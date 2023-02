Liz Truss, la plus courte Premier ministre du Royaume-Uni, accuse “l’orthodoxie” économique de la chute

L’ancienne Première ministre britannique Liz Truss a accusé dimanche “l’orthodoxie” économique du ministère des Finances du pays, d’autres nations et de certaines parties du Parti conservateur au pouvoir d’avoir fait dérailler son poste de Premier ministre et son “plan de croissance”.

Le mandat de Truss a été écourté l’année dernière après que son mini-budget largement non financé et ses réductions d’impôts ont fait grimper les coûts d’emprunt et les taux hypothécaires, fait chuter la livre sterling et brisé la réputation de stabilité financière de la Grande-Bretagne.

Écrivant dans le journal Sunday Telegraph lors de sa première incursion majeure dans la politique depuis la fin brutale de son mandat de premier ministre après un peu plus de six semaines mouvementées au pouvoir, Truss a écrit qu’elle croyait que sa recette pour la Grande-Bretagne en réduisant les impôts et en supprimant certaines réglementations était la bonne.

Mais elle n’a pas réussi, écrit-elle, parce qu’elle avait sous-estimé “la masse des intérêts acquis” et l’orthodoxie.

“Je ne prétends pas être irréprochable dans ce qui s’est passé, mais fondamentalement, un établissement économique très puissant ne m’a pas donné une chance réaliste de mettre en œuvre ma politique, couplée à un manque de soutien politique”, a-t-elle écrit.

“J’ai supposé en entrant dans Downing Street que mon mandat serait respecté et accepté. Comme je me trompais. Alors que j’anticipais une résistance à mon programme de la part du système, j’en sous-estimais l’ampleur.”

Elle a imputé la réaction non seulement à ce qu’elle a décrit comme l’orthodoxie de gauche de l’establishment économique, mais aussi aux investissements axés sur le passif (LDI), que les fonds de pension utilisent pour couvrir leurs obligations. Les LDI étaient au centre de la tourmente du marché suite à son mini-budget.

Truss a également déclaré qu’elle avait sous-estimé “la résistance au sein du parti parlementaire conservateur à passer à une économie moins taxée et moins réglementée” et une volonté sur la scène mondiale de “limiter la concurrence” entre les principales économies.

“Comme je l’avais précisé lors de la campagne à la direction, je voulais opter pour la croissance… Mais ce n’était pas conforme aux vues instinctives du Trésor (ministère des Finances) ou de l’écosystème économique orthodoxe au sens large.”

Grant Shapps, ministre des Affaires, a déclaré que tout le monde voulait une baisse des impôts, mais que le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak devait d’abord se concentrer sur la réduction de la dette, la réduction de l’inflation et la stimulation de la croissance.

Le parti travailliste d’opposition britannique a déclaré qu’il était temps de changer de gouvernement.

“Les conservateurs ont fait chuter l’économie, coulé la livre sterling, mis les pensions en péril et fait payer le prix aux travailleurs par le biais d’hypothèques plus élevées pour les années à venir”, a déclaré Rachel Reeves, chef de la politique financière du Labour.

“Après 13 ans de faible croissance, de salaires sous pression et de hausses d’impôts sous les conservateurs, seuls les travaillistes offrent le leadership et les idées pour réparer notre économie et la faire croître.”