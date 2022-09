Liz Truss fait face à une réaction brutale du cabinet à propos de la décision de faire venir plus de travailleurs étrangers

Liz Truss fait face à une réaction brutale du cabinet concernant les plans visant à élargir la liste des professions en pénurie afin d’aider les entreprises à recruter davantage de travailleurs étrangers.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, aurait des inquiétudes, désireuse que le gouvernement respecte son engagement manifeste de réduire le nombre net d’immigration.

Le Premier ministre et son chancelier Kwasi Kwarteng prépareraient des plans pour assouplir les règles en matière de visas afin que davantage de travailleurs migrants puissent répondre aux pénuries de main-d’œuvre dans des domaines tels que le secteur alimentaire et agricole.

Chloe Smith, secrétaire au travail et aux pensions, a déclaré lundi qu’il était “tout à fait possible” que le Premier ministre prenne des mesures pour stimuler les travailleurs étrangers, se disant “assez à l’aise” avec l’idée.

Elle a déclaré à LBC: “Cela correspond à ce que le Premier ministre a déclaré, très clairement, lors de sa campagne pour être à la tête du parti conservateur.”

Le ministre a ajouté : « Et je suis assez à l’aise avec ça. Je pense qu’il y a un mélange [of policies] qui permettront à l’économie de croître. Bien sûr, le ministre de l’Intérieur en exposera plus en temps voulu sur la migration.

Mme Truss est sur le point de lancer un examen majeur du système de visas du pays dans le but de lutter contre les graves pénuries de main-d’œuvre post-Brexit dans les industries clés, le Financial Times rapporté dimanche.

L’examen pourrait lever le plafond des travailleurs saisonniers étrangers travaillant dans l’agriculture, ainsi que desserrer l’obligation de parler anglais dans certains secteurs pour permettre à davantage de travailleurs étrangers d’entrer dans le pays, selon le rapport – citant un responsable de Downing Street.

Cependant, Mme Braverman fait partie des Brexiteers du cabinet, y compris le secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg et le secrétaire au commerce Kemi Badenoch, qui insistent sur le fait qu’il ne doit pas y avoir d’augmentation globale de l’immigration, selon Le télégraphe.

“Le ministre de l’Intérieur ne pense pas que la réduction de la migration nette doit signifier que nous allons vers une croissance plus faible. Vous pouvez réaliser les deux », a déclaré une source de Whitehall au journal.

Au cours de sa campagne pour la direction conservatrice, Mme Truss a promis de s’attaquer aux pénuries de main-d’œuvre dans l’agriculture, en partie causées par les problèmes de liberté de mouvement du Brexit, avec une extension à court terme du programme des travailleurs saisonniers.

Un récent rapport du gouvernement a averti que de telles pénuries affectaient gravement le secteur alimentaire et agricole, obligeant souvent les agriculteurs à abattre des porcs en bonne santé et à laisser les fruits pourrir dans les champs.

Le programme des travailleurs saisonniers – lancé pour la première fois en 2019 – permet temporairement à 40 000 travailleurs étrangers d’entrer au Royaume-Uni pour des rôles saisonniers dans les secteurs de l’horticulture et de la volaille.

Ce plafond devrait être levé et le délai de six mois imposé aux travailleurs au Royaume-Uni prolongé, selon un rapport publié en Le soleil.

“Nous devons mettre en place des mesures pour disposer des bonnes compétences dont l’économie, y compris l’économie rurale, a besoin pour stimuler la croissance”, a déclaré une source n°10.

Mais interrogé sur l’idée que les règles d’immigration pourraient être assouplies, M. Kwarteng a déclaré à la BBC dimanche : « Il ne s’agit pas d’assouplir les règles. Tout l’intérêt du débat sur le Brexit… était que nous devions contrôler l’immigration d’une manière qui fonctionne pour le Royaume-Uni.