LIZ Truss lèvera l’interdiction de la fracturation quelques jours après être devenue Premier ministre.

Le favori de la direction conservatrice donnera le feu vert à l’extraction du gaz de schiste alors que les experts préviennent que les lumières pourraient s’éteindre cet hiver.

Elle n’autorisera que cela se produise avec le soutien de la communauté voisine, mais des remises de 25% sur les factures peuvent être offertes à titre d’incitation par les entreprises de fracturation hydraulique.

Une source proche de Truss, qui devrait remporter la course au n ° 10, a déclaré: “Ce sera l’une des premières choses à faire – cela pourrait être dans les premiers jours.”

Le forage est effectivement interdit depuis 2019.

Truss aura le soutien de Jacob Rees-Mogg, qui devrait être son secrétaire aux affaires, qui considère la crise énergétique actuelle comme pire qu’au début des années 1970, disent des amis.

Charles McAllister, de UK Onshore Oil and Gas, a déclaré que la levée de l’interdiction “donne l’opportunité de libérer l’une des plus grandes opportunités économiques, environnementales et géopolitiques que le Royaume-Uni ait connues depuis une génération”.

Cette décision intervient alors que les ménages sont invités à rationner l’utilisation du gaz et de l’électricité pour éviter les pannes d’électricité.

Des incitations en espèces pour réduire la consommation lorsque l’apport de vent est faible pourraient même être offertes à des millions de personnes.

Kathryn Porter, du cabinet de conseil Watt-Logic, a déclaré que “le risque de pannes est plus élevé qu’il ne l’a jamais été auparavant” en raison de la dépendance croissante aux énergies renouvelables.

Les chefs d’entreprise frappés ont déclaré qu’ils avaient besoin d’un plan de sauvetage de plusieurs milliards de livres en quelques jours pour éviter qu’ils ne tombent dans le mur.

Des propositions comprenant des réductions de la TVA et des taux des entreprises sont en cours d’élaboration par le Trésor avant l’entrée en fonction du nouveau Premier ministre.