Liz Truss news: Le Premier ministre “prépare un demi-tour en matière d’impôt sur les sociétés” au milieu d’une rébellion d’arrière-ban

M. Kwarteng et Downing Street ont tous deux insisté sur le fait qu’il n’était pas prévu de modifier davantage le paquet, mais les marchés financiers semblent s’attendre à des mesures pour abandonner certaines des réductions d’impôts afin de démontrer leur engagement à équilibrer les comptes.

Des rapports suggèrent que des pourparlers sont en cours entre le n ° 10 et le Trésor sur l’abandon d’autres éléments du plan de réduction d’impôt de 43 milliards de livres sterling, y compris l’engagement de supprimer une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés.

Downing Street a déclaré que “le travail est en cours entre la chancelière et le Premier ministre, comme on peut s’y attendre, avant le plan budgétaire à moyen terme”, mais une porte-parole a refusé d’être tirée sur la nature des discussions ou la possible démolition de la société. engagement fiscal.