Liz Truss fait face à une rébellion de 70 conservateurs de la part d’arrière-ban grincheux si les sondages ne s’améliorent pas

LIZ Truss fait face à une rébellion de 70 conservateurs de la part de députés d’arrière-ban grincheux si les résultats des sondages conservateurs ne s’améliorent pas.

Le Premier ministre est menacé par des députés furieux qui font pression pour que les règles de leadership soient déchirées en quelques semaines afin de mettre fin à son poste de premier ministre lamentable, peut révéler The Sun.

Liz Truss fait face à une rébellion conservatrice si les sondages ne s’améliorent pas Crédit : Reuters

Il est intervenu alors qu’un autre sondage accablant plaçait les travaillistes à 53%, les conservateurs étant à la traîne à 24%, selon Redfield et Wilton Strategies.

Un député qui a soutenu Mme Truss a déclaré au Sun qu’ils cherchaient activement à la forcer à partir si le chaos et l’incertitude se poursuivaient.

Ils ont déclaré au Sun: “Il y a 70 à 100 députés qui sont prêts à envoyer des lettres pour exiger des changements en quelques semaines.”

Selon les règles actuelles, le nouveau chef est à l’abri pendant un an d’un défi – mais l’exécutif de 1922 pourrait être en mesure de les modifier pour la forcer à partir plus tôt.

Un député a averti : « S’il y a une menace existentielle, l’exécutif (de 1922) agira.

La députée de Rutland et Melton, Alicia Kearns, a déclaré que le Premier ministre devait “aimer bombarder” la fête et écouter correctement les députés d’arrière-ban pour la sortir de ce gâchis et la remettre sur la bonne voie.

Elle a déclaré à PoliticsHome: «Il faut de lourds engagements avec les députés d’arrière-ban. L’amour bombarde la fête, parle à la fête.

« Faites-nous participer au programme de croissance, puis nous pourrons tous nous lancer et continuer. Ces obstacles ne sont pas insurmontables, elle peut les surmonter.

Mais le Premier ministre fait face à une bataille si elle continue d’augmenter les prestations en fonction des salaires plutôt que de l’inflation, comme promis précédemment.

L’ancien ministre du Cabinet Johnny Mercer a rejoint une série de députés qui ont déclaré qu’ils pourraient se rebeller sur la question – et ont déclaré qu’il serait prêt à être «expulsé» du parti à ce sujet.

Il a déclaré: «Je ne voterai pas pour un budget qui ne prévoit pas une augmentation des prestations et du crédit universel en ligne avec l’inflation. Et si cela signifie que je me fais expulser du parti conservateur, très bien.

Le président du parti, Jake Berry, a exhorté ses collègues à attendre pour voir sa «vision audacieuse» pour le pays – et a promis qu’il y avait plus à venir.

Il a déclaré à Times Radio: «J’espère et je crois que le pays écoutera cela, et j’espère que mes collègues l’écouteront et verront que nous avons une vision audacieuse pour notre pays pour le transformer afin d’améliorer la vie des familles et des personnes. et dans ce pays.

Mais Sir Keir Starmer du Labour l’a accusée d’être le « destructeur de la croissance » suite à son mini budget désastreux.

Il a déclaré: “Le Premier ministre a pris l’économie, l’a poussée dans un mur et (est) en train de prétendre que c’est favorable à la croissance.”

Le Premier ministre a déclaré hier soir qu’elle espérait que les infirmières accepteraient l’accord salarial actuel et aideraient le pays à réduire d’énormes arriérés.

Elle a déclaré aux journalistes: “Nous sommes maintenant confrontés à un énorme arriéré après la crise de Covid. Ils font un excellent travail.

“Ce que nous avons offert aux infirmières, c’est une augmentation de salaire de 1 400 £. Cela a été recommandé par l’organisme de révision des salaires. J’espère donc qu’elles continueront à travailler cet hiver.”