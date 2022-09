Liz Truss mène une minute de silence à travers la Grande-Bretagne en souvenir solennel de la reine alors que Big Ben sonne

Le Premier ministre Liz Truss a dirigé la minute de silence à travers la Grande-Bretagne ce soir alors que Big Ben sonnait en souvenir solennel de la reine.

À 20 heures, une minute de silence a été observée dans tout le pays pour se souvenir de Sa Majesté avant les funérailles nationales du monarque demain.

La PM Liz Truss et son mari Hugh O’Leary ont rejoint la nation alors qu’elle se taisait ce soir en souvenir solennel de la reine

Après avoir fait la queue pendant des heures, des dizaines de personnes se sont tenues la tête baissée devant le cercueil de la reine à 20 heures. Crédit : PA

Daisy Jones, d’Overton Hampshire, s’est arrêtée pour le moment Crédit : Simon Jones

Les personnes en deuil ont été invitées à marquer l’occasion historique en privé à la maison, à leur porte ou dans la rue, ou lors d’événements et de veillées communautaires.

Et les masses à travers le pays ont fait exactement cela.

La Première ministre Liz Truss et son mari Hugh O’Leary se tenaient la tête baissée devant le 10 Downing Street.

Et des dizaines de fans lors du match de Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et le Kazakhstan ont fait de même pendant le moment qui a uni la nation.

Big Ben a sonné pour lancer le moment national de réflexion, et la cloche a de nouveau sonné à 20h01 pour marquer sa fin.

Un service de réflexion a également eu lieu près de Falkirk, en Écosse, à 19h30.

Il a vu 96 lanternes, une pour chaque année de la vie du défunt monarque, descendues dans le bassin de réflexion au pied du canal de la reine Elizabeth II, avant que des couronnes ne soient placées dans l’eau.

Le silence national est venu alors que la file d’attente pour rendre hommage à la reine alors qu’elle était en état restait ouverte.

Ce matin, le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) avait averti les gens de ne pas se lancer dans la file d’attente pour éviter toute déception.

Cependant, à 19h50, le DCMS a déclaré que le temps d’attente restait à sept heures et que son point final était le pont de Londres.

Hier, la file d’attente d’accessibilité était définitivement fermée car elle avait atteint sa capacité et tous les créneaux horaires avaient été remplis.

Le Westminster Hall doit fermer au public à 6h30 demain.

Depuis mercredi après-midi, les foules affluent à Londres pour rendre hommage au défunt monarque – malgré les avertissements de longues attentes.

Les fans du match de Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et le Kazakhstan ont également rendu hommage à Sa Majesté Crédit : Reuters

Des centaines se tenaient au pied de Big Ben pour le moment Crédit : PA

Les gardiens du château se tenaient la tête baissée au château de Windsor Crédit : PA

Ils se sont lentement promenés le long de la rive sud de la Tamise pour apercevoir son cercueil.

Dans le but de traverser plus rapidement la file d’attente géante, les responsables ont introduit des doubles lignes de chaque côté du cercueil pour transporter encore plus de personnes en deuil.

Le silence national survient après que le prince Andrew a été le dernier royal à rendre hommage à sa “maman” dans une déclaration émouvante.

Le duc d’York a adressé la note: “Chère maman, mère, Votre Majesté, trois en un.”

Il a poursuivi en disant que cela avait été “un honneur et un privilège” de la servir, avant d’ajouter : “Vos idées, vos conseils et votre humour me manqueront”.

Le DCMS a déclaré demain que les funérailles de la reine seront diffusées sur des écrans géants dans divers endroits du Royaume-Uni, de Hyde Park à Londres à l’hôtel de ville de Coleraine en Irlande du Nord.

Environ 125 cinémas projetteront également l’événement, ainsi que Sky News, ITV et la BBC pour les personnes qui regardent depuis chez eux.

Les pompiers de la caserne de pompiers de North Kensington à Notting Hill se sont unis pour un souvenir solennel Crédit : LNP

Des membres du public ont observé le silence à la gare de Waterloo, à Londres Crédit : PA

Le silence précède les funérailles nationales de Sa Majesté demain Crédit : Dan Jones Images