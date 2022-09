Liz Truss “gelera les factures d’énergie des foyers et des entreprises pendant au moins quatre mois”

Liz Truss envisagerait un gel prolongé des factures d’énergie des foyers et des entreprises dans l’un de ses premiers actes en tant que Premier ministre.

Les rapports varient selon lesquels cela pourrait durer entre quatre mois ou jusqu’aux prochaines élections générales – qui pourraient encore être dans deux ans.

Les alliés de Mme Truss ont déclaré que cette décision serait “grande et audacieuse” et pourrait coûter jusqu’à 90 milliards de livres sterling.

Les détails pourraient être précisés dès jeudi alors que la nouvelle administration cherche à rassurer les électeurs inquiets après un été de paralysie politique.

Selon Les tempsle plan verrait le gouvernement subventionner le coût du gaz acheté par les producteurs et les fournisseurs d’électricité.

Le Sun dit qu’un “renflouement massif des contribuables” financerait l’initiative, ce qui pourrait voir les factures d’énergie gelées au niveau actuel de 1 971 £.

Actuellement, les ménages à travers le pays sont confrontés à la sombre perspective de factures d’énergie atteignant 3 549 £ au 1er octobre. Le plafond sera revu en janvier, les experts avertissant qu’il pourrait dépasser 5 000 £ sans autre intervention.

Liz Truss entrera à Downing Street après son triomphe dans la course à la direction des conservateurs alors qu’elle se prépare à déployer un programme de soutien d’urgence pour faire face à la crise énergétique (fil de sonorisation)

Les géants de l’énergie seraient en pourparlers avec l’équipe de Truss sur les détails de la proposition.

Après sa victoire sur Rishi Sunak, la nouvelle cheffe du parti s’envolera pour Balmoral mardi où elle sera formellement invitée par la reine à former un gouvernement.

Elle retournera ensuite à Westminster où elle devrait s’adresser pour la première fois à la nation en tant que Premier ministre avant de s’atteler à la nomination de son équipe ministérielle.

Un certain nombre d’alliés et de partisans clés ont déjà été désignés pour certains des postes les plus importants, notamment le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, qui devrait largement se voir confier le rôle crucial de chancelier.

S’il est confirmé, il aura pour tâche de mettre en œuvre son plan « audacieux » promis pour faire face à la flambée des factures d’énergie qui a plongé les ménages et les entreprises dans la crise.

Kwasi Kwarteng devrait être nommé chancelier (fil de sonorisation)

La Le télégraphe du jour a rapporté que parmi les mesures envisagées figurait un plan – coûtant des dizaines de milliards de livres – pour geler les factures jusqu’aux prochaines élections générales de 2024. Le soleil affirme à la place que le gel durerait “au moins quatre mois”.

D’autres nominations clés devraient inclure le procureur général Suella Braverman, qui devrait être promu au poste de ministre de l’Intérieur, et le secrétaire à l’Éducation James Cleverly, qui devrait être le nouveau ministre des Affaires étrangères.

Therese Coffey, la secrétaire au Travail et aux Pensions qui est décrite comme l’amie la plus proche de Mme Truss à Westminster, serait en passe de devenir secrétaire à la Santé tandis que Ben Wallace devrait rester secrétaire à la Défense.

D’autres nominations seront examinées de près par les députés conservateurs à la recherche de signes indiquant qu’elle est prête à faire venir des ministres qui ne l’ont pas nécessairement soutenue dans la course à la direction.

La journée commencera mardi par un dernier discours d’adieu de Downing Street par M. Johnson avant de se rendre à Balmoral pour remettre officiellement sa démission à la reine avant l’arrivée de Mme Truss.

Il devrait utiliser son discours pour exhorter les conservateurs à se rallier à son successeur.