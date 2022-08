Liz Truss jure d’agir sur les factures d’énergie – mais ne s’engage pas à des paiements supplémentaires

Liz Truss a promis un « soutien immédiat » pour atténuer l’impact des factures d’énergie en spirale alors que la course à la direction des conservateurs entre dans sa dernière ligne droite.

Mais Truss – qui a précédemment insisté sur le fait qu’elle se concentrait sur la réduction des impôts plutôt que sur la «distribution de dons» – ne s’est pas encore engagée à effectuer des paiements directs supplémentaires.

Cela survient alors qu’Ofgem a confirmé une augmentation de 80% du plafond des prix de l’énergie – faisant passer la facture annuelle du ménage moyen de 1 971 £ à 3 549 £ à partir d’octobre.

Jonathan Brearley, directeur général d’Ofgem, a déclaré que le prochain Premier ministre “devra agir davantage” sur le soutien aux ménages.

Écrire dans le Courrier quotidienle ministre des Affaires étrangères a promis “une action décisive” pour apporter “un soutien immédiat”.

Mais Truss a ensuite réitéré ses promesses de réduire les impôts, notamment en inversant la hausse de l’assurance nationale, et en réduisant les prélèvements verts sur les factures d’énergie.

Et la ministre des Affaires étrangères a fait valoir qu’il n’était pas “juste” d’annoncer le plan complet avant la fin du concours ou qu’elle a vu toutes les analyses en cours de préparation à Whitehall.

Le ministre des Affaires étrangères a reconnu que la tension était “claire” à la caisse et à la pompe à essence, mais a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne “passerait à travers ces moments difficiles” – promettant de s’assurer que l’aide est “en route”.

Les deux derniers de la course au n ° 10 ont à plusieurs reprises essuyé des coups sur leurs politiques économiques, Rishi Sunak avertissant que refuser d’offrir des paiements supplémentaires serait un “échec moral”, a-t-il déclaré.

Dans un récent changement de tact, Mme Truss a précédemment signalé qu’elle pourrait aider les entreprises et les ménages dont les factures d’énergie augmentent avec un soutien direct cet hiver.

Elle a dit qu’elle envisageait une aide “dans tous les domaines”, bien qu’elle ait insisté dans le passé sur la réduction des impôts, plutôt que sur ce qu’elle appelait “la distribution de dons”.

Jeudi, Mme Truss a écrit: «L’impact sur notre coût de la vie est clair à la caisse du supermarché, à la pompe à essence et sur nos dernières factures d’énergie.

«Je sais à quel point c’est difficile pour des millions de Britanniques et à quel point les conséquences de la décision d’Ofgem sur le prochain plafond des prix de l’énergie sont graves. Le reste de l’Europe est confronté au même défi, qui se profilera à l’approche de l’hiver.

“Si je suis élu chef du Parti conservateur et Premier ministre, je prendrai des mesures décisives en entrant dans le numéro 10 pour apporter un soutien immédiat, mais je m’attaquerai également aux causes profondes de ces problèmes afin que nous ne soyons plus jamais dans cette position difficile.

“Pour ceux d’entre vous qui ressentent la pression, mon message est clair : je veillerai à ce que le soutien soit en cours et que nous traversions ces moments difficiles.”

Le télégraphe a rapporté que le chancelier Nadhim Zahawi est sur le point de dire que des mesures pour alléger le fardeau seront annoncées dès que possible après la révélation du vainqueur de la course à la direction des conservateurs en septembre.

Le journal a cité une source du Trésor disant que M. Zahawi “travaillait d’arrache-pied pour développer des options de soutien supplémentaire” afin que le successeur de Boris Johnson “puisse démarrer”.

Il est apparu tôt vendredi qu’aucun ministre du gouvernement n’avait été proposé pour parler aux radiodiffuseurs de l’augmentation attendue du plafond des prix.

Lors des rafles de jeudi, M. Sunak a déclaré qu’il soutiendrait son rival au poste de Premier ministre plutôt que M. Johnson, tandis que Mme Truss a évité l’ancien chancelier au profit de son patron sortant.

Le couple a été confronté à des questions sur une gamme de sujets, notamment la spirale des factures d’énergie, la criminalité et le Net Zero devant un public de membres du parti conservateur, tandis que Mme Truss a fait sensation en disant que le “jury est sorti” pour savoir si le président français Emmanuel Macron est “ami ou ennemi”. » au Royaume-Uni.

Elle a ajouté que si elle était Premier ministre, elle le jugerait sur “des actes, pas des mots”. En réponse à la même question, M. Sunak a qualifié M. Macron d'”ami”.

M. Sunak a également déclaré qu’il préférerait “prendre les escaliers” plutôt que d’être coincé dans un ascenseur avec Sir Keir Starmer ou Nicola Sturgeon.

Mais Mme Truss a déclaré qu’elle choisirait le premier ministre écossais dans ce scénario, car l’idée d’être piégée avec le leader travailliste était “extrêmement ennuyeuse”.

Le candidat à la direction des conservateurs Rishi Sunak (fil de sonorisation)

Ailleurs, M. Sunak a pris pour cible «l’idéologie wokeish», s’engageant à s’attaquer à la «culture éveillée de gauche» et à ne jamais laisser le «politiquement correct» entraver la sécurité des gens.

Lorsqu’on lui a demandé si la BBC avait un parti pris conservateur ou travailliste, ou si elle était neutre, il a répondu: “Il n’y a pas d’option de parti pris éveillé là-dedans.”

Mme Truss a déclaré que toute personne qui pense que la BBC est impartiale se « moque » d’elle-même, ajoutant qu’elle préfère les « préjugés honnêtes » à la prétention de neutralité.

Plus tôt jeudi, M. Sunak a déclaré qu’il voterait pour les plans de réduction d’impôts proposés par Mme Truss, bien qu’ils les aient précédemment qualifiés d ‘”échec moral”.

L’ancien chancelier a utilisé le concours pour critiquer férocement la stratégie économique de son rival, mais a semblé céder en admettant qu’en cas de défaite, il soutiendrait un budget d’urgence proposé par Mme Truss.

Liz Truss lors d’un événement de hustings à Norfolk (Joe Giddens / PA) (fil de sonorisation)

Alors que la course à la direction des conservateurs entre dans sa phase finale, les appels se multiplient pour une action urgente du gouvernement afin de soutenir les ménages pendant ce qui devrait être un hiver difficile.

Les problèmes d’approvisionnement liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie sont l’une des raisons de l’augmentation rapide des factures d’électricité – des avertissements récents suggérant que le montant moyen que les ménages britanniques paient pour leur gaz et leur électricité pourrait atteindre 6 000 £ l’année prochaine.

Les travaillistes ont appelé les deux candidats à la direction des conservateurs à étendre la taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières s’ils devenaient Premier ministre.

Mais Mme Truss a déclaré dans son article pour le Courrier quotidien que cette approche risque de “dissuader les investisseurs et de ralentir notre poursuite de l’indépendance énergétique”.

Lors des rafles de Norwich, M. Sunak a déclaré qu’il envisagerait également un soutien supplémentaire aux entreprises touchées par la flambée des coûts énergétiques.

Interrogé sur l’aide qu’il leur apporterait, l’ancien chancelier a déclaré: «C’est clairement quelque chose que le nouveau Premier ministre devra examiner. Je vais devoir le regarder et je suis heureux de le faire et je le ferais.