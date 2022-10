Liz Truss mérite le “bénéfice du doute” après avoir déclenché des turbulences sur le marché, selon le chef de JP Morgan

Liz Truss devrait bénéficier du doute “, a déclaré le chef du géant de la banque d’investissement JPMorgan Chase après que le Premier ministre a amené le Royaume-Uni au bord de la crise financière au cours de son premier mois de mandat.

Bien que beaucoup considèrent que Mme Truss a potentiellement pris le pire départ du n ° 10 de l’histoire moderne, Jamie Dimon – le directeur général de la plus grande banque d’investissement des États-Unis – a déclaré que les nouveaux gouvernements “ont toujours des problèmes”.

“J’aimerais voir le nouveau Premier ministre, le nouveau chancelier, réussir”, a déclaré M. Dimon à CNBC lors de la conférence Techstars à Londres lundi.

Il faudra “du temps pour exécuter les politiques et stimuler la croissance et ce qui est important”, et il y a “beaucoup de choses que le Royaume-Uni a pour cela et des stratégies appropriées pour le faire croître plus rapidement”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Ensuite, il peut accomplir certains des autres objectifs qu’il souhaite également atteindre.

Mme Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng ont été contraints de faire demi-tour sur leur promesse d’abolir le taux maximal d’impôt sur le revenu après que cette décision ait effrayé les investisseurs, incitant la Banque d’Angleterre à intervenir d’urgence pour stabiliser le marché des gilts afin d’arrêter les retraites. fonds de s’effondrer.

Dans une nouvelle tentative de rassurer les marchés, Mme Truss a édulcoré son attaque contre «l’orthodoxie» du Trésor, nommant un initié pour remplacer le haut fonctionnaire Sir Tom Scholar – que M. Kwarteng a limogé en tant que secrétaire permanent le premier jour de son mandat, apparemment en faveur de quelqu’un qui n’avait jamais travaillé dans le département.

Le chancelier a également cédé aux appels à présenter son nouveau plan budgétaire, mais quelques heures plus tard, l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a averti qu’il devait soit annuler les réductions d’impôts restantes dans son mini-budget, soit imposer une austérité “douloureuse” de 60 milliards de livres sterling. programme.

Alors que Mme Truss a fait de “la croissance, la croissance, la croissance” la priorité déclarée de son poste de premier ministre, l’IFS prédit que la Grande-Bretagne est sur le point de connaître une récession jusqu’en 2024.

La veille, M. Dimon avait déclaré: “Je pense que chaque gouvernement devrait se concentrer sur la croissance – j’aimerais entendre cela de sa bouche chaque fois qu’un président ou un premier ministre prend la parole.”

“La croissance vient de politiques fiscales appropriées, de politiques d’investissement appropriées, de la cohérence de la loi … être attrayant pour les investissements étrangers, être attrayant pour les entreprises et avoir une stratégie autour des industries”, a-t-il déclaré.

Mardi, la Banque d’Angleterre a annoncé qu’elle renforçait son intervention d’urgence pour une deuxième journée consécutive afin d’empêcher une “vente de feu” d’obligations d’État britanniques et un dysfonctionnement du marché qui, selon elle, constituait un “risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni”.