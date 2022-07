Liz Truss, fan de Margaret Thatcher à la tête de la diplomatie britannique

Les fans de Liz Truss pensent qu’elle est la nouvelle Iron Lady.

Le ministre britannique des Affaires étrangères est l’un des deux derniers prétendants au remplacement de Boris Johnson en tant que chef du Parti conservateur et Premier ministre. Quelque 180 000 membres du parti seront invités à choisir soit Truss, soit l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, le gagnant devant être annoncé le 5 septembre.

Si Truss gagne, elle deviendrait la troisième femme Premier ministre britannique. Elle a forgé son image en hommage à la première, Margaret Thatcher.

Truss a posé dans un char de l’armée britannique en Europe de l’Est, évoquant une image de Thatcher pendant la guerre froide. Lors d’un débat télévisé sur le leadership cette semaine, le plus haut diplomate britannique arborait un chemisier à nœud lavallière étrangement similaire à celui que l’ancien Premier ministre portait.

Truss, 46 ans, est un favori parmi de nombreux conservateurs, qui vénèrent Thatcher plus que tous les autres dirigeants. Les critiques disent que c’est un hommage vide et pensent que Truss n’a pas le sérieux nécessaire pour diriger le pays au milieu des turbulences économiques et d’une guerre européenne.

En tant que ministre des Affaires étrangères, Truss a été au centre du soutien britannique à l’Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie suite à l’invasion de son voisin. Elle a également joué un rôle de premier plan dans la querelle du Royaume-Uni avec l’Union européenne au sujet des accords commerciaux post-Brexit.

Son approche pugnace – ainsi que ses promesses de réduire les impôts et d’augmenter les dépenses de défense – ont fait d’elle la favorite de la droite fortement eurosceptique du parti.

Écrivant dans le Daily Telegraph, Truss a déclaré qu’elle était «la seule personne capable d’apporter le changement dont nous avons besoin sur l’économie – conformément aux vrais principes conservateurs – et la seule personne capable d’intensifier et de diriger la réponse à l’Ukraine et la sécurité accrue menace à laquelle le monde libre est confronté.

Mais les opposants la critiquent comme une dogmatique et une oratrice en bois, et notent qu’elle n’a pas toujours été une vraie conservatrice.

Née à Oxford en 1975, Truss est la fille d’un professeur de mathématiques et d’une infirmière qui l’ont emmenée dans des manifestations anti-nucléaires et anti-Thatcher lorsqu’elle était enfant, où elle se souvient avoir crié : « Maggie, Maggie, Maggie – dehors, dehors ! ”

Truss a fréquenté un lycée public à Leeds, dans le nord de l’Angleterre, puis a étudié la philosophie, la politique et l’économie à l’Université d’Oxford, où elle a brièvement appartenu aux démocrates libéraux centristes et a appelé à l’abolition de la monarchie.

Elle a travaillé comme économiste pour le géant de l’énergie Shell et la société de télécommunications Cable and Wireless, et pour un groupe de réflexion de centre-droit tout en s’impliquant dans la politique conservatrice et en épousant les vues du marché libre thatcherien. Elle s’est présentée deux fois sans succès au Parlement avant d’être élue pour représenter le siège de l’est de l’Angleterre du sud-ouest de Norfolk en 2010.

Truss est mariée à Hugh O’Leary, avec qui elle a deux filles adolescentes.

Lors du référendum britannique de 2016 sur l’opportunité de quitter l’Union européenne, Truss a soutenu le côté perdant du “reste”. Mais elle a servi dans le gouvernement résolument pro-Brexit de Johnson en tant que secrétaire au commerce puis secrétaire aux affaires étrangères, et a gagné le soutien des Brexiteers les plus fervents du Parti conservateur.

Son bilan en tant que ministre des Affaires étrangères a suscité des critiques mitigées. Beaucoup louent sa réponse ferme à l’invasion de l’Ukraine, et elle a obtenu la libération de deux ressortissants britanniques emprisonnés en Iran où ses prédécesseurs avaient échoué. Mais les dirigeants et les responsables européens qui espéraient qu’elle apporterait un ton plus doux aux relations du Royaume-Uni avec le bloc ont été déçus.

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, affirme que le fait que les eurosceptiques adorent Truss, tout en soupçonnant Sunak d’avoir des opinions pro-UE – malgré le fait qu’il ait soutenu le “congé” lors du référendum – montre l’importance de l’image sur le fond en politique.

“Son image ne correspond pas à celle d’un Brexiteer, contrairement à la sienne”, a déclaré Bale. “Il y a une sorte de présomption que si vous êtes un peu un smoothiechops qui se déplace facilement dans les cercles internationaux, vous devez être un restant, et si vous êtes quelqu’un qui le dit comme si c’était à Johnny Foreigner, alors vous êtes évidemment un ( vrai) Brexiteer.

