Liz Truss fait payer aux Britanniques la facture du plan énergétique, déclare Keir Starmer

Liz Truss a été accusée d’avoir fait « payer la facture » aux Britanniques ordinaires pour son projet de gel des factures d’énergie, car elle a exclu une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières.

Lors d’un premier échange fougueux dans les PMQ, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il était “extraordinaire” que le nouveau Premier ministre conservateur refuse de demander aux géants des combustibles fossiles de payer plus pendant la crise énergétique.

“Son premier acte est d’emprunter plus que nécessaire parce qu’elle ne touchera pas aux bénéfices du pétrole et du gaz”, a déclaré Sir Keir. “Est-elle vraiment en train de nous dire qu’elle va laisser ces énormes profits excédentaires sur la table et faire payer la facture aux travailleurs pour les décennies à venir?”

Mme Truss a déclaré aux Communes: «Je suis contre une taxe exceptionnelle. Je pense que ce n’est pas une bonne chose de dissuader les entreprises d’investir au Royaume-Uni au moment même où nous avons besoin de faire croître l’économie.

Sous les acclamations des députés conservateurs, le nouveau Premier ministre a ajouté: “Rien de nouveau à propos d’un dirigeant travailliste qui appelle à des augmentations d’impôts – c’est la même vieille taxe et les mêmes dépenses.”

Sir Keir a déclaré qu’il n’y avait “rien de nouveau” à propos d’un Premier ministre qui “a hoché la tête à chaque décision qui nous a mis dans ce pétrin”, ajoutant: “Il n’y a rien de nouveau à propos d’un Premier ministre conservateur qui, lorsqu’on lui demande qui paie, dit:” C’est vous, le travail les gens de la Grande-Bretagne’?”

Mme Truss a confirmé qu’elle exposerait jeudi son plan pour lutter contre la flambée des factures d’énergie au Parlement – ​​promettant que cela “donnera aux gens la certitude” et “aidera les entreprises ainsi que les ménages”.

Le Premier ministre s’efforce de finaliser un paquet de plusieurs milliards pour geler les factures de gaz et d’électricité des ménages et réduire les coûts des entreprises, avec certaines estimations que le paquet pourrait coûter plus de 100 milliards de livres sterling.

Une source gouvernementale a confirmé que le plan consiste à geler les factures annuelles d’énergie des ménages autour de 2 500 £. Il est basé sur le plafond actuel de 1 971 £ – plus le document universel de 400 £ annoncé sous le gouvernement de Boris Johnson.

Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a déclaré que le nouveau Premier ministre n’avait pas exclu “une taxe Truss”, car il a averti que la baisse des fournisseurs d’énergie pourrait signifier un prélèvement supplémentaire sur les factures des familles une fois le pire de la crise passé.

M. Blackford a averti que cela pourrait représenter “une descente d’une décennie sur les comptes bancaires des consommateurs ordinaires”.

Sir Keir a souligné 170 milliards de livres sterling de «bénéfices excédentaires» dont les producteurs de pétrole et de gaz devraient profiter au cours des deux prochaines années, une estimation faite dans une récente analyse du Trésor divulguée le mois dernier.

Le dirigeant travailliste a également accusé Mme Truss de protéger les bénéfices de Shell et d’accorder à Amazon un allégement fiscal majeur grâce à des réductions d’impôt sur les sociétés plutôt que d’aider les familles et les services publics.

Il a déclaré: «Non seulement le Premier ministre refuse d’étendre la taxe sur les bénéfices exceptionnels, mais elle choisit également d’accorder une réduction d’impôt aux compagnies des eaux qui polluent nos plages. Elle choisit de donner aux banques une réduction d’impôt.

Mais Mme Truss a déclaré que si les impôts étaient augmentés et relevés “au même niveau que la France”, cela découragerait les investisseurs. «Le très honorable gentleman regarde cela dans le mauvais sens. La dernière fois que nous avons réduit l’impôt sur les sociétés, nous avons attiré plus de revenus dans le Trésor.

Mme Truss a affirmé que le dirigeant travailliste “ne comprend pas l’aspiration, il ne comprend pas l’opportunité – il ne comprend pas que les gens veulent garder plus de leur propre argent”.

Mme Truss a déclaré qu’elle prendrait des mesures pour stimuler l’approvisionnement énergétique à long terme, notamment en “ouvrant” davantage de forages pétroliers et gaziers et en s’engageant dans de nouveaux développements nucléaires.