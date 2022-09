Liz Truss GELERA les factures d’énergie des foyers et des entreprises lors de son premier acte majeur en tant que nouveau premier ministre

LIZ Truss gèlera les factures d’énergie des foyers et des entreprises lors de son premier acte majeur en tant que nouveau Premier ministre.

Elle a battu Rishi Sunak pour diriger les conservateurs et remplacera aujourd’hui Boris Johnson.

Liz Truss gèlera les factures d’énergie des foyers et des entreprises lors de son premier acte majeur en tant que nouveau Premier ministre Crédit : AFP

Elle a battu Rishi Sunak pour diriger les conservateurs et remplacera aujourd’hui Boris Johnson Crédit : EPA

Un mouvement de plusieurs milliards de livres pour plafonner les coûts paralysants pourrait intervenir d’ici jeudi.

Hier soir, le ministre de l’Intérieur Priti Patel a démissionné alors qu’un remaniement radical commençait.

Mlle Truss a été couronnée hier chef conservateur et sera nommée aujourd’hui 56e PM par la reine à Balmoral.

Après avoir battu son rival M. Sunak par 81 326 voix contre 60 399, elle a juré de “livrer, livrer, livrer” pour le public britannique.

Le résultat a mis fin au concours de 52 jours de luttes intestines brutales bleu contre bleu – avec son nouveau Cabinet qui doit être nommé aujourd’hui.

Les initiés ont déclaré que son premier grand acte dans le travail serait d’atténuer les coûts paralysants de la flambée des factures d’énergie pour les maisons et les entreprises en difficulté, après avoir puni les hausses du prix de l’essence.

Le Sun peut révéler que les factures seront plafonnées pendant au moins quatre mois, avec un renflouement massif des contribuables.

Les factures des ménages resteront probablement gelées à 1 971 £ jusqu’en janvier au moins pour un ménage à usage typique – la flambée des coûts des entreprises a également aidé.

Les géants de l’énergie étaient hier soir bloqués dans des pourparlers avec la nouvelle administration sur les détails du “plan audacieux”.

Les initiés disent que cela va geler le prix de gros du gaz par la loi.

Le prix auquel le gaz est vendu par les producteurs aux fournisseurs d’énergie sera plafonné – avec une législation pour s’assurer que les factures des clients sont ensuite maintenues à un prix bas.

Le Trésor et l’industrie combleraient le déficit, les experts suggérant que le contribuable sera responsable d’au moins 40 milliards de livres sterling. Les partisans du plan disent que, en fixant les factures, cela aiderait à réduire l’inflation.

Les pourparlers étaient menés hier par Jacob Rees-Mogg, qui devrait être nommé secrétaire aux affaires lorsque Mme Truss dévoilera son nouveau cabinet ce soir.

Selon une source lors des réunions, l’argent proviendra en partie d’un fonds fourni par les banques – mais adossé au Trésor.

Une source de Whitehall a déclaré : « Nous agissons rapidement pour soutenir le public face à l’impact des prix élevés de l’énergie, causés par la militarisation de l’énergie par Poutine.

“Les PDG des sociétés énergétiques ont clairement indiqué qu’ils comprenaient l’ampleur du défi et la nécessité de jouer leur rôle pour assurer le succès de l’intervention prévue par le gouvernement.”

Hier soir, le député conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré: «Nous allons devoir avoir un gros paquet, il n’y a pas de temps pour être petit ou trop étroitement ciblé. Nous devons faire quelque chose pour que tout le monde soit pris dans ce processus.

Il a déclaré à la radio LBC qu’elle ferait “quelque chose de grand et d’audacieux et que cela rapporterait de l’argent à tout le monde” et a révélé qu’il avait parlé à Mme Truss de la crise du coût de la vie.

Hier, Mme Truss a remporté la victoire sur l’ancien chancelier M. Sunak par un peu plus de 20 000 voix.

