Liz Truss jure qu’un policier rendra visite à chaque victime de cambriolage domestique en personne dans le cadre d’un bouleversement du crime s’il est élu Premier ministre

LIZ Truss lance une nouvelle stratégie de «retour aux sources» qui garantira qu’un policier rend visite en personne à chaque victime de cambriolage domestique.

Le candidat à la direction des conservateurs promet de réduire les infractions graves de 20 % d’ici les prochaines élections en 2024.

Liz Truss lance une nouvelle stratégie de « retour aux sources » pour réduire les délits de quartier Crédit : Paul Edwards

Le candidat à la direction des conservateurs veut que les flics passent moins de temps sur des cours éveillés et plus de temps à arpenter les rues et à attraper des criminels du monde réel Crédit : Paul Edwards

Elle veut que les flics passent moins de temps sur des cours de réveil ou surveillent les disputes sur Twitter et plus de temps à battre les rues et à attraper de vrais criminels.

Mme Truss a déclaré: “Les gens de tout le pays veulent que les criminels soient enfermés et que le crime soit évité, afin qu’ils se sentent en sécurité dans leurs rues.”

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : “Il est temps que la police revienne à l’essentiel et passe son temps à enquêter sur de vrais crimes, et non sur Twitter et blesse ses sentiments.”

Sa refonte radicale verra:

Présentation des classements de la police pour voir comment les forces se comparent dans la lutte contre les crimes graves

Objectifs de réduire de 20 % les taux de meurtres, de cambriolages et de violences graves

Les forces ont dit à un policier qu’il devait assister en personne à chaque cambriolage domestique

Une répression de la formation éveillée qui se concentre sur la politique identitaire

Un engagement de recrutement de 20 000 policiers

L’équipe Truss affirme que la refonte radicale rétablira la confiance dans la police et réduira la criminalité.

Les forces de police qui se sont engagées à envoyer un agent à chaque cambriolage – y compris le Grand Manchester et les lits – disent que cela réduit considérablement les taux d’infraction.

Liz veut également introduire un nouveau code de pratique pour limiter les enquêtes policières sur les «incidents de haine non criminelle» et ramener les agents de police dans les rues à la place.

Une source de la campagne a déclaré: «Les cambrioleurs, les voyous et les meurtriers devraient s’attendre à être retirés de nos rues et jetés derrière les barreaux, mais il est regrettable que certains chefs de police ne sévissent pas aussi fort qu’ils le devraient.

“Liz tiendra les pieds au feu, et ces statistiques récemment publiées aideront le public à faire de même.”

Mais Rishi Sunak a déchiré les plans de son rival.

Un porte-parole de la campagne a déclaré: “Le vrai moyen de réduire la criminalité est d’avoir plus de policiers dans les rues, c’est pourquoi Rishi Sunak a donné la priorité au financement pour obtenir ces 20 000 nouveaux officiers d’ici la prochaine élection générale.”