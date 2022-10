Liz Truss news: Donnez-nous des élections générales, dites les électeurs dans la rue

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement fait face à des appels croissants pour organiser des élections générales après la démission de Liz Truss après 45 jours à Downing Street.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a exigé des élections générales “maintenant”, suivies par le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, affirmant qu’il s’agissait d’un “impératif démocratique” après la démission dramatique de Mme Truss.

L’indépendant appelle également à un scrutin national, avec notre pétition maintenant accumulant plus de 300 000 signatures.

Mais qu’en pensent les électeurs britanniques ? L’indépendant est sorti dans les rues de Cambridge, détenue par le parti travailliste, et de Mid-Sussex, l’une des circonscriptions conservatrices les plus solides du Royaume-Uni, pour le savoir.

En plus de la crise économique au Royaume-Uni, les gens étaient préoccupés par la démocratie, la culture au sein du Parti conservateur, les motivations des députés, la réputation de la Grande-Bretagne dans le monde et le coût de la vie.

À Cambridge, Azlan Rana 21, a déclaré: «En tant qu’analyste financier, je pense que l’économie bénéficierait d’élections générales, avec une inflation et des taux d’intérêt en hausse combinés à des performances économiques constamment médiocres.

“Avoir un nouveau parti au pouvoir donnera de l’optimisme aux marchés, ce qui améliorera les conditions financières. Non seulement cela, mais un nouveau parti au pouvoir redonnerait du pouvoir au public puisque Liz Truss a été élue sans l’opinion du public.

Sean Thompson, 36 ans, développeur de logiciels, a ajouté : « À cent pour cent, il doit y avoir des élections générales. Il aurait dû y en avoir un il y a longtemps.

« Le Parti conservateur garde son propre parti uni, ne fait pas ce qui est juste pour le peuple. Nous n’avons rien obtenu politiquement dans ce pays depuis 2016.

“Nous avons tellement de grands problèmes dans le monde qui doivent être résolus, comme la crise climatique et la crise énergétique. Nous avons besoin de stabilité et nous devons aller de l’avant et la seule façon d’y parvenir est d’organiser des élections générales.

(Mustafa Qadri)

Toujours à Cambridge, Hiba Jan, 23 ans, une vendeuse directe, a déclaré: «Je pense qu’il doit y avoir des élections générales en ce moment. Les gens n’ont pas élu Liz Truss et, par conséquent, nous avons fait demi-tour après demi-tour.

« En tant qu’étudiant international, j’ai trouvé le coût de la vie difficile à supporter et trouver un logement est presque impossible. Les gens doivent décider qui doit être notre chef, pas les conservateurs. »

La tourmente économique, le Brexit, le comportement des whips conservateurs et la crise du coût de la vie ont tous contribué à faire basculer les électeurs conservateurs vers les travaillistes et même à qualifier le gouvernement de “risée”, a-t-elle déclaré.

(Mustafa Qadri)

“Compte tenu des bouleversements constants et du manque de direction, de leadership et d’appropriation, il devrait maintenant appartenir au public de décider du gouvernement”, a déclaré Cheryl Douglas, 52 ans, directrice des médias.

« Je ne peux plus soutenir un parti qui est clairement pour l’auto-préservation, le gain matériel et non plus pour le pays et tout le pays. Voter à Truss n’était pas fait pour le pays mais pour un siège à la table ministérielle.

«Nous avons besoin d’un chef et d’un parti qui prendra les décisions difficiles, mais pas aux dépens du NHS, des OAP et de ceux qui en ont besoin.

«Je voterai travailliste pour la première fois. Il est temps pour un parti de faire confiance et de reconnaître que nous avons besoin d’unité. C’est controversé, mais nous avons besoin du marché unique. Nous devons être en bons termes et avoir un partenariat européen qui fonctionne.»

(Cheryl Douglas)

En attente d’un bus à Haywards Heath se trouvait Philip Buckle, 72 ans, un universitaire à la retraite et consultant des Nations Unies sur le changement climatique, qui en 2019 a voté Tory de préférence à Jeremy Corbyn.

