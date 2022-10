Liz Truss n'a pas pu unir les conservateurs... mais la peur de perdre leur emploi

ILS disent qu’une semaine c’est long en politique. De nos jours, il est peu probable que vous teniez 24 heures.

Il est arrivé au point la semaine dernière où les événements se déplaçaient si rapidement, si je quittais les nouvelles des yeux ne serait-ce qu’une heure, j’étais déconnecté.

Liz Truss est entrée dans l’histoire en tant que PM pour toutes les mauvaises raisons Crédit : Alamy

Je suis allé à une réunion et Liz Truss était PM. Au moment où je suis sorti, elle avait démissionné.

La veille, elle avait dit qu’elle était “une battante, pas une lâcheuse”.

Le lendemain, elle a démissionné. Et ainsi s’est terminé le plus court mandat de Premier ministre britannique – 44 jours et une histoire pour toutes les mauvaises raisons.

Le dernier clou dans le cercueil était venu après que des députés conservateurs en colère se seraient malmenés dans le hall des Communes avant un vote clé.

Ce fut une journée honteuse au Parlement – ​​l’intimidation est une vilaine affaire partout, et encore moins dans les couloirs du pouvoir.

Cela a également mis en évidence un fait frappant, à savoir que Liz Truss était un Premier ministre sans autorité.

Elle a été élue sur des politiques qui ont été démantelées, une par une, au fil des jours.

Elle pensait qu’elle pouvait diriger le gouvernement comme elle le voulait et dicter ses conditions – mais il est devenu clair, très tôt, qu’elle ne le pouvait pas.

OBJET DE RIDICULE

Donc, à la fin, il n’y avait pas ou peu de choix pour qu’elle parte. C’est devenu quand, pas si.

Malheureusement pour le Parti conservateur, les choses s’étaient détériorées à un point tel que se débarrasser de Mme Truss entraînerait des troubles, et ne pas s’en débarrasser aurait également entraîné des troubles. Alors elle savait qu’elle devait partir

Quand elle a finalement fait son annonce, elle avait l’air d’une personne qui assistait à ses propres funérailles.

Elle avait été minée, démoralisée et défiée à chaque tournant et était devenue un objet de ridicule au Parlement et dans tout le pays.

Au moment où elle a démissionné, la pression de tout cela était gravée sur son visage.

Et maintenant, le président du comité des conservateurs de 1922, Sir Graham Brady – le Lord Sugar du Parti conservateur en raison de son habitude d’envoyer des PM faire ses valises – doit essayer de trouver le remplaçant de Truss de manière ordonnée.

On se demande comment diable ce remplaçant peut être trouvé et mis en fonction au plus tard vendredi, comme prévu.

Dans le sport, ce serait le deuxième qui occuperait la première place une fois le vainqueur disqualifié.

Mais c’est de la politique, pas du sport, donc il n’y aura pas de shoo-in pour Rishi Sunak.

Boris Johnson prépare un retour remarquable en tant que Premier ministre Crédit : Reuters

Quand on pense que Boris Johnson a remporté les dernières élections avec une majorité de 80 sièges il y a seulement quelques années, on se demande comment cela a si mal tourné.

Pourtant, on se demande s’il reviendra. Est-ce vraiment possible ?

Je suppose que seule la semaine prochaine en politique le dira.

La chose la plus importante que Sir Graham doit faire est d’exhorter les députés à mettre de côté leurs différences.

J’espère que les députés pourront désormais se regrouper autour d’un seul candidat, car c’est la dernière chance pour un Parti conservateur fort et stable.

J’avais espéré un sacre, pas une autre élection, mais bien sûr s’il y a un anneau . . . des chapeaux y seront jetés.

Pendant que les candidats se battent, une fois de plus, la chancelière envisage de réduire les dépenses.

Habituellement, le Premier ministre arbitrerait cela entre les ministères, qui exposeraient les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas soumis à des coupes.

Donc, Truss le fera jusqu’à ce qu’elle soit remplacée, puis le nouveau PM pendant quelques jours après cela. Pas facile. Pas idéal.

La seule chose qui unira le parti, cependant, est la perspective d’élections générales. Ça, et s’accrocher à leur boulot.

C’est maintenant la dernière chance.

Ils doivent tous mettre leur ego de côté, s’unir et essayer de nous convaincre qu’ils peuvent diriger le pays.

