Liz Truss fait face à une pression croissante pour démissionner alors que la députée conservatrice devient la première à l’appeler publiquement à partir

Liz Truss fait face à une pression croissante de la part de son propre parti pour démissionner alors que les députés conservateurs intensifient leurs complots pour l’évincer de ses fonctions.

Le député conservateur principal Crispin Blunt est devenu le premier à se mettre à couvert et à l’appeler publiquement à partir.

Il a déclaré à Andrew Neil Show de Channel 4 que le Premier ministre ne peut pas survivre à la crise actuelle.

“Je pense que la partie est finie et il s’agit maintenant de savoir comment la succession est gérée”, a-t-il déclaré.

Il a demandé qu’elle soit remplacée par une équipe de direction comprenant Rishi Sunak, Penny Mordaunt et le nouveau chancelier de Mme Truss, Jeremy Hunt.

Interrogé sur la façon dont son parti se débarrasserait d’elle, il a répondu: “S’il y a un tel poids d’opinion dans le parti parlementaire que nous devons avoir un changement, alors cela sera effectué.

“Exactement comment cela se fait et exactement selon quel mécanisme … mais cela arrivera.”

Un autre député conservateur de haut rang, l’ancien ministre Mark Garnier, a également accru la pression sur Mme Trussm, affirmant qu’elle était “au pouvoir mais pas au pouvoir”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait rester au n ° 10, Alicia Kearns, la nouvelle présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré à Times Radio: “c’est difficile”.

Et l’ancien whip en chef Andrew Mitchell, un allié de Jeremy Hunt, a déclaré à la BBC World ce week-end : « Nous devons voir ce qui se passera dans les prochains jours. Si elle ne peut pas faire le travail… j’ai peur qu’elle s’en aille.

Dans les coulisses, les députés cherchent activement des moyens de destituer le Premier ministre de ses fonctions dans le but de restaurer la crédibilité économique du parti et de le protéger d’un éventuel anéantissement dans certaines parties du pays lors des prochaines élections générales. Un certain nombre devraient tenir des pourparlers de crise lors d’un dîner lundi soir.

Le groupe Thatcherite Conservative Way Forward prévoit une réunion cette semaine pour discuter de la crise.

Des messages divulgués, vus par Tortoise, montrent l’ancien secrétaire du Brexit, David Frost, disant à ses collègues que “les choses semblent sombres”.