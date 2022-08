Liz Truss fait face à une première enquête sordide sur des «dons obscurs»

Liz Truss est peut-être confrontée à sa première enquête majeure sur la sleaze au milieu des affirmations selon lesquelles elle n’a pas déclaré de “dons obscurs” liés à sa campagne à la direction.

Jeudi, le parti travailliste a appelé le secrétaire du Cabinet à ouvrir une enquête sur le favori conservateur pour le financement d’un soi-disant dîner au champagne “Fizz with Liz”.

L’indépendant a rapporté ce matin que Mme Truss était confrontée à des questions sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déclaré les milliers de livres d’hospitalité dépensées pour schmoozer les députés conservateurs.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que Mme Truss était clairement “bouchée du même millésime chez Boris Johnson” – qui a démissionné après une série de scandales sordides ayant épuisé la patience des députés et son avance dans les sondages.

Dans sa lettre au haut fonctionnaire Simon Case, Mme Rayner a appelé à une “enquête urgente”, ajoutant qu’il y avait “de sérieuses questions auxquelles le ministre des Affaires étrangères devait répondre sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déclaré cette importante somme de financement de l’hospitalité”.

Le financement de l’événement, organisé à Mayfair, a été payé par le propriétaire d’un club privé multimillionnaire et aristocrate Robin Birley et a réuni une douzaine de députés conservateurs.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le dîner – censé être utilisé pour schmooze les députés conservateurs avant sa candidature à la direction – n’apparaissait pas dans le registre des intérêts des députés, la campagne de Mme Truss a déclaré qu’elle n’avait “rien à voir avec elle” et était en fait organisée par M. Birley .

Mais ce récit a été contesté par d’autres députés présents qui ont dit L’indépendant qu’ils avaient été invités par Mme Truss, et qu’elle était l’hôte et non M. Birley, qui “s’est présenté brièvement pour dire bonjour”.

Une invitation au dîner envoyée depuis l’adresse e-mail de Mme Truss’s Commons et vue par L’indépendant dit : « Liz Truss MP est ravie de vous inviter à un dîner au 5 Hertford Street le 26 octobre à 19h30. Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 10 octobre. Meilleurs vœux, Bureau de Liz Truss.

Dans sa lettre appelant à l’ouverture d’une enquête, la chef adjointe du parti travailliste a noté qu ‘”en utilisant du papier parlementaire et en invitant explicitement des collègues en sa qualité de députée via son adresse e-mail parlementaire, l’événement de Mme Truss relève clairement des exigences de transparence du Code des députés de Conduire”.

Elle a ajouté: “Cette somme de 3 000 £ était un don d’une personne très riche sur laquelle Mme Truss n’a pas été honnête et transparente.”

Mme Rayner a dit L’indépendant: « Liz Truss est bouchonnée du même millésime que Boris Johnson. Elle pense que les règles ne s’appliquent pas à elle et qu’elle peut prendre le public britannique pour des imbéciles.

« Il doit y avoir une enquête urgente sur les dons obscurs faits par cet aristocrate millionnaire et pourquoi, en tant que ministre des Affaires étrangères, elle n’a pas réussi à les révéler.

«Avec Boris Johnson contraint de quitter ses fonctions en raison de son incapacité à être honnête avec le public britannique, nous sommes confrontés à un Premier ministre potentiel qui enfreint déjà ouvertement les règles avant même d’avoir obtenu le poste. La Grande-Bretagne mérite mieux que cela.

Un porte-parole de la campagne de Mme Truss a déclaré: «Ce n’était pas organisé pour elle, en son nom ou par elle. Elle a été invitée par Robin Birley avec plein de députés. Il a été mis en place par M. Birley pour discuter de la baisse des impôts et de la déréglementation.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer l’e-mail de son bureau des Communes invitant les députés à l’événement, la porte-parole a déclaré plus tard: «Je suis au courant de l’e-mail mais ce n’était pas son événement. Nous restons sur la ligne. Nous avons eu des conseils très clairs.

« Une déclaration ne devrait être faite que s’il y avait un avantage pour Liz, ou s’il était supérieur au seuil des déclarations individuelles pour le registre des intérêts des députés. Liz était l’une des nombreuses députés présentes.

M. Birley, qui a fait don de 20 000 £ à Boris Johnson en 2019 et qui est un demi-frère du ministre de l’Environnement Zac Goldsmith, a déclaré en septembre dernier qu’il avait perdu confiance dans le gouvernement. M. Birley a déclaré au Times : « Je ne vois pas ce gouvernement comme particulièrement favorable aux entreprises. Je suis terriblement déprimé par la situation.

Malgré les récentes gaffes, Mme Truss reste la grande favorite pour vaincre M. Sunak dans la course à la direction des conservateurs. Le dernier sondage YouGov lui a donné 34 points d’avance parmi les membres conservateurs.