Liz Truss forcée de défendre sa campagne après la poussée de Mordaunt

Liz Truss a été forcée de défendre sa campagne après que ses alliés ont tourné le feu contre sa rivale Penny Mordaunt, qui s’est hissée à la deuxième place de la course à la direction des conservateurs.

Lord Frost, l’ancien ministre du Brexit qui devrait approuver Mme Truss dans quelques jours, a affirmé que son adjointe, Mme Mordaunt, était portée disparue et qu’il avait demandé qu’elle soit transférée après 6 mois.

Lors du lancement officiel de sa campagne, M. Truss a également été mise au défi que ses alliés aient publiquement critiqué le favori Rishi Sunak et affirmé que Mme Mordaunt, qui a moins d’expérience au sein du cabinet que ses rivaux, avait besoin de “stabilisateurs”.

La ministre des Affaires étrangères a insisté sur le fait qu’elle « proposait un programme positif » et qu’elle ne ferait aucun « commentaire désobligeant » sur ses rivaux.

La ministre du Commerce, Mme Mordaunt, en a surpris beaucoup lorsqu’elle est arrivée deuxième au premier tour de scrutin, poussant Mme Truss à la troisième place.

La campagne de Mme Mordaunt a également pris de l’ampleur grâce aux sondages d’opinion qui montrent qu’elle est la favorite des bookmakers pour devenir le prochain Premier ministre.

Les partisans de Mme Truss ont souligné une attaque cinglante contre Mme Mordaunt de la part de l’ancien ministre du Brexit, Lord Frost.

Il a déclaré à TalkTV: “Je suis assez surpris de sa position dans cette course à la direction. Elle était mon adjointe – théoriquement, plus que réellement – lors des pourparlers sur le Brexit l’année dernière.

“J’ai senti qu’elle ne maîtrisait pas les détails qui étaient nécessaires dans les négociations de l’année dernière. Elle ne transmettrait pas toujours des messages durs à l’Union européenne lorsque cela était nécessaire.

“Elle n’était pas entièrement responsable, elle n’était pas toujours visible. Parfois, je ne savais même pas où elle était. Cela est devenu un tel problème qu’au bout de six mois, j’ai dû demander au Premier ministre de la déplacer et de trouver quelqu’un d’autre pour me soutenir.”

Mme Truss a également souligné sa loyauté envers Boris Johnson alors qu’elle défendait sa décision de ne pas démissionner de son cabinet.

Mme Truss, qui a obtenu le soutien des alliés restants de M. Johnson, a rejeté l’idée que sa décision de ne pas se retourner contre le Premier ministre nuirait à sa campagne.

Elle a déclaré: “Je suis une personne loyale. Je suis fidèle à Boris Johnson. J’ai soutenu les aspirations de notre Premier ministre et je veux tenir la promesse du manifeste de 2019.”

Elle a également suggéré qu’elle était la meilleure candidate pour remporter une future élection générale.

“Il n’y a pas une grande vague de soutien dans le pays pour (le leader travailliste) Sir Keir Starmer ou (le leader libéral démocrate) Sir Ed Davey”, a-t-elle déclaré.

“Ce que le peuple britannique réclame, c’est un Parti conservateur moderne et uni, prêt avec le courage de ses convictions à tenir les promesses que nous avons faites.”