Mais la marge de victoire de 57% à 43%, bien que confortable, était encore plus étroite que ne le prévoyaient les sondages.

Dans son discours de victoire devant les ministres du Cabinet et les députés conservateurs, elle a promis de remporter une victoire électorale en 2024 – ainsi que d’atténuer la crise du coût de la vie.

Elle a déclaré: «Je proposerai un plan audacieux pour réduire les impôts et développer notre économie.

« Je m’acquitterai de la crise de l’énergie, en m’occupant des factures d’énergie des gens, mais aussi en m’occupant des problèmes à long terme que nous avons en matière d’approvisionnement énergétique.

« Je sais que nous allons livrer. Et nous offrirons une grande victoire au Parti conservateur en 2024.”

Elle a ajouté que ses croyances en la liberté, les faibles impôts et la responsabilité personnelle “résonnent avec le peuple britannique”.

Mme Truss a également rendu un hommage particulier à son «ami» Boris Johnson, affirmant qu’il avait «relevé le défi» de la pandémie et de l’Ukraine au cours de ses trois années à Downing Street.

M. Johnson a déclaré qu’elle avait le “bon plan” pour lutter contre la crise du coût de la vie, unir les conservateurs et niveler le pays.

Il a ajouté: “Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100%.”

BoJo prononcera un discours d’adieu devant le numéro 10 aujourd’hui vers 7h30 avant de se rendre à Balmoral pour voir la reine, où il offrira officiellement sa démission.

Mme Truss aura ensuite une audience privée avec Sa Majesté, qui la nommera officiellement Premier ministre. Elle prendra ensuite un vol pour Londres pour prononcer un discours depuis le numéro 10 vers 16 heures.

Le plan énergétique Truss fait suite à des semaines d’exigences d’action.

Une autre option a été pour les banques de financer le paquet avec les consommateurs remboursant l’argent sur une longue période, jusqu’à 20 ans.

Mais le plan à adopter sera une proposition «globale» pour tous les Britanniques, le soi-disant gel ne ciblant pas spécifiquement les groupes à faible revenu.

Les prix du gaz ont grimpé de près d’un tiers hier, la Russie ayant averti qu’elle ne rouvrirait pas le gazoduc Nord Stream 1 tant que les sanctions de guerre ne seraient pas levées.

Le ministre de l’Énergie, Greg Hands, a admis : “Nous ne voyons aucune raison de croire que les prix du gaz vont bientôt baisser.”

Hier, Kwasi Kwarteng – qui devrait devenir chancelier – a déclaré que la “gravité de la crise” signifiait qu’il y aurait plus d’emprunts pour “aider les gens à passer l’hiver”.

Hier, les chefs bruxellois ont commencé à faire pression pour un plan similaire.

Selon des documents consultés par le Financial Times, la Commission européenne souhaite un «plafonnement d’urgence des prix de gros» sur tout le continent, qui fixerait également le prix auquel les fournisseurs de gaz pourraient le vendre.

Un plan à l’étude verrait un plafond de prix maximum sur toutes les importations de gaz russe.

L’idée a été soutenue par le président français Emmanuel Macron hier soir, alors qu’il appelait la nation à réduire d’un dixième sa consommation d’énergie.

Une centaine de manifestants ont scandé «Truss out» devant les portes de Downing Street hier soir lors d’une manifestation contre le coût de la vie.

Et le leader travailliste Sir Keir Starmer est immédiatement passé à l’offensive.

Il a déclaré: «Nous avons entendu beaucoup plus de la part du dernier Premier ministre au sujet des réductions de l’impôt sur les sociétés au cours de l’été que de la crise du coût de la vie, la chose la plus importante qui pèse sur tant de millions de ménages.

“Cela montre non seulement qu’elle est déconnectée, mais qu’elle n’est pas du côté des travailleurs.”

Liz Truss a été félicitée par son mari Hugh O’Leary en apprenant sa victoire Crédit : AP