Un coup de ventouse JOBSWORTH de la semaine est l’employée du musée de zoologie de l’université de Cambridge qui a dit à une mère qu’elle ne pouvait pas allaiter là-bas “parce qu’il est interdit de manger et de boire”. Ah bon? Où est passé le bon sens ? Pourquoi la mère devrait-elle s’asseoir dans des toilettes malodorantes pour nourrir son bébé ? C’est le 21ème siècle. Pire encore, le membre du personnel était une femme. Comme on dit, il y a une petite place en enfer pour les femmes qui n’aident pas les autres femmes.

Le look de Meg est grossier

Meghan Markle a l’air incroyable dans ses robes chères et semble déconnectée Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Oh cher! Un autre manque distinct dans la campagne de Meghan Markle pour se présenter comme une femme du peuple.

Oui, elle a l’air incroyable en images pour sa dernière interview, cette fois avec le magazine Variety.

Pour quelqu’un qui veut garder un profil bas, elle continue d’apparaître dans de nombreuses interviews exclusives.

Mais la robe Carolina Herrera à 2 652 £, la robe de cocktail Jason Wu à plus de 4 434 £ et la robe Galvan à 1 383 £ ne correspondent tout simplement pas à la situation de la plupart des gens sur le problème du coût de la vie.

Bien sûr, elle a fière allure, mais porter des vêtements de créateurs aussi chers en ce moment semble juste un peu, eh bien, grossier, n’est-ce pas?

La honte du tag

Un montant stupéfiant de 98 millions de livres sterling a été gaspillé sur un logiciel de marquage électronique obsolète Crédit : Alamy

C’EST écoeurant de lire que des erreurs évitables dans la mise à niveau du marquage électronique des criminels ont gaspillé 98 millions de livres sterling d’argent public.

QUATRE-VINGT DIX-HUIT MILLIONS DE LIVRES.

L’échec du nouveau système informatique signifie que le marquage repose toujours sur des logiciels obsolètes et coûteux, selon le Comité des comptes publics des Communes.

Des choses comme ça me font bouillir le sang.

Le nouveau chancelier, Jeremy Hunt, parle d’économiser de l’argent et de faire des coupes urgentes.

Il a déclaré: “Tous les départements devront redoubler d’efforts pour trouver des économies et certains domaines de dépenses devront être réduits.”

Alors, pourquoi ne pas simplement éliminer les déchets ?

Dans le secteur privé, si vous gaspilliez 98 millions de livres sterling, vous seriez limogé en un clin d’œil.

Lorsque vous pensez à toutes les infirmières supplémentaires que l’argent pourrait payer, cela met rapidement tout ce gaspillage en perspective.

Mob est un tel gâchis

Les éco-manifestants se sont collés au sol d’une usine automobile puis ont demandé de l’aide Crédit : Scientist Rebellion

Il est impossible de ressentir la moindre sympathie pour les éco-manifestants qui se sont collés au sol d’une usine Volkswagen – puis se sont plaints que leurs mains collées leur faisaient mal et qu’ils ne pouvaient pas aller aux toilettes.

Mercredi soir, les neuf militants du groupe Scientist Rebellion ont fait irruption dans Autostadt, un musée et une salle d’exposition de voitures en face de l’usine principale de Volkswagen à Wolfsburg, et se sont collés au sol du pavillon Porsche.

Ils ont déclaré qu’ils protesteraient jusqu’à ce que Volkswagen accepte de faire pression sur les ministres du gouvernement pour décarboniser l’industrie des transports.

Mais en quelques heures seulement, ils demandaient au personnel de leur apporter des bols pour – beurk – déféquer.

Qu’est-ce que le personnel de VW a fait? Ils ont éteint les lumières et le chauffage et les ont laissés là.

Tout ce que je peux dire, c’est un chaleureux bravo au personnel de VW.

Cela dépasse l’entendement, n’est-ce pas, que ces manifestants pénètrent dans un bâtiment, provoquent des perturbations, puis s’attendent à être pris en charge par les personnes mêmes qu’ils perturbent.

Ils n’ont droit à rien, y compris à des tasses de thé – prenez note, Met Police.

D’humeur pour les jim jams d’Ash

Ashley Roberts avait l’air très à l’aise de marcher dans Londres en pyjama Crédit : Splash

ASHLEY ROBERTS a canalisé l’ambiance de la nation la semaine dernière lorsqu’elle est rentrée du travail à Heart FM portant ce qui ressemblait à son pyjama.

Peu importe qu’elle les ait associées à une paire de talons, nous connaissons tous une paire de jim-jams quand nous les voyons et, franchement, je ne peux pas penser à une tenue que j’envie plus.