Liz Truss : les premiers ministres les plus courts de l’histoire du Royaume-Uni

Liz Truss est devenue la première ministre la plus courte de l’histoire du Royaume-Uni, démissionnant après seulement 45 jours de mandat.

Après une réunion avec Sir Graham Brady, président du puissant comité d’arrière-ban de 1922, à Downing Street jeudi, Mme Truss a déclaré à la nation qu’il était clair qu’elle ne pouvait plus exécuter le “mandat” que son parti lui avait confié quelques semaines plus tôt.

La rébellion d’arrière-ban et les turbulences du marché déclenchées par le désastreux “mini-budget” que Mme Truss et son chancelier de l’époque, Kwasi Kwarteng, ont introduit fin septembre, l’ont finalement rattrapée. Keir Starmer a maintenant exigé des élections générales.

De Theresa May à Boris Johnson et maintenant Mme Truss, le Royaume-Uni a connu un roulement relativement élevé de Premiers ministres ces dernières années, à la suite du vote controversé pour quitter l’Union européenne en 2016.

Ici, L’indépendant se penche sur certains des premiers ministres britanniques les plus courts de l’histoire moderne.

George Canning : 119 jours

Le conservateur George Canning remplaça Lord Liverpool au poste de Premier ministre le 10 avril 1827 et forma une coalition avec les Whigs sous Lord Lansdowne.

Il mourut le 8 août 1827, après seulement cinq mois de mandat. Il est mort subitement d’une pneumonie à Chiswick House.

Canning a ensuite été considéré par certains comme un “chef perdu” au milieu des spéculations sur ce qui se serait passé s’il avait vécu.

Loi Bonar : 209 jours

Bonar Law, fils né au Canada d’un pasteur écossais, a été élu au Parlement en 1900 en tant que député conservateur de Glasgow Blackfriars.

Il avait la réputation d’être intrépide et était considéré comme un orateur efficace.

Le retrait des conservateurs du gouvernement de coalition libéral-conservateur contraint Lloyd George à démissionner et le roi invite alors Bonar Law à former une nouvelle administration en 1922.

Mais M. Bonar a été contraint de démissionner en mai 1923 en raison de problèmes de santé et est décédé d’un cancer de la gorge six mois plus tard.

Bonar a démissionné de son poste de Premier ministre en raison de problèmes de santé (PENNSYLVANIE)

Sir Alec Douglas-Home : 1 an, 1 mois

Sir Alec Douglas-Home, un conservateur, est devenu Premier ministre en octobre 1963 mais s’est retrouvé démis de ses fonctions l’année suivante, après avoir passé un an et un jour à ce poste.

Il est entré dans le numéro 10 en octobre à la suite de manœuvres politiques de son prédécesseur, Harold Macmillan, déterminé à empêcher la succession de RA Butler, l’ancien ministre des Affaires étrangères. Macmillan avait démissionné après une série de malheurs et de scandales économiques, dont le plus dommageable impliquait le ministre John Profumo.

Né dans une famille aristocratique et formé à la fois au Eton College et à l’Université d’Oxford, Sir Alec était considéré par le public comme déconnecté et a été battu par Harold Wilson du Labour aux élections générales de 1964.

Sir Alec était considéré par le public comme déconnecté (PENNSYLVANIE)

Sir Anthony Eden : 1 an 9 mois

Né à Rushyford, Durham, Sir Anthony Eden a été élu au parlement en 1923 et a ensuite occupé le poste de ministre des affaires étrangères à trois reprises pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide.

Il était largement considéré comme le successeur de Sir Winston Churchill et a succédé au Premier ministre en temps de guerre en 1955 à l’âge de 57 ans.

Mais il a été contraint de démissionner un peu plus d’un an plus tard à la suite de sa gestion désastreuse de la crise de Suez. Sir Anthony Eden a été créé comte d’Avon en 1961 et est décédé en janvier 1977.

Eden a été contraint de démissionner suite à la crise de Suez (PENNSYLVANIE)

Gordon Brown : 2 ans 11 mois

L’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown a été élu pour la première fois au Parlement en 1983 en tant que député de Dunfermline East.

Il a succédé à Tony Blair en tant que Premier ministre en 2007 et à peine un an plus tard, il a été contraint de faire face aux conséquences de la crise financière.

Bien qu’il ait été crédité d’avoir fait un travail dans la gestion du crash en soutenant les banques, M. Brown a été battu aux élections de 2010 par le conservateur David Cameron.

Le mandat de Brown au n ° 10 a marqué la fin de la domination travailliste à Westminster (PENNSYLVANIE)

Neville Chamberlain : 3 ans

Né à Birmingham, Neville Chamberlain a été élu pour la première fois au parlement en 1918 en tant que député conservateur de Ladywood.

M. Chamberlain a succédé à Stanley Baldwin en 1937 et a été élu chef du Parti conservateur.

Il rencontra alors le chancelier allemand Adolf Hitler à Munich en 1938, ce qui aboutit à un accord selon lequel la Grande-Bretagne et l’Allemagne n’entreraient plus jamais en guerre.

M. Chamberlain a déclaré à son retour au Royaume-Uni : “Je crois que c’est la paix pour notre temps.” Cependant, le succès de «l’apaisement» fut de courte durée, car Hitler occupa Prague l’année suivante.

Il a été contraint de démissionner en mai 1940 après avoir échoué à former un gouvernement national et après avoir été attaqué de tous les côtés des Communes pour sa gestion de la guerre.

Chamberlain restera dans les mémoires pour sa politique d’apaisement avec Hitler (PENNSYLVANIE)

Theresa May : 3 ans

Theresa May a été élue pour la première fois au parlement en 1997 en tant que députée de Maidenhead.

May a démissionné en 2019 avec son poste de Premier ministre dominé par le Brexit (PENNSYLVANIE)

Elle a succédé à David Cameron en 2016, à la suite du vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l’UE.

Son poste de premier ministre a été largement consommé par les retombées du vote et elle a démissionné en 2019, n’ayant pas réussi à gagner le soutien des députés pour son accord visant à éliminer le Royaume-Uni.

Boris Johnson : 3 ans

L’ancien Premier ministre Boris Johnson est parti après de multiples scandales concernant les partis pendant le verrouillage (PENNSYLVANIE)

Boris Johnson a démissionné en juillet 2022 – moins de trois ans après avoir mené le Parti conservateur à sa plus grande victoire aux élections générales depuis 1987.

M. Johnson avait été sous pression à cause d’une succession de scandales, y compris des soirées anti-verrouillage à Downing Street et Whitehall pendant la pandémie de Covid.

L’affaire Chris Pincher a fait déborder le vase. L’ancien Premier ministre a embauché M. Pincher comme whip en chef adjoint alors qu’il était au courant d’une plainte officielle concernant le comportement du député.

Il est apparu après que M. Pincher eut retiré le fouet après avoir été accusé d’avoir peloté deux hommes dans un club privé à Londres le 29 juin.

Liz Truss : 45 jours

Le Premier ministre Liz Truss fait une déclaration devant le 10 Downing Street, Londres, où elle a annoncé sa démission (fil de sonorisation)

Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre le 20 octobre, après des semaines de questions sur son avenir à la suite du désastreux mini-budget de septembre.

Après seulement 45 jours au pouvoir, la Première ministre a déclaré qu’elle “ne peut pas remplir le mandat” pour lequel elle a été élue mais qu’elle restera en place jusqu’à ce que son successeur soit choisi par le Parti conservateur.