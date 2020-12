Ayant grandi à Leeds dans les années 80 et 90, j’ai été frappé par le discours des politiciens en faveur de l’égalité alors que, dans le monde réel, les enfants issus de milieux défavorisés étaient abandonnés.

Dans mon école polyvalente, nous avions des cours de racisme et de sexisme, mais il y avait trop peu d’efforts pour que tout le monde comprenne les mathématiques et l’anglais.

Le conseil municipal de Leeds – dirigé par le parti travailliste et où l’ancien chef de campagne de Jeremy Corbyn, Jon Trickett, s’est fait les dents en tant que chef – s’est opposé à l’introduction de tableaux de classement scolaires et de tout ce qui pourrait aider les enfants de familles pauvres à mieux réussir en classe.

Prenons, par exemple, le conseil municipal de Birmingham, géré par les travaillistes. Il a récemment annoncé son intention de donner à six nouvelles rues des noms tels que Diversity Grove, Respect Way et Humanity Close. Les conseillers pensent-ils vraiment que les noms seuls ouvrent la voie à un vrai changement?

Leeds n’était pas seule. De nombreux autres conseils considéraient que les normes élevées dans les écoles étaient secondaires par rapport à leurs projets politiques – ou pire encore, ils considéraient ces efforts pour élever les horizons des enfants comme élitistes. Et depuis lors, j’ai été témoin de la propagation d’idées malavisées, mal orientées et finalement destructrices, qui, malheureusement, sont devenues de plus en plus répandues dans de nombreux aspects de la vie britannique.

Trop de gens ont sauté dans ce train en marche et ont perdu de vue ce que la plupart des gens veulent: une vie dans laquelle ils peuvent vivre heureux dans un foyer sûr, travailler dans un bon travail et envoyer leurs enfants dans une école décente. Plutôt que de s’engager dans ces priorités, la gauche a été emportée par une idéologie déformée et toutes ses obsessions bizarres.

En conséquence, on insiste à tort sur le maintien de l’ordre dans notre vocabulaire afin de ne pas offenser, plutôt que sur le maintien de l’ordre dans nos rues. Et la brigade réveillée est plus en colère contre les «péchés» des personnages historiques plutôt que d’essayer d’améliorer la vie de ceux qui vivent aujourd’hui.

Leurs réponses sont d’introduire des quotas, des programmes de diversité et une formation dite des «préjugés inconscients».

Mais ceux-ci traitent grossièrement les gens comme faisant partie de groupes plutôt que comme des individus. De plus, ceux qui ne rentrent pas dans leur case culturelle – par exemple la classe ouvrière blanche – sont, en fait, radiés.

Et malgré leur intention déclarée d’améliorer la société, je suis convaincu que ces idées déshumanisantes, déresponsabilisantes et dysfonctionnelles ne font rien en pratique pour rendre la vie plus juste. Ceux qui sont derrière cette culture pernicieuse et réveillée voient tout en termes de structures de pouvoir sociétales. Pour ces zombies, la vérité et la moralité ne sont que relatives.

La grande ironie est qu’avec cet aveuglement moral, la gauche a laissé des pratiques insidieuses menacer l’égalité. Par exemple, il n’a pas réussi à défendre les espaces non mixtes qui ont été gagnés par le travail acharné des femmes au fil des générations. Il a permis la diffusion de l’antisémitisme. Il a permis le toilettage épouvantable de jeunes filles pour le sexe par des hommes plus âgés dans des villes comme Rotherham.

Il est vital que les choses changent. La voie à suivre est d’ignorer la politique des gestes vides de la gauche et de donner aux gens plus de contrôle sur leur vie. Par rapport à de très nombreux autres pays, nous pouvons être fiers de l’évolution de la société. La Grande-Bretagne est plus daltonienne et moins sexiste que jamais.

Cela dit, nous ne pouvons pas être complaisants. Les familles, en particulier celles qui vivent au-delà du Sud-Est, sont confrontées à de graves difficultés. L’égalité devrait être pour tout le monde, pas seulement pour les groupes que la gauche juge à la mode dignes d’une telle attention.

Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est du type de féminisme condescendant symbolisé par le fameux « bus rose » d’Harriet Harman, qui a fait le tour du pays lors de la campagne électorale de 2015. Il a souvent repoussé les électrices qu’il était censé courtiser.

N’écoutons pas un parti qui prétend défendre les femmes mais qui n’a jamais élu une femme leader. La raison pour laquelle le Parti conservateur a eu deux femmes dirigeantes et compte désormais le plus grand nombre de personnes issues de minorités ethniques au sein du Cabinet n’est pas due à une discrimination positive, mais à une autonomisation positive.

Ce gouvernement a été élu pour niveler le pays – pour corriger le fléau de l’inégalité géographique et garantir l’égalité des chances pour tous. Cela ne sera pas réalisé par la politique identitaire, la signalisation de la vertu ou tout autre type de posture de droite.

Cela ne peut être fait que si les politiciens sont en contact avec les vrais problèmes auxquels les gens sont confrontés dans leur vie quotidienne. C’est une tâche déjà en cours au gouvernement. Le Trésor a clairement indiqué qu’il évaluerait tous les futurs grands projets de dépenses afin de garantir que les ministres répartissent les investissements dans toute la Grande-Bretagne dans le cadre de notre politique visant à niveler l’ensemble du pays.

Nous créons plus d’écoles gratuites, une forme d’éducation qui a déjà fait plus pour aider les enfants pauvres à vivre dans la vie que n’importe quel nombre de sessions de formation à la diversité. Ce gouvernement donne aux enfants les plus pauvres une chance plus juste d’accéder à l’université en renforçant l’équité. Des mesures supplémentaires seront utilisées pour les examens GCSE et A-level de l’été prochain en Angleterre, telles que des notes plus généreuses, un préavis des sujets d’examen et des articles supplémentaires, pour compenser les perturbations rencontrées par les étudiants pendant la pandémie.

Nous soutenons des politiques visant à aider les jeunes à monter sur l’échelle de la propriété, en suivant les traces de la révolution du logement mise en œuvre par Margaret Thatcher, qui a changé la vie d’innombrables personnes en leur donnant le droit d’acheter leur propre logement social.

Alors que la gauche ne parle que d’égalité, nous faisons quelque chose de concret: renforcer la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sous une nouvelle direction, avec la baronne Kishwer Falkner, le journaliste de gauche David Goodhart, l’entrepreneur numérique Jessica Butcher, la responsable de l’organisation caritative médiatique Su- Mei Thompson et l’ancien président du Royal College of Surgeons of England Lord Ribeiro.

Ils ne sont pas liés par la pensée de groupe. Au lieu de cela, ils sont attachés à l’égalité et à l’élimination de la discrimination. L’égalité doit être pour tout le monde, pas seulement pour quiconque pourrait être parmi les obsessions actuelles de la gauche.

Notre mission est d’améliorer la vie des gens partout au pays, peu importe qui ils sont. C’est la seule façon équitable de bâtir une société meilleure.