suella Braverman, Kemi Badenoch et Nadhim Zahawi.

Mme Truss s’efforcera de finaliser un paquet de plusieurs milliards pour geler les factures d’énergie après avoir procédé à une élimination brutale par le cabinet des partisans de M. Sunak et récompensé ses alliés avec les meilleurs emplois.

La nouvelle PM rencontre son cabinet relooké dans la matinée, tandis que le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng a convoqué les patrons des grandes banques pour discuter de la crise économique.

Une source gouvernementale a confirmé que le plan est de geler les factures énergétiques annuelles autour de 2 500 £. Il est basé sur le plafond actuel des prix de l’énergie de 1 971 £ plus le document universel de 400 £ annoncé sous le gouvernement de Boris Johnson.

La politique – dont le coût a été estimé à 150 milliards de livres sterling – devrait être financée par des emprunts et des impôts généraux, et est toujours en cours de finalisation par Mme Truss, chancelière et hauts fonctionnaires.

Mme Coffey ne serait pas tirée sur le plan, qui devrait être dévoilé jeudi, affirmant que Mme Truss révélerait tout “cette semaine”. Elle a refusé de dire si le Royaume-Uni augmenterait les emprunts publics pour financer l’aide énergétique.

Elle a également déclaré que les augmentations du financement de la santé et des soins sociaux seront payées par la fiscalité générale, plutôt que par le prélèvement spécial de 1,25% d’augmentation de l’assurance nationale promis par l’ancien chancelier, M. Sunak.

Grillée sur le défi de payer les soins de santé et sociaux sans la garantie de fonds supplémentaires, Mme Coffey a déclaré: “Nous continuerons à investir le même montant dans les soins de santé et sociaux que nous allouerions via la digue”.

La nouvelle secrétaire à la Santé, une catholique pratiquante, a également insisté sur le fait qu’elle “ne cherchera pas à annuler” les lois sur l’avortement, au milieu des inquiétudes des militants concernant son bilan électoral sur la question.

Le British Pregnancy Advisory Service a déclaré que Mme Coffey – également nommée vice-Premier ministre – a déclaré qu’elle avait un bilan “profondément préoccupant” en matière de droit à l’avortement.

“Je suis consciente d’avoir voté contre les lois sur l’avortement”, a déclaré Mme Coffey à Sky News. « Ce que je dirai, c’est que je suis un démocrate complet et c’est fait. Ce n’est pas que je cherche à annuler des aspects des lois sur l’avortement.