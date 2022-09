Liz Truss jure que les Britanniques en difficulté recevront de l’aide pour faire face à la flambée des factures “dans la SEMAINE” après qu’elle sera devenue Premier ministre

Un package MAMMOTH pour aider les Britanniques en difficulté avec leurs factures d’énergie sera révélé “dans une SEMAINE”, a promis ce matin Liz Truss, la favorite du Premier ministre conservateur.

Si elle devient chef des conservateurs demain et Premier ministre mardi comme prévu, Mme Truss apportera une aide “immédiate” aux familles confrontées à des coûts énormes, a-t-elle déclaré.

S’adressant à la BBC dimanche avec l’émission Laura Kuenssberg, et a demandé si le Royaume-Uni était à un point de crise, Mme Truss a déclaré: “Je pense que nous sommes confrontés à des défis très, très sérieux.”

“Nous sommes confrontés à des défis très, très sérieux, qui exigeront des mesures immédiates de la part du gouvernement.”

Pressée sur les mesures qu’elle prendra, Mme Truss a déclaré qu’elle agirait dans un délai d’une semaine.

Elle a déclaré: “Si je suis élue Premier ministre, d’ici une semaine, je ferai en sorte qu’il y ait une annonce sur la façon dont nous allons traiter la question des factures d’énergie et de l’approvisionnement à long terme pour remettre ce pays sur la bonne voie. pied pour l’hiver.

“Ce que je veux rassurer, c’est que j’agirai, s’il est élu Premier ministre, d’ici une semaine.

“Nous ne connaissons toujours pas le résultat de cette course à la direction. Ce serait donc complètement faux.”

Au cours de sa campagne à la direction, Truss a promis de réduire les taxes vertes sur le carburant dans le but de faire baisser les prix de l’essence et de supprimer les augmentations à venir de l’assurance nationale et de l’impôt sur les sociétés.

Cependant, ni elle ni son opposant Rishi Sunak n’ont défini en détail des politiques d’aide aux factures d’énergie.

Il a été dit la semaine dernière qu’elle envisageait une “option nucléaire” d’une réduction de 5% de la TVA à tous les niveaux.

Puisqu’elle est la grande favorite pour être annoncée comme gagnante du concours demain, tous les regards se tournent vers l’éventuelle annonce de mesures pour aider les familles en difficulté.

Le concours s’est étiré sur huit longues semaines, au cours desquelles le plafond des prix de l’énergie a presque doublé et l’inflation a atteint les deux chiffres pour la première fois en 40 ans.

Tout au long, Truss a réaffirmé sa croyance dans les réductions d’impôts et la croissance économique comme moyen de sortir de la crise et a déclaré qu’elle n’aimait pas l’idée de “l’aumône”.

En revanche, Sunak, qui a annoncé les hausses de l’impôt sur les sociétés et du NI en tant que chancelier, affirme que les réductions d’impôts ne feront qu’aggraver l’inflation et favorise un système d’aide plus direct.

Dans le cadre de son plan, le Trésor récoltera des millions de recettes fiscales supplémentaires et en utilisera une partie pour fournir un soutien direct aux plus touchés, y compris les demandeurs d’allocations et les retraités.

Pendant ce temps, les travaillistes et les libéraux démocrates ont exhorté le gouvernement à geler les prix de l’énergie, payés par une combinaison d’emprunts et d’une taxe exceptionnelle sur les producteurs d’énergie.

Le gagnant du concours sera annoncé demain et se rendra ensuite à Balmoral pour rencontrer la reine et prendre les rênes du pouvoir.

Cela survient alors que le Premier ministre sortant Boris Johnson est sur le point d’utiliser son dernier discours en tant que chef du pays pour encourager les députés conservateurs à s’unir derrière son remplaçant.

Le Parti conservateur a été paralysé par une guerre civile amère après que les députés ont renversé l’actuel Premier ministre malgré le fait que les membres conservateurs le soutiennent toujours.

Sunak a souffert dans la campagne à la direction des accusations selon lesquelles il aurait dirigé la mutinerie contre Boris, sa démission déclenchant la réaction en chaîne qui a conduit Johnson à démissionner deux jours plus tard.

