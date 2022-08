Liz Truss invitée à intervenir au sujet d’une étudiante britannique emprisonnée pendant 34 ans en Arabie saoudite pour utilisation de Twitter

Le ministre des Affaires étrangères a été invité à intervenir dans le cas d’un étudiant de l’Université de Leeds qui a été emprisonné pendant trois décennies en Arabie saoudite pour avoir utilisé Twitter.

Salma al-Shehab, une ressortissante saoudienne de 34 ans qui vit au Royaume-Uni, a été arrêtée lors d’une visite à sa famille au début de l’année dernière.

Le doctorant a été initialement condamné à six ans de prison mais cette peine a été portée à 34 ans cette semaine suite à un appel.

Il s’agirait de la plus longue peine connue à avoir été infligée à une militante des droits des femmes en Arabie saoudite.

Hilary Benn, la députée travailliste de Leeds Central, a maintenant écrit à Liz Truss pour lui demander d’intervenir auprès de Mme al-Shehab.

“Il semble qu’elle n’ait fait qu’utiliser son compte Twitter pour soutenir les droits des femmes et une plus grande liberté, et pour demander la libération des militants emprisonnés en Arabie saoudite”, indique sa lettre.

La députée de Leeds a écrit : « Mme al-Shehab a deux jeunes fils et un mari, et je suis sûr que vous conviendrez avec moi qu’il s’agit d’une phrase absolument choquante qui est complètement en contradiction avec la prétention de l’Arabie saoudite à améliorer les droits de l’homme, en particulier pour les femmes.

“Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez faire des démarches auprès des autorités saoudiennes au nom de Mme al-Shehab afin qu’elle puisse être libérée pour retourner auprès de sa famille et de ses étudiants à l’Université de Leeds.”

Le ministre des Affaires étrangères a été invité à intervenir dans l’affaire Salma al-Shehab (Getty Images)

Les juges ont accusé Mme al-Shehab de “perturber l’ordre public” et de “déstabiliser le tissu social” – des allégations découlant uniquement de son activité sur les réseaux sociaux, selon un acte d’accusation officiel.

Ils ont allégué que Mme al-Shehab avait suivi et retweeté des comptes dissidents sur Twitter et « transmis de fausses rumeurs ».

Salma al-Shehab est étudiante à l’université de Leeds (La démocratie maintenant)

Un tribunal spécial pour le terrorisme et les crimes contre la sécurité nationale a prononcé la peine inhabituellement sévère de 34 ans, qui doit être suivie d’une interdiction de voyager de 34 ans.

L’Université de Leeds a déclaré que Mme al-Shehab était étudiante en dernière année d’études doctorales à la faculté de médecine et qu’elle était “profondément préoccupée” par l’évolution de la situation.

Cela s’est produit au milieu de la répression de la dissidence par le prince héritier Mohammed bin Salman, alors même que son régime accordait aux femmes le droit de conduire et d’autres nouvelles libertés.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a été contacté pour commentaires.

Reportage supplémentaire par Associated Press