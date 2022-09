Liz Truss : l’intégralité du discours du Premier ministre

Liz Truss a été élue à la tête du parti conservateur, et celui-ci est sur le point de devenir Premier ministre, en remplacement de Boris Johnson.

S’exprimant à Westminster lundi midi, elle a prononcé le discours de victoire suivant :

“Eh bien, merci Sir Graham. C’est un honneur d’être élu chef du Parti conservateur et unioniste. J’aimerais remercier le Comité de 1922, le président du parti et le Parti conservateur d’avoir organisé l’un des plus longs entretiens d’embauche de l’histoire. Merci beaucoup. J’aimerais également remercier ma famille, mes amis, mes collègues politiques et tous ceux qui ont contribué à cette campagne. Je suis incroyablement reconnaissant pour tout votre soutien.

“Je voudrais rendre hommage à mes collègues candidats, en particulier Rishi Sunak. Ce fut une campagne acharnée. Je pense que nous avons montré la profondeur et l’étendue des talents de notre parti conservateur. Je tiens également à remercier notre chef sortant, mon ami Boris Johnson. Boris, vous avez terminé le Brexit. Vous avez écrasé Jeremy Corbyn. Vous avez déployé le vaccin et vous avez tenu tête à Vladimir Poutine. Vous êtes admiré de Kyiv à Carlisle.

« Amis et collègues, merci de m’avoir fait confiance pour diriger notre grand Parti conservateur, le plus grand parti politique au monde. Je sais que nos convictions trouvent un écho auprès du peuple britannique. Nos croyances en la liberté, en la capacité de contrôler sa propre vie, en des impôts bas, en la responsabilité personnelle. Et je sais que c’est pourquoi les gens ont voté pour nous en si grand nombre en 2019. Et en tant que chef de votre parti, j’ai l’intention de livrer ce que nous avons promis à ces électeurs dans tout notre grand pays.

« Au cours de cette campagne à la direction, j’ai fait campagne en tant que conservateur et je gouvernerai en tant que conservateur. Et mes amis, nous devons montrer que nous allons livrer au cours des deux prochaines années. Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie. Je m’occuperai de la crise de l’énergie, en m’occupant des factures d’énergie des gens, mais aussi en m’occupant des problèmes à long terme que nous avons en matière d’approvisionnement énergétique. Et je vais livrer sur le National Health Service.

«Mais nous allons tous livrer pour tous pour notre pays, et je veillerai à ce que nous utilisions tous les talents fantastiques du Parti conservateur: nos brillants députés et pairs, nos fantastiques conseillers. Nos MS, nos MSP, tous nos conseillers, militants et membres partout au pays. Parce que mes amis, je sais que nous allons livrer, nous allons livrer, nous allons livrer et nous… et nous… et nous allons livrer une grande victoire pour le Parti conservateur en 2024. Merci.