Liz Truss jure de balancer la hache sur des impôts plus élevés et de conduire la révolution des compétences si elle obtient les clés du n ° 10

LIZ Truss balancera la hache sur des impôts plus élevés et conduira une révolution des compétences pour les jeunes si elle obtient les clés du numéro 10, révèle-t-elle aujourd’hui.

La chef de file des conservateurs a exposé sa vision pour défendre l’entreprise, s’attaquer à la crise du coût de la vie et assurer la sécurité du pays.

Le favori des bookmakers pour le Premier ministre s’engage à réduire les formalités administratives pour inviter davantage d’investissements et permettre également au pays de profiter des libertés du Brexit.

Écrivant exclusivement dans The Sun dimanche, elle déclare: “Les familles qui travaillent dur voient le coût des produits de première nécessité quotidiens augmenter, les prix de l’essence monter en flèche et les factures d’énergie exploser – alors que les impôts sont au plus haut niveau en 70 ans.”

« Les choses doivent changer, et elles changeront. Sous ma direction, nous n’aurons plus de « business as usual ».

«Je vais commencer à craquer avec un nouveau plan audacieux pour remettre de l’argent dans les poches des gens et relancer notre économie.

« En tant que conservateurs, nous devrions savoir que vous ne pouvez pas taxer votre chemin vers une croissance plus élevée.

“Je vais donc réduire les impôts, y compris l’assurance nationale, et permettre aux gens de dépenser davantage de leur argent durement gagné.”

La ministre des Affaires étrangères dit également qu’elle a vu des enfants être abandonnés et qu’elle veut être Premier ministre pour s’assurer que “tout le monde dans notre grand pays a la même chance de réussir”.

Jurant de relever les normes d’éducation et de compétences, elle déclare : « Nous devons arrêter la pourriture du manque d’aspirations et d’opportunités.

“Je vais donc ramener des normes rigoureuses en littératie et en numératie.

« Et je réformerai les admissions pour que les élèves brillants des écoles publiques puissent aller dans les meilleures universités.

“Aucun enfant ne devrait être abandonné, comme je l’ai vu il y a toutes ces années.”

Ses commentaires font écho à la vision décrite dans le livre Britannia Unchained: Global Lessons for Growth and Prosperity, qu’elle a écrit avec d’autres députés conservateurs.

Un co-auteur était l’un de ses plus grands partisans – Kwasi Kwarteng qui est en passe d’être son chancelier si elle remporte le concours.

Sa philosophie inébranlable sur la façon dont elle est prête à diriger le pays et à le rendre plus compétitif est aujourd’hui mise à nu alors qu’elle rivalise avec Rishi Sunak.

Le livre salue la manière dont les réformes de l’ex-PM Margaret Thatcher ont pu permettre à la Grande-Bretagne de “tourner le dos” au lent déclin d’après-guerre.

Mme Truss et ses co-auteurs déclarent: «Ce succès risque maintenant de sembler plus un échec qu’une tendance.

“L’héritage d’un État gonflé, d’impôts élevés et d’une réglementation excessive menace de freiner l’économie britannique.”

Le document a été publié lorsqu’elle est devenue députée pour la première fois avec l’aide de l’actuel vice-Premier ministre Dominic Raab, du ministre de l’Intérieur Priti Patel et de l’ancien ministre Chris Skidmore.

Les cinq députés ont expliqué comment les “zones d’entreprises” empêcheraient les entreprises d’être entravées.

Ils disent : « Des incitations telles que l’exonération des impôts sur les sociétés et les particuliers sont disponibles pour les entreprises à court terme et peuvent être renouvelées si nécessaire. La réglementation est réduite au minimum.

Soulignant le succès du programme à Dubaï, ils saluent la diversité des affaires internationales se rendant dans la région.

Au cours de sa campagne à la direction, Mme Truss a soutenu l’idée en disant qu’elle déchirerait les propositions actuelles du gouvernement – ​​soutenues par Rishi Sunak.

Elle a déclaré cette semaine qu’elle “se concentrera au laser sur la dynamisation des investissements des entreprises” pour générer des investissements et de la croissance économique.

Mme Truss a été interrogée sur le livre cette semaine sur le débat sur le leadership de la BBC.

Le livre a également accusé les Britanniques d’être “parmi les pires oisifs au monde” – déclarant qu’un trop grand nombre “préfèrent la grasse matinée au travail acharné”. Elle a dit aux téléspectateurs que M. Raab avait écrit cette section.

Mais les députés reconnaissent également que l’État et les entreprises doivent tous deux jouer leur rôle pour créer les conditions de la croissance.

L’amélioration des compétences est au centre de l’ouvrage de 152 pages, affirmant que la question est “inaltérablement liée” à la croissance à long terme.

Ils écrivent : « Alors, comment les pays les améliorent-ils ? La réponse passe en partie par l’étude des matières technologiques clés que sont l’ingénierie, les mathématiques et l’informatique.

“Et la qualité surpasse la quantité presque à chaque fois, lorsqu’il s’agit de maximiser l’impact.

“Cinq années d’enseignement des mathématiques de haute qualité l’emporteront sur sept années de mauvaise qualité.

“Bien que l’amélioration de ces compétences contribue à la croissance, elles ne peuvent pas être limitées à quelques-uns.”

Son argumentaire met également l’accent sur la « peur de l’échec » à travers le pays qui réduit ses chances de succès.

Les députés ajoutent : « Les pays qui sont plus confiants prennent à leur tour plus de risques, font plus d’investissements, découvrent plus d’inventions et sont plus respectés sur l’état mondial.

Ils cherchent à rivaliser avec les meilleurs au monde, plutôt que de céder aux querelles internes ou au défaitisme.

“Peut-être que la plus grande réussite de l’administration Thatcher a été moins de s’attaquer aux syndicats ou de libéraliser l’économie, mais de redonner confiance en la Grande-Bretagne.”

Le livre, écrit en 2012, indique que le pays devient de plus en plus réfractaire au risque, mais que l’esprit d’entreprise perdure.

Il ajoute : « La Grande-Bretagne ne sera jamais aussi grande que la Chine ou le Brésil, mais nous pouvons nous attendre à une nouvelle génération, prête à se mettre au travail. »