« Est-ce qu’un gars qui a déjà prouvé qu’il est amoral et engagé dans l’infidélité devrait être ramené ? Bien sûr, nous devrions avoir des élections générales. C’est une question de confiance. Les conservateurs ont construit cette crise économique massive », a-t-il déclaré.

« Les règles ne sont là que pour nous guider. Les conservateurs ont démontré qu’ils ne peuvent pas s’en tenir à une bonne gouvernance. D’ici la fin de la semaine prochaine, nous aurons eu quatre chanceliers et trois premiers ministres dans quelques mois – nous sommes la risée. Manipulation aux Communes – ça me rappelle 18epolitique du -siècle. C’est risible.

«Liz Truss a provoqué sa chute sur elle-même. Elle recevra un paiement de 115 000 £ par an à vie, ce qui corrode davantage la confiance du public dans les politiciens et le gouvernement efficace du Royaume-Uni.

“C’est profondément honteux et incompétent.”

(Jane Dalton)

M. Buckle a déclaré qu’il voterait maintenant pour le Parti travailliste, car le parti “a retrouvé un peu de bon sens sous Keir Starmer” et lui et Angela Rayner “y vont”.

Lucinda Mather, de Cuckfield, qui travaille dans les ressources humaines, a déclaré : « Oui, c’est un tel gâchis. Ce sont des circonstances exceptionnelles. La situation économique dans laquelle nous nous trouvons, 45 jours au pouvoir, c’est une blague. Comme nous l’avons fait avec le Brexit, utilisons le pouvoir dont nous disposons pour changer les règles.» Quant à savoir pour qui elle voterait: “Je n’aurais plus Boris – c’est sûr, mais voyons qui d’autre est candidat.”

(Jane Dalton)

L’enseignante Amanda Beal, qui faisait du shopping à South Road, la rue principale de Haywards Heath, avec sa fille, Flo, a déclaré qu’elle pensait qu’il devrait probablement y avoir des élections, mais elle ne pense pas que l’un ou l’autre des partis soit brillant pour le moment.

«Liz a été élue – mais pas par le peuple. La raison pour laquelle ils ont été élus en 2019 n’est pas là maintenant car c’est un parti très différent et on ne sait pas quel est leur mandat. L’instabilité n’inspirera pas confiance à beaucoup de gens.

Mme Beal, qui a également voté pour Boris Johnson pour éviter de laisser entrer Jeremy Corbyn, est désormais une électrice flottante. Elle a ajouté: «Peut-être que tout le monde est tellement choqué par ce qui se passe qu’ils pourraient voter pour un changement travailliste.

Elle a souligné que M. Johnson fait toujours l’objet d’une enquête pour savoir s’il a induit les députés en erreur à propos du scandale du Partygate et pourrait être “rejeté à nouveau”, laissant les conservateurs “à la case départ”. “La plupart des gens veulent une solution rapide et des produits d’épicerie et des hypothèques moins chers”, a-t-elle déclaré.

Selon l’infirmière Leeba Thomas, du West Sussex : « Le chef doit être choisi par le peuple. Les conservateurs sont là depuis quelques années, alors les autres devraient avoir leur tour. »

David Clark, 64 ans, de Haywards Heath, a déclaré qu’une élection devrait être déclenchée après la déclaration budgétaire de Jeremy Hunt le 31 octobre, permettant aux marchés de se stabiliser. “Le Premier ministre devrait permettre aux marchés de se stabiliser, puis déclencher des élections dès que possible pour obtenir un mandat du peuple en raison de la tourmente”, a-t-il déclaré.

«Nous avons eu une élection, nous avons eu Liz Truss et maintenant nous passons à quelqu’un d’autre. L’état du pays est malheureux. On espère que le pays se calmera un peu et que nous pourrons redevenir plus respectés à l’échelle internationale.

“J’ai voté conservateur ces dernières années, mais le parti en ce moment a perdu la confiance de tout le monde, y compris moi-même, donc je pense que nous avons besoin d’un autre gouvernement – qu’il soit travailliste, libéral ou conservateur – pour réinitialiser les choses.”

Cliquez ici pour signer la pétition de The Independent pour une élection générale.