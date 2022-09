Liz Truss n’aura pas la tâche facile en tant que nouveau Premier ministre du Royaume-Uni

Le nouveau chef est susceptible de reprendre là où Boris Johnson s’est arrêté – mais avec moins de confiance du public et une aggravation des crises entre ses mains

Liz Truss a été révélée comme la nouvelle chef du Parti conservateur et Premier ministre britannique.

Les médias avaient déjà déclaré que le résultat était acquis d’avance, car il n’y avait pas de véritable compétition entre elle et Rishi Sunak en ce qui concerne les votes du Parti conservateur. Elle remplace Boris Johnson, contraint à la démission suite à une série de scandales qui ont ébranlé la crédibilité de son gouvernement (dont Truss faisait partie).

Mais elle ne représente pas un bon départ ou une bouffée d’air frais. Elle est un produit et une accumulation de l’héritage qu’il a mis en mouvement. Pour ceux qui sont déçus par la politique de Johnson, les choses vont aller de mal en pis.

Johnson était connu comme un bouffon, bien que souvent de manière intentionnelle. Avant que “Partygate” ne détruise la confiance du public, il était pour la plupart sympathique. Ses bouffonneries de clown étaient un atout avant qu’elles ne se révèlent finalement être un handicap.

Liz Truss n’a rien de tout cela. On se moque d’elle, mais il y a un élément tragique là-dedans parce que le point clé est qu’elle essaie d’être sérieuse. Comme lorsqu’elle a été largement ridiculisée au début en raison de son obsession pour le fromage. Mais ce n’est pas une blague pour elle.

Truss n’est pas votre bouffon adorable légèrement amical, c’est une version maquette de Margaret Thatcher avec une idéologie très dangereuse de l’euphorie du Brexit et du chauvinisme nationaliste.

C’est une intégriste démocrate qui a une compréhension très dogmatique du monde et l’a intégré au mantra du Brexit tout au long de son ascension au pouvoir, le transformant d’une nostalgie nationaliste réactionnaire en un affrontement néoconservateur.

Sa marque est construite sur la survente des capacités de la Grande-Bretagne, sur le fait de prétendre que c’est quelque chose qu’elle n’est pas, et en conjonction avec cette lutte pour une trajectoire de collision héroïque avec la Chine et la Russie simultanément.

Il a été rapporté qu’elle cherchait à déclarer Pékin comme une menace officielle presque instantanément dès son entrée en fonction. Reste à savoir s’il s’agit simplement de chauvinisme, étant donné qu’elle a un passé de “gouverner par slogan” mais même ainsi, cela servira finalement à générer de l’incertitude et à aggraver les tensions.

Et on ne peut pas facilement supposer qu’elle est réellement compétente et sait ce qu’elle fait. Pour le public, ce qui est le plus troublant à propos de Truss, c’est que ses compétences et ses compétences réelles pour diriger un gouvernement sont remises en question par beaucoup, et elle commence avec un déficit de confiance et de popularité. Elle est en fait moins populaire que Johnson.

Son entrée dans le numéro 10 ne pouvait pas non plus tomber à un pire moment. Les gens ne seront pas patients avec elle. Les Britanniques font face à des factures d’électricité et des coûts de la vie qui montent en flèche. Le pays devrait entrer en récession, de nombreux retraités étant incapables de payer leurs factures d’électricité cet hiver.

C’est le prix de la victoire en Ukraine, dira-t-elle, accusant Poutine et probablement Pékin aussi. En doublant la mise en place d’une guerre froide naissante avec la Chine et en refusant de faire des compromis avec Moscou, elle risque d’aggraver les choses pour le Britannique moyen dans un avenir immédiat. Elle peut parler dur et paraître pharisaïque, mais elle ne semble pas avoir de plan qui améliorera les moyens de subsistance du public de si tôt.

Cela ne va pas accélérer la renaissance de la Grande-Bretagne à l’échelle mondiale, comme elle aime à le prétendre, mais va en fait accélérer son déclin dans l’inutilité. Non seulement la Grande-Bretagne sera plus pauvre, mais il y a peu de tendance à croire qu’un État dirigé par elle serait réellement respecté par les autres.

Moins d’une semaine avant l’ascension de Truss au poste de Premier ministre, il a été révélé que l’économie indienne avait dépassé le Royaume-Uni en termes de PIB. Pour les Indiens, surpasser leurs anciens maîtres coloniaux était un moment de fête, témoignant de l’essor de leur pays.

Pourtant, pour Truss, l’empire n’est pas terminé et elle ne semble pas comprendre que les Indiens n’accepteront pas des conditions commerciales unilatérales en faveur de la Grande-Bretagne. Ils ne font pas d’accords commerciaux sur “nostalgie post-impériale.

Son mandat se prépare à devenir une dure réalité, probablement en proie au chaos, à l’insouciance et potentiellement même au désastre. A moins qu’elle ne surprenne son pays et le monde en sortant un as ingénieux de sa manche. En a-t-elle un caché ? Seul le temps nous le dira.