Liz Truss limoge Kwasi Kwarteng comme chancelier

Liz Truss a limogé Kwasi Kwarteng en tant que chancelier suite à l’accueil désastreux du budget de réduction des impôts du mois dernier.

La décision intervient après que les réductions d’impôts non financées dévoilées dans la déclaration budgétaire ont vu le réservoir de la livre et le prix des hypothèques et de la dette publique monter en flèche.

Jeudi, M. Kwarteng avait assuré aux journalistes qu’il continuerait “à 100%” son travail.

Mais plus tard dans la journée, il a écourté les réunions au FMI et est retourné d’urgence à Westminster pour des discussions avec Downing Street.

Le Premier ministre, qui a promis la plupart des politiques du budget lors de sa campagne à la direction des conservateurs, a immédiatement été accusé de faire porter à M. Kwarteng la possibilité de politiques qu’elle avait elle-même proposées.

“Aucune tentative de refiler la balle ne peut dissimuler le fait que Liz Truss est jusqu’au cou là-dedans”, a déclaré Kirsten Oswald, chef adjointe des députés du Parti national écossais à Westminster.

“Les politiques désastreuses du budget britannique étaient au centre de sa campagne à la direction des conservateurs. C’est son incompétence imprudente qui a saccagé l’économie britannique – et elle est responsable des dommages causés aux taux hypothécaires, aux pensions et aux budgets des ménages.

“Avec le départ de sa chancelière, on ne sait pas quelle justification il y a pour que Liz Truss reste en poste.”

Pendant ce temps, le chef libéral démocrate Ed Davey a déclaré que le Premier ministre devrait déclencher des élections générales

« Les gens sont en colère, marre et inquiets pour l’avenir. Surtout, ils sont furieux que les députés conservateurs semblent penser que c’est une façon acceptable de diriger le gouvernement de notre pays en ces temps difficiles », a-t-il déclaré.

“Trop c’est trop. Cela a commencé avec Boris Johnson qui a laissé tomber notre pays, et maintenant Liz Truss a brisé notre économie, il est temps que le peuple ait son mot à dire lors d’élections générales.

Rachel Reeves, la chancelière fantôme du Labour, a déclaré que le licenciement de M. Kwarteng “ne répare pas les dégâts déjà causés”

“C’était une crise qui s’est produite à Downing Street. Liz Truss et les conservateurs ont fait chuter l’économie, faisant monter en flèche les prêts hypothécaires, et ont miné la position de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale. Nous n’avons pas seulement besoin d’un changement de chancelier, nous avons besoin d’un changement de gouvernement.”

Cela survient alors que certains sondages montrent que les conservateurs ont plus de 30 points de retard sur le Parti travailliste et se dirigent vers un anéantissement virtuel lors des prochaines élections générales, y compris dans leur cœur du sud.

M. Kwarteng devient le deuxième chancelier du pays ayant la durée de vie la plus courte de l’histoire, en poste quelques jours de plus que Iain Macleod, décédé après 30 jours en poste en 1970.

Il a pris ce titre à Nadhim Zahawi, qui a été nommé chancelier dans les derniers jours du poste de premier ministre de Boris Johnson, occupant le poste pendant 62 jours.

Plus suit…