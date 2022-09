Liz Truss fait face à la rébellion des conservateurs si elle réduit les avantages tout en réduisant les impôts des plus riches

Les députés conservateurs complotent pour se rebeller si Liz Truss réduit les avantages tout en réduisant les impôts des plus riches.

Le Premier ministre prévoit d’augmenter les paiements en fonction des revenus au lieu du taux d’inflation plus élevé pour économiser 5 milliards de livres sterling.

Liz Truss fait face à une rébellion conservatrice si elle réduit les avantages tout en réduisant les impôts des plus riches Crédit : EPA

Les retraités sont à l’abri de sa campagne de réduction des coûts après que Kwasi Kwarteng a déclaré que le gouvernement était “absolument engagé” dans le triple verrouillage.

Cela signifie que les retraités verront leurs fonds augmenter d’environ 10% alors que les pensions sont indexées sur la flambée des prix.

Mais des millions de bénéficiaires du crédit universel sont confrontés à des réductions en termes réels pouvant atteindre 1 000 £ dans le cadre du plan de Mme Truss visant à limiter les dépenses.

Pendant ce temps, les plus hauts revenus bénéficieront d’un jour de paie grâce à la suppression du taux maximal de 45p d’impôt sur le revenu.

Le député conservateur Robert Largan a critiqué hier les plans : « C’est intenable. Vous ne pouvez pas geler les prestations et les pensions tout en réduisant les impôts des millionnaires.

“Un plan de réduction de la dette doit être à la fois économiquement et politiquement viable pour être crédible.”

De nombreux autres députés d’arrière-ban étaient furieux en privé et complotaient la nuit dernière pour forcer un demi-tour.

Un député conservateur a déclaré au Sun qu’il y avait “certainement assez” de collègues prêts à bloquer les plans de Mme Truss.

Ils ont ajouté: “Le point de vue assez écrasant est que nous ne pouvons pas réduire les impôts pour les meilleurs et réduire les prestations.”

Mme Truss n’a pas nié qu’elle prévoyait de limiter les avantages lors d’une grillade hier soir, affirmant qu’une annonce serait faite “en temps voulu”.

Elle a déclaré aux diffuseurs: «La plus grande partie du paquet que nous avons annoncé était le soutien aux familles sur l’énergie ainsi que la garantie que nous avons inversé la hausse de l’assurance nationale.

“En termes d’augmentation des prestations, c’est quelque chose que la secrétaire au Travail et aux Pensions examine et elle fera une annonce en temps voulu, comme c’est la pratique normale, pour l’automne.”

Hier soir, des organismes de bienfaisance ont exhorté le Premier ministre à repenser. Becca Lyon, responsable de la pauvreté des enfants chez Save the Children, a déclaré: «Refuser aux familles les plus pauvres l’argent qui leur a été promis dans le but d’arrêter le chaos du marché est profondément cruel.

“Le dernier chancelier s’est engagé à augmenter les prestations en fonction de l’inflation, cela ressemble donc maintenant à une décision active du gouvernement britannique de pénaliser ceux qui ont le plus à perdre.”